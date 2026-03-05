РУС
Новости Миндичгейт
Фигуранту "Миндичгейта" Миронюку продлили меру пресечения: залог уменьшен до 100 млн грн

Миндичгейт: Миронюка оставили под стражей, но уменьшили залог

Высший антикоррупционный суд продлил срок содержания под стражей фигуранту "Миндичгейта" Игорю Миронюку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, Миронюку продлили срок содержания под стражей до 3 мая 2026 года.

В то же время подозреваемому уменьшили залог со 126 млн грн до 100 млн.

Миндичгейт

Антикоррупционный суд (295) Миронюк Игорь (15)
Таке враження, що суд торгується за заставу. Та заплатіть вже йому самі і відпустіть на волю раз такі гуманні.
показать весь комментарий
05.03.2026 14:13 Ответить
Онуків моісєя ЗЄлька повідпускав, а цей хахол став цапом-відбувайлом.
показать весь комментарий
05.03.2026 14:18 Ответить
Шо за лядство з цими зменшеннями застави.
показать весь комментарий
05.03.2026 14:38 Ответить
 
 