Швеция арестовала капитана задержанного накануне судна, которое может входить в "теневой флот" РФ, — Reuters

Капитану задержанного в Швеции танкера Jin Hui предъявили обвинения в подделке документов

Власти Швеции арестовали гражданина Китая, капитана задержанного танкера Jin Hui, по подозрению в использовании поддельных документов и нарушении морского кодекса в части "непригодности к плаванию". Задержанный танкер подозревается в принадлежности к "теневому флоту" России.

Капитана арестовали 

Старший прокурор Адриен Комбьер-Хогг сообщил, что капитан, имя которого не называется, будет допрошен в понедельник.

Власти Швеции заявили, что судно, вероятно, принадлежит к теневому флоту — тайной сети судов, которую Россия использует для уклонения от западных санкций, введенных из-за войны против Украины.

Пока неизвестно, как подозреваемый отреагировал на задержание судна и предъявленные ему обвинения.

Береговая охрана сообщила, что судно Jin Hui, пункт назначения которого был неизвестен и которое, как считается, не перевозило груза, фигурировало в нескольких санкционных списках, в частности Европейского Союза и Великобритании.

Что предшествовало?

3 мая сообщалось, что Береговая охрана Швеции задержала в Балтийском море танкер Jin Hui, который подозревают в принадлежности к так называемому российскому "теневому флоту".

Не знаю на що покладаються офіційні особи на судні маючи фіктивні морські документи. Все пробивається через регістраційні сайти і там будуть всі вихідні дані. Просто, як раніше, красива печатка на гербовій бумазі не допомагає. Бо все має і свою електронну копію та має збігатися.
04.05.2026 19:08 Ответить
"Jin ***" - як корабель назвеш, так він і попливе
04.05.2026 19:10 Ответить
 
 