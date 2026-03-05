Фигуранту "Миндичгейта" Миронюку продлили меру пресечения: залог уменьшен до 100 млн грн

1 декабря Миндичу заочно избрали меру пресечения – содержание под стражей. Следствие считает его руководителем группы, которая получала и отмывала деньги из коррупционных схем в энергетике. Теперь дело Миндича могут передать в Интерпол для его задержания, в частности при пересечении границы.

15 февраля 2026 года Германа Галущенко задержали при попытке пересечения границы. 16 февраля стало известно, что сотрудники НАБУ и САП сообщили экс-чиновнику о подозрении, а уже на следующий день суд отправил его в СИЗО с возможностью внесения залога в 200 миллионов гривен.