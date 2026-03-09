Затриманого на хабарі командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ Українця залишили під вартою

Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою командувача логістики Повітряних сил ЗСУ Андрія Українця, який фігурує у справі про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних конструкцій для авіації.

Про це повідомила пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Апеляційні скарги прокурора та сторони захисту залишили без задоволення.

Так, ухвалу слідчого судді ВАКС від 27.02.2026 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ залишено у силі. Як альтернативу суд визначив внесення 7 млн грн застави.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, заставу не внесено.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

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