Новости Коррупция в оборонных закупках
1 420 7

Прокуратура обжаловала меры пресечения командующему логистики ВС ВСУ Украинцу и начальнику СБУ Житомирщины Компаниченко

Прокуратура обжалует залог в 6,9 и 7 млн грн для должностных лиц ВС и СБУ

Прокуратура подала апелляционные жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда на решение о мерах пресечения командующему логистики Воздушных сил Вооруженных сил Украины Андрею Украинцу и начальнику Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области Владимиру Компаниченко.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Что предшествовало?

Обоих подозревают в превышении военным должностным лицом власти и служебных полномочий, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, а также в предложении и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

Суд определил для подозреваемых залог: 6,9 млн грн для должностного лица СБУ и 7 млн грн для представителя Воздушных Сил.

Определенные суммы залогов почти вдвое меньше не соответствуют тяжести преступлений

Сторона обвинения считает такие решения необоснованными. Определенные суммы залогов почти вдвое меньше тех, на которых настаивали прокуроры, и не соответствуют тяжести преступлений, роли подозреваемых в схеме и их реальному имущественному положению.

Именно поэтому сегодня в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда поданы апелляционные жалобы.

Пятидневный срок на обжалование истекает сегодня, тогда как полные тексты постановлений суда будут объявлены только вечером. Именно поэтому апелляции поданы немедленно. После получения полных текстов.

Больше о деле

Автор: 

обжалование (3) СБУ (2850) мера пресечения (256) Воздушные силы (2127)
Какая фамилия хорошая, патриотическая.
04.03.2026 17:54 Ответить
Назви приклад поганого, непатріотичного прізвища.
04.03.2026 18:03 Ответить
Залдостанов. мабуть найгірше прізвище, що я коли чув))
04.03.2026 18:09 Ответить
тімур мамедов - голова КВА
04.03.2026 18:12 Ответить
Ну, пара
- командувач логістики Повітряні Сили Збройних Сил та
- начальник Управління Служби безпеки України в Житомирській області
це вже організоване злочинне угрупування!

і статті вже зовсім інши!!!
04.03.2026 18:11 Ответить
Ніяких застав ніяких умовно ніякогоспівпраці з судом а по законам війни публічно стратить а всіх родичів позбавить майна і на вугільні шахти
04.03.2026 18:16 Ответить
Полковники, емае...
04.03.2026 18:28 Ответить
 
 