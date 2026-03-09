Затриманого на хабарі командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ Українця залишили під вартою
Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою командувача логістики Повітряних сил ЗСУ Андрія Українця, який фігурує у справі про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних конструкцій для авіації.
Про це повідомила пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Апеляційні скарги прокурора та сторони захисту залишили без задоволення.
Так, ухвалу слідчого судді ВАКС від 27.02.2026 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ залишено у силі. Як альтернативу суд визначив внесення 7 млн грн застави.
Наразі підозрюваний перебуває під вартою, заставу не внесено.
Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Більше про справу
- Нагадаємо, що 25 лютого повідомлялося про те, що командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ полковника та начальника Управління СБУ Житомирської області викрили на хабарі у $320 тис.
- Пізніше командувачу логістики Повітряних сил та главі СБУ Житомирщини повідомили про підозри у хабарництві.
- У Повітряних силах розпочали службове розслідування.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід начальнику управління СБУ в Житомирській області Володимиру Компаниченку у справ про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних конструкцій для авіації.
- Також командувачу логістики Повітряних сил Андрію Українцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 квітня із можливістю внесення застави у сім мільйонів гривень.
- 4 березня Президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Компаниченка з посади начальника Управління СБУ в Житомирській області.
- Відомо, що за ексочільника СБУ Житомирщини Компаниченка внесли майже 7 млн грн застави.
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Дан Корвин
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