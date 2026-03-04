Зеленський звільнив очільника управління СБУ Житомирщини Компаниченка, який отримав підозру в хабарництві
Президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Компаниченка з посади начальника Управління СБУ в Житомирській області.
Про це йдеться в указі №219/2026, опублікованому на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Компаниченка звільнено з посади
"Звільнити Компаниченка Володимира Володимировича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області", - сказано в документі.
Викриття посадовців Повітряних Сил ЗСУ та СБУ в корупції
- Нагадаємо, що 25 лютого повідомлялося про те, що командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ полковника та начальника Управління СБУ Житомирської області викрили на хабарі у $320 тис.
- Пізніше командувачу логістики Повітряних сил та главі СБУ Житомирщини повідомили про підозри у хабарництві.
- У Повітряних силах розпочали службове розслідування.
- 27 лютого Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід начальнику управління СБУ в Житомирській області Володимиру Компаниченку у справі про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних конструкцій для авіації.
Топ коментарі
+16 Garry4 #618066
показати весь коментар04.03.2026 16:22 Відповісти Посилання
+16 Ярослав Кийко
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+5 Alessandro Moretti
показати весь коментар04.03.2026 16:30 Відповісти Посилання
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