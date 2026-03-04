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Новини Корупція в оборонних закупівлях
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Зеленський звільнив очільника управління СБУ Житомирщини Компаниченка, який отримав підозру в хабарництві

Зеленський звільнив підозрюваного в корупції голову СБУ Житомирщини

Президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Компаниченка з посади начальника Управління СБУ в Житомирській області.

Про це йдеться в указі №219/2026, опублікованому на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Компаниченка звільнено з посади

"Звільнити Компаниченка Володимира Володимировича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області", - сказано в документі.

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Викриття посадовців Повітряних Сил ЗСУ та СБУ в корупції

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Автор: 

Зеленський Володимир (27976) корупція (5083) СБУ (13944) Житомирська область (1355)
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Топ коментарі
+16
А кто назначал это на ответственную должность не желает понести наказание за провальную кадровую политику?
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04.03.2026 16:22 Відповісти
+16
В кого з чинуш/посадовців не ткни пальцем - хабарник/корупціонер.
Весело живемо.
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04.03.2026 16:26 Відповісти
+5
Не можна сказати, що він брав хабарі. Таке невинне обличчя.
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04.03.2026 16:30 Відповісти
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Як же ж оперативно!
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04.03.2026 16:21 Відповісти
А кто назначал это на ответственную должность не желает понести наказание за провальную кадровую политику?
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04.03.2026 16:22 Відповісти
а почему провальную?
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04.03.2026 16:41 Відповісти
Паляться часто. Низька кваліфікація.
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04.03.2026 16:50 Відповісти
ну, звиняйте...
сталін, коли йому закордонний сімпатик-ідіот обережно дорікнув про низьку якість радянських письменників, відповів:
... інших письменників ********* в мене немає..
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04.03.2026 17:01 Відповісти
Так йьому ще біженець(янукович) вручав, персонально, якусь медальку.
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04.03.2026 17:32 Відповісти
В кого з чинуш/посадовців не ткни пальцем - хабарник/корупціонер.
Весело живемо.
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04.03.2026 16:26 Відповісти
Не можна сказати, що він брав хабарі. Таке невинне обличчя.
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04.03.2026 16:30 Відповісти
Це мафія!! Нехай непереможний Сонцесяйний почує!! Бо боярство не розказує як воно є
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04.03.2026 16:35 Відповісти
... отримав підозру в хабарництві...
очередное шоу для зелохтората:
судья: признаете себя виновным?
- Нет!
Ну, на нет и суда нет...
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04.03.2026 16:40 Відповісти
Це беззаконня!! Поки не засуджений - не винний!! Он "кримські" та інші судді - хабарники та зрадники по 10 років отримували забезпечення, ради правосуддя та дисциплінарні комісії засідали, в вони числилися суддями, в дехто правосуддя здійсняв! А тут одразу звільнили!! Подвійні стандарти?? Єрмака теж он звільнили....на ровному місці!!
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04.03.2026 16:40 Відповісти
Корупція під час війни - це вже наш національний вид спорту. Хабарники змагаються одне з одним , хто більше вкраде та візьме на лапу. А чому б нам їх не розстрілювати за це ? Двох - трьох розстріляти, щоб інші боялись. Можна з цього і почати.
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04.03.2026 16:44 Відповісти
Турборежим у дії!!!
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04.03.2026 16:45 Відповісти
Турборежим у сталіна був: арештували, судили за 15 хв. та майже одразу розстріляли. А тут такий собі fishing for fun: впіймали-приголубили-відпустили (з подальшою мобілізацією до батальйону "Монако" чи "Відень").
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04.03.2026 18:16 Відповісти
Видно табличку ділення забув .
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04.03.2026 16:49 Відповісти
А хіба це президент на кожного обласного СБУшника повинен видавати указ? Я просто не в курсі.
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04.03.2026 16:50 Відповісти
Загуглив. Дійсно так.
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04.03.2026 16:53 Відповісти
Тут геглити не потрібно. Все в в "Закон України про СБУ".
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04.03.2026 17:15 Відповісти
А тут указ зеленського від 2022 на призначення Компанійченка керівником управління СБУ в Житомирській обл. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/787/2022#Text
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04.03.2026 16:53 Відповісти
в окоп рядовим....!!!!! злодійська влада
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04.03.2026 17:16 Відповісти
А я думав виключно мiндiчi ворують. Але зараз бачу калiнiченкi не вiдстають.
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04.03.2026 17:57 Відповісти
Якби крали лише одні міндічі, то фронт зара вже був би десь на межі бєлгород-таганрог-краснодар, а ЄС наполягав би на приєднанні України до нього.
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04.03.2026 18:23 Відповісти
Треба щоб штани зняв бо я наприклад знаю дуже багатьох міндічів з фаміліями прокопенко шевченко а то й свинарчук...або наприклад Малюк який насправді мАмлюк..)
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04.03.2026 18:49 Відповісти
та сто вiдсоткiв! Кaiнiченкi нiколи нiчого не вкрадуть тiльки мiндiчi!
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05.03.2026 00:18 Відповісти
Та невже? Щось в лісі здохло, свій же пацан...
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04.03.2026 22:12 Відповісти
А про ваньку баканова знову забув?
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04.03.2026 22:33 Відповісти
 
 