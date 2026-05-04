Швеція заарештувала капітана напередодні затриманого судна, яке може входити до "тіньового флоту" РФ, - Reuters

Влада Швеції заарештувала громадянина Китаю, капітана затриманого танкера Jin Hui за підозрою у використанні підроблених документів та порушенні морського кодексу щодо "непридатності до плавання". Затриманий танкер підозрюється у приналежності до "тіньового флоту" Росії.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Капітала заарештували

Старший прокурор Адрієн Комб'єр-Хогг повідомив, що капітан, ім'я якого не називається, буде допитаний у понеділок.

Влада Швеції заявила, що судно, ймовірно, належить до тіньового флоту — таємної мережі суден, яку Росія використовує для ухилення від західних санкцій, запроваджених через війну проти України.

Наразі невідомо, як підозрюваний відреагував на затримання судна та звинувачення проти нього.

Берегова охорона повідомила, що судно Jin Hui, пункт призначення якого був невідомий, і яке, як вважається, не перевозило вантажу, фігурувало в кількох санкційних списках, зокрема Європейського Союзу, Великої Британії.

Що передувало?

3 травня повідомлялося, що Берегова охорона Швеції затримала у Балтійському морі танкер Jin Hui, який підозрюють у належності до так званого російського "тіньового флоту".

