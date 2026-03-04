Прокуратура обжаловала меры пресечения командующему логистики ВС ВСУ Украинцу и начальнику СБУ Житомирщины Компаниченко
Прокуратура подала апелляционные жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда на решение о мерах пресечения командующему логистики Воздушных сил Вооруженных сил Украины Андрею Украинцу и начальнику Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области Владимиру Компаниченко.
Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Что предшествовало?
Обоих подозревают в превышении военным должностным лицом власти и служебных полномочий, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, а также в предложении и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.
Суд определил для подозреваемых залог: 6,9 млн грн для должностного лица СБУ и 7 млн грн для представителя Воздушных Сил.
Определенные суммы залогов почти вдвое меньше не соответствуют тяжести преступлений
Сторона обвинения считает такие решения необоснованными. Определенные суммы залогов почти вдвое меньше тех, на которых настаивали прокуроры, и не соответствуют тяжести преступлений, роли подозреваемых в схеме и их реальному имущественному положению.
Именно поэтому сегодня в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда поданы апелляционные жалобы.
Пятидневный срок на обжалование истекает сегодня, тогда как полные тексты постановлений суда будут объявлены только вечером. Именно поэтому апелляции поданы немедленно. После получения полных текстов.
Больше о деле
- Напомним, что 25 февраля сообщалось о том, что командующего логистикой Командования Воздушных Сил ВСУ полковника и начальника Управления СБУ Житомирской области уличили во взяточничестве на сумму $320 тыс.
- Позже командующему логистики Воздушных сил и главе СБУ Житомирщины сообщили о подозрениях во взяточничестве.
- В Воздушных силах начали служебное расследование.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения начальнику управления СБУ в Житомирской области Владимиру Компаниченко по делу о хищении бюджетных средств на строительстве защитных конструкций для авиации.
- Также командующему логистики Воздушных сил Андрею Украинцу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 апреля с возможностью внесения залога в семь миллионов гривен.
- 4 марта президент Владимир Зеленский уволил Владимира Компаниченко с должности начальника Управления СБУ в Житомирской области.
