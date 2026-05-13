Майора ЗСУ підозрюють у вимаганні 100 тис. грн за постачання харчів військовим в Одесі. ФОТО

Повідомлено про підозру майору - начальнику продовольчого складу одного з центрів забезпечення ЗСУ в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Що встановило слідство?

Як зазначається, посадовець вимагав 100 тис. грн від представниці компанії, яка постачала добові польові набори продуктів для українських військових.







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"Йдеться про державний контракт із Державним оператором тилу на понад 50 млн грн. Компанія мала поставити продукцію до військової частини, а підозрюваний відповідав за її перевірку та оформлення документів", - пояснили в Офісі генпрокурора.

Штучне затягування процедур

Під час приймання першої партії товару він штучно затягував процедури, ініціював додаткові перевірки, не передбачені договором, та блокував підписання необхідних документів.

Згодом посадовець висунув вимогу надати йому 100 тис. грн за "безперешкодне" виконання договору надалі.

8 травня 2026 року його затримали одразу після одержання коштів.

Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням. За клопотанням прокурорів суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 915 200 грн.

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