РФ начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам Украины, - ГУР

Украинская разведка предупредила, что Россия начала длительную комбинированную воздушную атаку по критически важным объектам в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

"В первой волне атаки агрессор применяет значительное количество ударных беспилотников для перегрузки системы противовоздушной обороны Украины и поражения гражданских объектов.



В дальнейшем Россия планирует применить значительное количество крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также баллистических ракет. Цели Москвы — объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения крупных городов, в частности энергетики, предприятия ВПК, здания органов государственной власти", — отметили там.

