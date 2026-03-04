Прокуратура обжаловала меры пресечения командующему логистики ВС ВСУ Украинцу и начальнику СБУ Житомирщины Компаниченко

Прокуратура подала апелляционные жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда на решение о мерах пресечения командующему логистики Воздушных сил Вооруженных сил Украины Андрею Украинцу и начальнику Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области Владимиру Компаниченко.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что предшествовало?

Обоих подозревают в превышении военным должностным лицом власти и служебных полномочий, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, а также в предложении и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

Суд определил для подозреваемых залог: 6,9 млн грн для должностного лица СБУ и 7 млн грн для представителя Воздушных Сил.

Читайте также: Командующего логистики Воздушных сил ВСУ Украинца отправили под стражу на два месяца: размер залога – 7 млн грн

Определенные суммы залогов почти вдвое меньше не соответствуют тяжести преступлений

Сторона обвинения считает такие решения необоснованными. Определенные суммы залогов почти вдвое меньше тех, на которых настаивали прокуроры, и не соответствуют тяжести преступлений, роли подозреваемых в схеме и их реальному имущественному положению.

Именно поэтому сегодня в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда поданы апелляционные жалобы.

Пятидневный срок на обжалование истекает сегодня, тогда как полные тексты постановлений суда будут объявлены только вечером. Именно поэтому апелляции поданы немедленно. После получения полных текстов.

Читайте также: В Воздушных силах начали служебное расследование после задержания командующего логистикой ВС ВСУ, которого подозревают в коррупции

Больше о деле

Смотрите также: Семья задержанного на взятке командующего логистикой Воздушных сил ВСУ Украинца приобрела имущества на 1 млн долларов, - Bihus.Info. ВИДЕО