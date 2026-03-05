За ексочільника СБУ Житомирщини Компаниченка внесли майже 7 млн грн застави
За колишнього очільника Управління Служби безпеки України в Житомирській області Володимира Компаниченка внесли заставу у розмірі 6,9 млн грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Апеляційна палата ВАКС.
Апеляційна палата ВАКС залишила в силі ухвалу слідчого судді ВАКС від 27.02.2026 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області (на момент інкримінованих подій). Як альтернативу суд визначив внесення 6 988 800 грн застави.
Наразі застава внесена, на підозрюваного покладено ряд обов’язків, зокрема, не відлучатися за межі Житомирської області без дозволу, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, носити електронний браслет та ін.
АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги прокурора
За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги прокурора та сторони захисту. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Нагадаємо, 5 березня прокуратура подала апеляційні скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду на рішення щодо запобіжних заходів командувачу логістики Повітряні Сили Збройних Сил України Андрію Українцю та начальнику Управління Служби безпеки України в Житомирській області Володимиру Компаниченку, оскільки визначені суми застав майже вдвічі менші за ті, на яких наполягали прокурори, і не відповідають тяжкості злочинів, ролі підозрюваних у схемі та їхньому реальному майновому стану.
Більше про справу
- Нагадаємо, що 25 лютого повідомлялося про те, що командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ полковника та начальника Управління СБУ Житомирської області викрили на хабарі у $320 тис.
- Пізніше командувачу логістики Повітряних сил та главі СБУ Житомирщини повідомили про підозри у хабарництві.
- У Повітряних силах розпочали службове розслідування.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід начальнику управління СБУ в Житомирській області Володимиру Компаниченку у справ про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних конструкцій для авіації.
- Також командувачу логістики Повітряних сил Андрію Українцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 квітня із можливістю внесення застави у сім мільйонів гривень.
- 4 березня Президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Компаниченка з посади начальника Управління СБУ в Житомирській області.
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Очевидно, він, як офіцер, складав присягу на вірність народу. А по суті зрадив!
Л - логика. Судья - проститутка (литературно выражаясь).
Всі факти вказують на те, що ця контора регулярно "в долі" зі злочинцями.
Романа Дудіна з харківського 4 роки за гратами тримають,відчуйте різницю бл.
Повернемось до історії.
В 2023, 2024, 2025 роках у тому "славнозвісному" Житомирі були спроби підривів двох райвідділків полійії.
Після цього вибухноло щось неподалік Житомира у населеному пункті Н. Березіна да так, що пів населеного пункті просто знесло.
Крім цього систематичні нальоти шахедів на областну підстанцію неподалік міста, крім того вже багато разів писали, що у місті активно діє проросійська організація "Союз радянських офіцерів" та осередки бувшої комуністичної пратії, що прикриваючись ветеранським статусом, по своїй суті просуває московські наративи, користується радянською забороненою символікою, а її члени - відставні пенсіонери радянської армії, неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронних органів щодо співпраці з ворогом та предаванням інформації ворогові про військові об'єкти, а потім туди дуже влучно прилітали й ракети, й шахеди.
Так ось все це, мабуть це буде правильно й справедливо, місцеве Житомирське СБУ просто не помічало як до, так й під час війни.
Тоді постає питання, а що це за СБУ?!