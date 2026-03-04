РУС
Новости
1 877 20

Зеленский уволил главу управления СБУ Житомирской области Компаниченко, который получил подозрение во взяточничестве

Президент Владимир Зеленский уволил Владимира Компаниченко с должности начальника Управления СБУ в Житомирской области.

Об этом говорится в указе №219/2026, опубликованном на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Компаниченко уволен с должности

"Уволить Компаниченко Владимира Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области", - говорится в документе.

Читайте также: 60 суток содержания под стражей с залогом 6,9 млн грн: главе СБУ в Житомирской области Компаниченко избрали меру пресечения

Разоблачение должностных лиц Воздушных Сил ВСУ и СБУ в коррупции

Читайте также: Прокуратура будет обжаловать меры пресечения командующему логистики ВС ВСУ и начальнику СБУ Житомирской области: залог в два раза меньше, чем просили

Зеленский Владимир (10706) коррупция (1922) СБУ (2850) Житомирская область (202)
Топ комментарии
+12
А кто назначал это на ответственную должность не желает понести наказание за провальную кадровую политику?
04.03.2026 16:22 Ответить
+10
В кого з чинуш/посадовців не ткни пальцем - хабарник/корупціонер.
Весело живемо.
04.03.2026 16:26 Ответить
+4
Не можна сказати, що він брав хабарі. Таке невинне обличчя.
04.03.2026 16:30 Ответить
Як же ж оперативно!
04.03.2026 16:21 Ответить
04.03.2026 16:22 Ответить
а почему провальную?
04.03.2026 16:41 Ответить
Паляться часто. Низька кваліфікація.
показать весь комментарий
ну, звиняйте...
сталін, коли йому закордонний сімпатик-ідіот обережно дорікнув про низьку якість радянських письменників, відповів:
... інших письменників ********* в мене немає..
04.03.2026 17:01 Ответить
Так йьому ще біженець(янукович) вручав, персонально, якусь медальку.
04.03.2026 16:26 Ответить
04.03.2026 16:30 Ответить
Це мафія!! Нехай непереможний Сонцесяйний почує!! Бо боярство не розказує як воно є
04.03.2026 16:35 Ответить
... отримав підозру в хабарництві...
очередное шоу для зелохтората:
судья: признаете себя виновным?
- Нет!
Ну, на нет и суда нет...
04.03.2026 16:40 Ответить
Це беззаконня!! Поки не засуджений - не винний!! Он "кримські" та інші судді - хабарники та зрадники по 10 років отримували забезпечення, ради правосуддя та дисциплінарні комісії засідали, в вони числилися суддями, в дехто правосуддя здійсняв! А тут одразу звільнили!! Подвійні стандарти?? Єрмака теж он звільнили....на ровному місці!!
04.03.2026 16:40 Ответить
Корупція під час війни - це вже наш національний вид спорту. Хабарники змагаються одне з одним , хто більше вкраде та візьме на лапу. А чому б нам їх не розстрілювати за це ? Двох - трьох розстріляти, щоб інші боялись. Можна з цього і почати.
04.03.2026 16:44 Ответить
Турборежим у дії!!!
04.03.2026 16:45 Ответить
Видно табличку ділення забув .
04.03.2026 16:49 Ответить
А хіба це президент на кожного обласного СБУшника повинен видавати указ? Я просто не в курсі.
04.03.2026 16:50 Ответить
Загуглив. Дійсно так.
04.03.2026 16:53 Ответить
Тут геглити не потрібно. Все в в "Закон України про СБУ".
04.03.2026 17:15 Ответить
А тут указ зеленського від 2022 на призначення Компанійченка керівником управління СБУ в Житомирській обл. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/787/2022#Text
04.03.2026 16:53 Ответить
в окоп рядовим....!!!!! злодійська влада
04.03.2026 17:16 Ответить
А я думав виключно мiндiчi ворують. Але зараз бачу калiнiченкi не вiдстають.
04.03.2026 17:57 Ответить
 
 