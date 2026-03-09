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Новини Корупція в оборонних закупівлях
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Затриманого на хабарі командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ Українця залишили під вартою

Корупція у Повітряних силах: Українця залишили під вартою

Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою командувача логістики Повітряних сил ЗСУ Андрія Українця, який фігурує у справі про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних конструкцій для авіації.

Про це повідомила пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Апеляційні скарги прокурора та сторони захисту залишили без задоволення.

Так, ухвалу слідчого судді ВАКС від 27.02.2026 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ залишено у силі. Як альтернативу суд визначив внесення 7 млн грн застави.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, заставу не внесено.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

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Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (2222) запобіжний захід (677) Повітряні сили (3471)
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Хорошо шли дела у полковника и на тебе...Шо творится, ужас.
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09.03.2026 12:35 Відповісти
Щось тут не так: - як затримають якогось рядового виконавця, то обличчя не показують, а в даному випадку - дивиться, любуйтесь.
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09.03.2026 12:49 Відповісти
Краще б їх залишали не під вартою а над ватрою.
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09.03.2026 12:54 Відповісти
Дивно, а єрмак з банановим взагалі пішли до портновських вертухаів ховатися від кривосуддя татарова!!!!🤣🤣🤣🤣
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09.03.2026 12:56 Відповісти
А того другого, кагебіста, випустили вже. Готується до виїзду за кордон. Дейнеки вже нема, але "вікно" залишилось...
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09.03.2026 13:10 Відповісти
І шо,навіть полком не дадуть командувати,як дейнекі?
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09.03.2026 13:13 Відповісти
 
 