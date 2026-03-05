РУС
Новости Коррупция в оборонных закупках
1 501 17

За экс-главу СБУ Житомирщины Компаниченко внесли почти 7 млн грн залога

Бывший глава СБУ Житомирщины вышел под залог почти 7 млн грн

За бывшего главу Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области Владимира Компаниченко внесли залог в размере 6,9 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Апелляционная палата ВАКС.

Апелляционная палата ВАКС оставила в силе постановление следственного судьи ВАКС от 27.02.2026 о применении меры пресечения в виде содержания под стражей к начальнику Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области (на момент инкриминируемых событий). В качестве альтернативы суд определил внесение 6 988 800 грн залога.

В настоящее время залог внесен, на подозреваемого возложен ряд обязанностей, в частности, не отлучаться за пределы Житомирской области без разрешения, сдать на хранение паспорт для выезда за границу, носить электронный браслет и др.

АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы прокурора

По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы прокурора и стороны защиты. Решение вступило в законную силу с момента оглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Напомним, 5 марта прокуратура подала апелляционные жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда на решение о мерах пресечения командующему логистики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Андрею Украинцу и начальнику Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области Владимиру Компаниченко, поскольку установленные суммы залогов почти вдвое меньше тех, на которых настаивали прокуроры, и не соответствуют тяжести преступлений, роли подозреваемых в схеме и их реальному имущественному положению.

Читайте также: Прокуратура обжаловала меры пресечения командующему логистики ВС ВСУ Украинцу и начальнику СБУ Житомирщины Компаниченко

Больше о деле

Автор: 

залог (121) СБУ (2855) Житомирская область (205)
Топ комментарии
+7
Хто вніс?Якась фірма-одноденка із статутним капіталом 1000 грн?
показать весь комментарий
05.03.2026 14:13 Ответить
+6
Пронін мабуть знов десь відпочиває за кордоном, або у відпустці після перевтоми від безперервного відпочинку.
показать весь комментарий
05.03.2026 14:24 Ответить
+5
Де фін моніторинг? Чому не заблокували кошти?
показать весь комментарий
05.03.2026 14:15 Ответить
"І щуку кинули у річку..."....
показать весь комментарий
05.03.2026 14:11 Ответить
Всім управлінням збирали.
показать весь комментарий
05.03.2026 15:28 Ответить
Що для нього ті 7 мільйонів? Застава повинна для таких як він бути такою, щоб вразі внесення він і ті, хто вніс, залишились голими і босими безхатченками!
Очевидно, він, як офіцер, складав присягу на вірність народу. А по суті зрадив!
показать весь комментарий
05.03.2026 14:18 Ответить
Країна не ляканих дурнів
показать весь комментарий
05.03.2026 14:21 Ответить
Коли вже припиняться ці відкупні для злочинців?
показать весь комментарий
05.03.2026 14:22 Ответить
ТАК ЭТО БОЛЬШЕ ВСЕЙ ПЕНСИИ ЗА ЖИЗНЬ ДОБРОПОРЯДОЧНОГО ЧЕЛОВЕКА !!!
показать весь комментарий
05.03.2026 14:26 Ответить
Шоу триває. Як в спортивній рибалці. Спіймали, показали піплу "боротьбу", взяли бабла, випустили...
показать весь комментарий
05.03.2026 14:30 Ответить
Взятка 13 млн, залог 7.
Л - логика. Судья - проститутка (литературно выражаясь).
показать весь комментарий
05.03.2026 14:32 Ответить
Треба суддям/прокурорам ще підняти зарплати/пенсії!
показать весь комментарий
05.03.2026 14:41 Ответить
Да, на 3,4 грамма (масса пули АК-74).
показать весь комментарий
05.03.2026 15:03 Ответить
Ну це вже зайве. А от взяти за тепле вим'я та перевірити походження статків як самих "слуг закону", так і найближчих родичів, зовсім не завадило б. Так само як і походження "інвалідностей" та решти пільг у цих персон.
показать весь комментарий
05.03.2026 15:20 Ответить
Країна Мрій Zельоних Гнид
показать весь комментарий
05.03.2026 14:46 Ответить
це нквдешне чьмо буде і при посаді, і буде красти далі. бо система типу ніпєль-мудрому наріту закони, правлячому бидлу-можна все.
показать весь комментарий
05.03.2026 14:50 Ответить
Чи перевіряє хтось гроші, що вносяться як застава на легальність походження? А також які мотиви, підстави внесення застави за конкретну особу. В Україні це все виглядає як фарс та погана гра з законом, та веденням слідства. Піймали, заявили здоровенну заставу, стараннями адвокатів та мабуть занесеними грошима, в декілька етапів зменшили заставу, внесли гроші без підтверження легальності і все - далі роками тягнуть слідство. В підсумку - НІЧОГО!!! Або минуть всі строки, або забудуть всі і можно все порішати тихо, або збігти закордон. Бінго!
показать весь комментарий
05.03.2026 15:24 Ответить
 
 