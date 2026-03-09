РУС
Новости Коррупция в оборонных закупках
Задержанного на взятке командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ Украинца оставили под стражей

Коррупция в Воздушных силах: Украинца оставили под стражей

Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей командующего логистикой Воздушных сил ВСУ Андрея Украинца, который фигурирует в деле о хищении бюджетных средств на строительстве защитных конструкций для авиации.

Об этом сообщила пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Апелляционные жалобы прокурора и стороны защиты оставили без удовлетворения.

Так, постановление следственного судьи ВАКС от 27.02.2026 о применении меры пресечения в виде содержания под стражей к командующему логистики Воздушных сил ВСУ оставлено в силе. В качестве альтернативы суд определил внесение 7 млн грн залога.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, залог не внесен.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Антикоррупционный суд (296) мера пресечения (259) Воздушные силы (2135)
Хорошо шли дела у полковника и на тебе...Шо творится, ужас.
09.03.2026 12:35 Ответить
Щось тут не так: - як затримають якогось рядового виконавця, то обличчя не показують, а в даному випадку - дивиться, любуйтесь.
09.03.2026 12:49 Ответить
Краще б їх залишали не під вартою а над ватрою.
09.03.2026 12:54 Ответить
Дивно, а єрмак з банановим взагалі пішли до портновських вертухаів ховатися від кривосуддя татарова!!!!🤣🤣🤣🤣
09.03.2026 12:56 Ответить
А того другого, кагебіста, випустили вже. Готується до виїзду за кордон. Дейнеки вже нема, але "вікно" залишилось...
09.03.2026 13:10 Ответить
І шо,навіть полком не дадуть командувати,як дейнекі?
09.03.2026 13:13 Ответить
 
 