Прокуратура оскаржила запобіжні заходи командувачу логістики ПС ЗСУ Українцю та начальнику СБУ Житомирщини Компаниченку

Прокуратура подала апеляційні скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду на рішення щодо запобіжних заходів командувачу логістики Повітряні Сили Збройних Сил України Андрію Українцю та начальнику Управління Служби безпеки України в Житомирській області Володимиру Компаниченку.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що передувало?

Обох підозрюють у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі.

Суд визначив для підозрюваних заставу: 6,9 млн грн для посадовця СБУ та 7 млн грн для представника Повітряних Сил.

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Визначені суми застав майже вдвічі менші не відповідають тяжкості злочинів

Сторона обвинувачення вважає такі рішення необґрунтованими. Визначені суми застав майже вдвічі менші за ті, на яких наполягали прокурори, і не відповідають тяжкості злочинів, ролі підозрюваних у схемі та їхньому реальному майновому стану.

Саме тому сьогодні до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду подано апеляційні скарги.

П’ятиденний строк на оскарження спливає сьогодні, тоді як повні тексти ухвал суду буде оголошено лише ввечері. Саме тому апеляції подано негайно. Після отримання повних текстів.

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