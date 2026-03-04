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Новини Корупція в оборонних закупівлях
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Прокуратура оскаржила запобіжні заходи командувачу логістики ПС ЗСУ Українцю та начальнику СБУ Житомирщини Компаниченку

Прокуратура оскаржує застави у 6,9 та 7 млн грн для посадовців ПС і СБУ

Прокуратура подала апеляційні скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду на рішення щодо запобіжних заходів командувачу логістики Повітряні Сили Збройних Сил України Андрію Українцю та начальнику Управління Служби безпеки України в Житомирській області Володимиру Компаниченку.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що передувало?

Обох підозрюють у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі.

Суд визначив для підозрюваних заставу: 6,9 млн грн для посадовця СБУ та 7 млн грн для представника Повітряних Сил.

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Визначені суми застав майже вдвічі менші не відповідають тяжкості злочинів

Сторона обвинувачення вважає такі рішення необґрунтованими. Визначені суми застав майже вдвічі менші за ті, на яких наполягали прокурори, і не відповідають тяжкості злочинів, ролі підозрюваних у схемі та їхньому реальному майновому стану.

Саме тому сьогодні до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду подано апеляційні скарги.

П’ятиденний строк на оскарження спливає сьогодні, тоді як повні тексти ухвал суду буде оголошено лише ввечері. Саме тому апеляції подано негайно. Після отримання повних текстів.

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Автор: 

оскарження (47) СБУ (13944) запобіжний захід (676) Повітряні сили (3460)
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Топ коментарі
+5
Ну, пара
- командувач логістики Повітряні Сили Збройних Сил та
- начальник Управління Служби безпеки України в Житомирській області
це вже організоване злочинне угрупування!

і статті вже зовсім інши!!!
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04.03.2026 18:11 Відповісти
+2
тімур мамедов - голова КВА
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04.03.2026 18:12 Відповісти
+2
Ось мені цікаво, а хто призначив такі смішні застави? Ви зовсім ****** відпускати цих мерзотників??? !!!
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04.03.2026 19:40 Відповісти
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Какая фамилия хорошая, патриотическая.
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04.03.2026 17:54 Відповісти
Назви приклад поганого, непатріотичного прізвища.
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04.03.2026 18:03 Відповісти
Залдостанов. мабуть найгірше прізвище, що я коли чув))
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04.03.2026 18:09 Відповісти
тімур мамедов - голова КВА
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04.03.2026 18:12 Відповісти
Ну, пара
- командувач логістики Повітряні Сили Збройних Сил та
- начальник Управління Служби безпеки України в Житомирській області
це вже організоване злочинне угрупування!

і статті вже зовсім інши!!!
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04.03.2026 18:11 Відповісти
Ніяких застав ніяких умовно ніякогоспівпраці з судом а по законам війни публічно стратить а всіх родичів позбавить майна і на вугільні шахти
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04.03.2026 18:16 Відповісти
Полковники, емае...
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04.03.2026 18:28 Відповісти
Ось мені цікаво, а хто призначив такі смішні застави? Ви зовсім ****** відпускати цих мерзотників??? !!!
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04.03.2026 19:40 Відповісти
"А сЦудї - хто...."(с)
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04.03.2026 20:19 Відповісти
Це та доля, що лишилась для держави
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04.03.2026 21:04 Відповісти
суддів відпздити, обісцяти і за грати.
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04.03.2026 22:11 Відповісти
А як же той прищ, що гроші вкрав?
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05.03.2026 06:33 Відповісти
 
 