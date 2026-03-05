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Новини Корупція в оборонних закупівлях
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За ексочільника СБУ Житомирщини Компаниченка внесли майже 7 млн грн застави

Колишній глава СБУ Житомирщини вийшов під заставу майже 7 млн грн

За колишнього очільника Управління Служби безпеки України в Житомирській області Володимира Компаниченка внесли заставу у розмірі 6,9 млн грн.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це повідомила Апеляційна палата ВАКС.

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі ухвалу слідчого судді ВАКС від 27.02.2026 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області (на момент інкримінованих подій). Як альтернативу суд визначив внесення 6 988 800 грн застави.

Наразі застава внесена, на підозрюваного покладено ряд обов’язків, зокрема, не відлучатися за межі Житомирської області без дозволу, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, носити електронний браслет та ін.

АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги прокурора

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги прокурора та сторони захисту. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадаємо, 5 березня прокуратура подала апеляційні скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду на рішення щодо запобіжних заходів командувачу логістики Повітряні Сили Збройних Сил України Андрію Українцю та начальнику Управління Служби безпеки України в Житомирській області Володимиру Компаниченку, оскільки  визначені суми застав майже вдвічі менші за ті, на яких наполягали прокурори, і не відповідають тяжкості злочинів, ролі підозрюваних у схемі та їхньому реальному майновому стану.

Також читайте: Прокуратура оскаржила запобіжні заходи командувачу логістики ПС ЗСУ Українцю та начальнику СБУ Житомирщини Компаниченку

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Автор: 

