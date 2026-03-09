Задержанного на взятке командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ Украинца оставили под стражей
Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей командующего логистикой Воздушных сил ВСУ Андрея Украинца, который фигурирует в деле о хищении бюджетных средств на строительстве защитных конструкций для авиации.
Об этом сообщила пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Апелляционные жалобы прокурора и стороны защиты оставили без удовлетворения.
Так, постановление следственного судьи ВАКС от 27.02.2026 о применении меры пресечения в виде содержания под стражей к командующему логистики Воздушных сил ВСУ оставлено в силе. В качестве альтернативы суд определил внесение 7 млн грн залога.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей, залог не внесен.
Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.
Больше о деле
- Напомним, что 25 февраля сообщалось о том, что командующего логистикой Командования Воздушных Сил ВСУ полковника и начальника Управления СБУ Житомирской области уличили во взятке в $320 тыс.
- Позже командующему логистики Воздушных сил и главе СБУ Житомирщины сообщили о подозрениях во взяточничестве.
- В Воздушных силах начали служебное расследование.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения начальнику управления СБУ в Житомирской области Владимиру Компаниченко по делу о хищении бюджетных средств на строительстве защитных конструкций для авиации.
- Также командующему логистики Воздушных сил Андрею Украинцу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 апреля с возможностью внесения залога в семь миллионов гривен.
- 4 марта президент Владимир Зеленский уволил Владимира Компаниченко с должности начальника Управления СБУ в Житомирской области.
- Известно, что за экс-главу СБУ Житомирщины Компаниченко внесли почти 7 млн грн залога.
