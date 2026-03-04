Прокуратура оскаржила запобіжні заходи командувачу логістики ПС ЗСУ Українцю та начальнику СБУ Житомирщини Компаниченку
Прокуратура подала апеляційні скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду на рішення щодо запобіжних заходів командувачу логістики Повітряні Сили Збройних Сил України Андрію Українцю та начальнику Управління Служби безпеки України в Житомирській області Володимиру Компаниченку.
Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Що передувало?
Обох підозрюють у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі.
Суд визначив для підозрюваних заставу: 6,9 млн грн для посадовця СБУ та 7 млн грн для представника Повітряних Сил.
Визначені суми застав майже вдвічі менші не відповідають тяжкості злочинів
Сторона обвинувачення вважає такі рішення необґрунтованими. Визначені суми застав майже вдвічі менші за ті, на яких наполягали прокурори, і не відповідають тяжкості злочинів, ролі підозрюваних у схемі та їхньому реальному майновому стану.
Саме тому сьогодні до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду подано апеляційні скарги.
П’ятиденний строк на оскарження спливає сьогодні, тоді як повні тексти ухвал суду буде оголошено лише ввечері. Саме тому апеляції подано негайно. Після отримання повних текстів.
Більше про справу
- Нагадаємо, що 25 лютого повідомлялося про те, що командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ полковника та начальника Управління СБУ Житомирської області викрили на хабарі у $320 тис.
- Пізніше командувачу логістики Повітряних сил та главі СБУ Житомирщини повідомили про підозри у хабарництві.
- У Повітряних силах розпочали службове розслідування.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід начальнику управління СБУ в Житомирській області Володимиру Компаниченку у справ про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних конструкцій для авіації.
- Також командувачу логістики Повітряних сил Андрію Українцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 квітня із можливістю внесення застави у сім мільйонів гривень.
- 4 березня Президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Компаниченка з посади начальника Управління СБУ в Житомирській області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- командувач логістики Повітряні Сили Збройних Сил та
- начальник Управління Служби безпеки України в Житомирській області
це вже організоване злочинне угрупування!
і статті вже зовсім інши!!!