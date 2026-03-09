Задержанного на взятке командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ Украинца оставили под стражей

Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей командующего логистикой Воздушных сил ВСУ Андрея Украинца, который фигурирует в деле о хищении бюджетных средств на строительстве защитных конструкций для авиации.

Об этом сообщила пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Апелляционные жалобы прокурора и стороны защиты оставили без удовлетворения.

Так, постановление следственного судьи ВАКС от 27.02.2026 о применении меры пресечения в виде содержания под стражей к командующему логистики Воздушных сил ВСУ оставлено в силе. В качестве альтернативы суд определил внесение 7 млн грн залога.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, залог не внесен.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Больше о деле

