Швеция арестовала капитана задержанного накануне судна, которое может входить в "теневой флот" РФ, — Reuters

Власти Швеции арестовали гражданина Китая, капитана задержанного танкера Jin Hui, по подозрению в использовании поддельных документов и нарушении морского кодекса в части "непригодности к плаванию". Задержанный танкер подозревается в принадлежности к "теневому флоту" России.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Капитана арестовали

Старший прокурор Адриен Комбьер-Хогг сообщил, что капитан, имя которого не называется, будет допрошен в понедельник.

Власти Швеции заявили, что судно, вероятно, принадлежит к теневому флоту — тайной сети судов, которую Россия использует для уклонения от западных санкций, введенных из-за войны против Украины.

Пока неизвестно, как подозреваемый отреагировал на задержание судна и предъявленные ему обвинения.

Береговая охрана сообщила, что судно Jin Hui, пункт назначения которого был неизвестен и которое, как считается, не перевозило груза, фигурировало в нескольких санкционных списках, в частности Европейского Союза и Великобритании.

Что предшествовало?

3 мая сообщалось, что Береговая охрана Швеции задержала в Балтийском море танкер Jin Hui, который подозревают в принадлежности к так называемому российскому "теневому флоту".

