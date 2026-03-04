Зеленский уволил главу управления СБУ Житомирской области Компаниченко, который получил подозрение во взяточничестве
Президент Владимир Зеленский уволил Владимира Компаниченко с должности начальника Управления СБУ в Житомирской области.
Об этом говорится в указе №219/2026, опубликованном на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Компаниченко уволен с должности
"Уволить Компаниченко Владимира Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области", - говорится в документе.
Разоблачение должностных лиц Воздушных Сил ВСУ и СБУ в коррупции
- Напомним, что 25 февраля сообщалось о том, что командующего логистикой Командования Воздушных Сил ВСУ полковника и начальника Управления СБУ Житомирской области уличили во взятке в $320 тыс.
- Позже командующему логистики Воздушных сил и главе СБУ Житомирщины сообщили о подозрениях во взяточничестве.
- В Воздушных силах начали служебное расследование.
- 27 февраля Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения начальнику управления СБУ в Житомирской области Владимиру Компаниченко по делу о хищении бюджетных средств на строительстве защитных конструкций для авиации.
Топ комментарии
+12 Garry4 #618066
показать весь комментарий04.03.2026 16:22 Ответить Ссылка
+10 Ярослав Кийко
показать весь комментарий04.03.2026 16:26 Ответить Ссылка
+4 Alessandro Moretti
показать весь комментарий04.03.2026 16:30 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сталін, коли йому закордонний сімпатик-ідіот обережно дорікнув про низьку якість радянських письменників, відповів:
... інших письменників ********* в мене немає..
Весело живемо.
очередное шоу для зелохтората:
судья: признаете себя виновным?
- Нет!
Ну, на нет и суда нет...