застава (766) СБУ (13948) Житомирська область (1355)
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Топ коментарі
+18
Хто вніс?Якась фірма-одноденка із статутним капіталом 1000 грн?
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05.03.2026 14:13 Відповісти
+13
Де фін моніторинг? Чому не заблокували кошти?
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05.03.2026 14:15 Відповісти
+10
Пронін мабуть знов десь відпочиває за кордоном, або у відпустці після перевтоми від безперервного відпочинку.
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05.03.2026 14:24 Відповісти
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"І щуку кинули у річку..."....
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05.03.2026 14:11 Відповісти
Хто вніс?Якась фірма-одноденка із статутним капіталом 1000 грн?
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05.03.2026 14:13 Відповісти
Всім управлінням збирали.
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05.03.2026 15:28 Відповісти
Де фін моніторинг? Чому не заблокували кошти?
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05.03.2026 14:15 Відповісти
Пронін мабуть знов десь відпочиває за кордоном, або у відпустці після перевтоми від безперервного відпочинку.
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05.03.2026 14:24 Відповісти
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05.03.2026 16:00 Відповісти
Що для нього ті 7 мільйонів? Застава повинна для таких як він бути такою, щоб вразі внесення він і ті, хто вніс, залишились голими і босими безхатченками!
Очевидно, він, як офіцер, складав присягу на вірність народу. А по суті зрадив!
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05.03.2026 14:18 Відповісти
А там у них є общак . Вистачить
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05.03.2026 17:08 Відповісти
Країна не ляканих дурнів
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05.03.2026 14:21 Відповісти
Коли вже припиняться ці відкупні для злочинців?
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05.03.2026 14:22 Відповісти
ТАК ЭТО БОЛЬШЕ ВСЕЙ ПЕНСИИ ЗА ЖИЗНЬ ДОБРОПОРЯДОЧНОГО ЧЕЛОВЕКА !!!
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05.03.2026 14:26 Відповісти
Шоу триває. Як в спортивній рибалці. Спіймали, показали піплу "боротьбу", взяли бабла, випустили...
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05.03.2026 14:30 Відповісти
Взятка 13 млн, залог 7.
Л - логика. Судья - проститутка (литературно выражаясь).
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05.03.2026 14:32 Відповісти
Треба суддям/прокурорам ще підняти зарплати/пенсії!
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05.03.2026 14:41 Відповісти
Да, на 3,4 грамма (масса пули АК-74).
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05.03.2026 15:03 Відповісти
Ну це вже зайве. А от взяти за тепле вим'я та перевірити походження статків як самих "слуг закону", так і найближчих родичів, зовсім не завадило б. Так само як і походження "інвалідностей" та решти пільг у цих персон.
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05.03.2026 15:20 Відповісти
Ладно, Ярик, уговорил - каждого второго.
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05.03.2026 16:06 Відповісти
Порошенко прийде знову підніме.
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05.03.2026 19:05 Відповісти
це нквдешне чьмо буде і при посаді, і буде красти далі. бо система типу ніпєль-мудрому наріту закони, правлячому бидлу-можна все.
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05.03.2026 14:50 Відповісти
Чи перевіряє хтось гроші, що вносяться як застава на легальність походження? А також які мотиви, підстави внесення застави за конкретну особу. В Україні це все виглядає як фарс та погана гра з законом, та веденням слідства. Піймали, заявили здоровенну заставу, стараннями адвокатів та мабуть занесеними грошима, в декілька етапів зменшили заставу, внесли гроші без підтверження легальності і все - далі роками тягнуть слідство. В підсумку - НІЧОГО!!! Або минуть всі строки, або забудуть всі і можно все порішати тихо, або збігти закордон. Бінго!
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05.03.2026 15:24 Відповісти
Тут вже згадували Проніна з його фінмоніторингом.
Всі факти вказують на те, що ця контора регулярно "в долі" зі злочинцями.
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05.03.2026 15:36 Відповісти
пилип пронін це зелений опариш зельця . ця істота ******** на укріпрайонах 250 міліонів гривень . за це цю тварюку зельц призначив пилипа нач. фінмоніторингу і дав фас разом з алібабою рити під порошенка . цей виродок рив . рив.рив і вийшов і вирив на смого себе а потім ховався **** у відрядженнях 70 днів щоб на тск не приходити
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05.03.2026 15:49 Відповісти
А тепер гойда по схемі ексочільника ДПСУ - внесли заставу, звільнитися за станом здоровя, мобілізуватись. Бінго. Поки мобілізовний слідству не доступний
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05.03.2026 15:37 Відповісти
бувших сбушників не буває - "екс" лишнє....
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05.03.2026 15:41 Відповісти
Безкарний грабунок українців продовжується.
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05.03.2026 16:21 Відповісти
А чому застава така маленька могли-б і збільшити до 6988123 гр.54 копійки .
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05.03.2026 16:30 Відповісти
Зато Дудіна вже четвертий рік тримають у тюрмі, бо не дав окупувати Харків.
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05.03.2026 16:42 Відповісти
Червінського скільки років катують?
Романа Дудіна з харківського 4 роки за гратами тримають,відчуйте різницю бл.
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05.03.2026 16:54 Відповісти
Шановні дописувачі!
Повернемось до історії.
В 2023, 2024, 2025 роках у тому "славнозвісному" Житомирі були спроби підривів двох райвідділків полійії.
Після цього вибухноло щось неподалік Житомира у населеному пункті Н. Березіна да так, що пів населеного пункті просто знесло.
Крім цього систематичні нальоти шахедів на областну підстанцію неподалік міста, крім того вже багато разів писали, що у місті активно діє проросійська організація "Союз радянських офіцерів" та осередки бувшої комуністичної пратії, що прикриваючись ветеранським статусом, по своїй суті просуває московські наративи, користується радянською забороненою символікою, а її члени - відставні пенсіонери радянської армії, неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронних органів щодо співпраці з ворогом та предаванням інформації ворогові про військові об'єкти, а потім туди дуже влучно прилітали й ракети, й шахеди.
Так ось все це, мабуть це буде правильно й справедливо, місцеве Житомирське СБУ просто не помічало як до, так й під час війни.
Тоді постає питання, а що це за СБУ?!
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05.03.2026 17:02 Відповісти
Бандюки напряглись і кашлянули.
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05.03.2026 17:45 Відповісти
Десь буде командувати. В тилу
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05.03.2026 19:02 Відповісти
Хто б сумнівався? Конкретний же пацан!
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05.03.2026 20:19 Відповісти
Це коли СБУ замість того, щоб боротися з корупцією, для чого вона и була створена, займається запуском якись дронив у тилу або війною з танками на фронті. Все що завгодно тільки не своєю справою.
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05.03.2026 23:05 Відповісти
 
 