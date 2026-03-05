За экс-главу СБУ Житомирщины Компаниченко внесли почти 7 млн грн залога

За бывшего главу Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области Владимира Компаниченко внесли залог в размере 6,9 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Апелляционная палата ВАКС.

Апелляционная палата ВАКС оставила в силе постановление следственного судьи ВАКС от 27.02.2026 о применении меры пресечения в виде содержания под стражей к начальнику Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области (на момент инкриминируемых событий). В качестве альтернативы суд определил внесение 6 988 800 грн залога.

В настоящее время залог внесен, на подозреваемого возложен ряд обязанностей, в частности, не отлучаться за пределы Житомирской области без разрешения, сдать на хранение паспорт для выезда за границу, носить электронный браслет и др.

АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы прокурора

По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы прокурора и стороны защиты. Решение вступило в законную силу с момента оглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Напомним, 5 марта прокуратура подала апелляционные жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда на решение о мерах пресечения командующему логистики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Андрею Украинцу и начальнику Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области Владимиру Компаниченко, поскольку установленные суммы залогов почти вдвое меньше тех, на которых настаивали прокуроры, и не соответствуют тяжести преступлений, роли подозреваемых в схеме и их реальному имущественному положению.

