РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11194 посетителя онлайн
Новости Коррупция в энергетике Миндичгейт
2 463 39

"Шлагбаум" был полезен для Украины, это позволило "Энергоатому" не обанкротиться, - адвокат фигуранта "Миндичгейта"

Миндичгейт: адвокат объяснил важность шлагбаума

Адвокат фигуранта "Миндичгейта" Игоря Миронюка объяснил, что схема "шлагбаума" в энергетике позволила избежать банкротства "Энергоатома".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что говорит защита о "шлагбауме"?

Сегодня Высший антикоррупционный суд рассматривает продление меры пресечения фигуранту "Миндичгейта" Игорю Миронюку.

Адвокат Александр Готин заявил, что никакого "шлагбаума" не существует в природе.

"В обстоятельствах совершения Миронюком уголовного правонарушения говорится, что был создан "шлагбаум", за счет которого была возможность в ручном режиме сдерживать платежи, отпускать или не отпускать платежи. Это был как бы шлагбаум.

Органом расследования вменяется в вину, что этот "шлагбаум" якобы был создан с помощью приказа Минстратегпрома №95 от 2 августа 2024 года. Как будто "Энергоатом" был включен в реестр субъектов, с которых невозможно взимать средства, якобы был создан искусственно "шлагбаум". Получается, что в ручном режиме за счет этого "шлагбаума" кому-то деньги давались, а кому-то не давались. Это неправда", - добавил он.

Готин говорит, что приказ №95 на самом деле был юридическим инструментом, который блокировал возможность взыскивать денежные средства со стратегически важного "Энергоатома".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Апелляция ВАКС оставила Галущенко в СИЗО с залогом в 200 млн грн (обновлено)

3 марта 2022 года Кабмином было принято постановление №187 "Об обеспечении защиты национальных интересов по будущим искам государства Украина в связи с военной агрессией Российской Федерации", отметил адвокат.

"Согласно этому постановлению было запрещено исполнение денежных и других обязательств кредиторами, по которым взыскателями являются РФ или связанные с ней лица. После начала выполнения этого постановления "Энергоатомом" началась тенденция массовых обращений в суды Украины, в частности в райсуды, подачи исков для получения решений о взыскании денежных сумм с "Энергоатома". 

То есть сложилась следующая ситуация. Кабмином был создан нормативный документ, с помощью которого для того, чтобы "Энергоатом" не обанкротился, чтобы с него не списали средства, ввели определенный мораторий. Однако некоторые субъекты хозяйствования начали обходить этот мораторий. Начали массово засыпать суды исками на значительные суммы о взыскании средств с "Энергоатома", чтобы обойти этот мораторий просто", - говорит Готин.

Адвокат отметил, что критической была ситуация с исковыми производствами подрядчиков и поставщиков Запорожской АЭС.

Приказ №95 был правовым механизмом, который помогал избежать обхода этого моратория. 

Читайте также: Миронюк не был советником министра энергетики в период 2021-2025 годов, - Минэнерго

"Мы получили письмо "Энергоатома" от 17 декабря 2025 года, в котором отмечается, что "Энергоатом" обратился в Минстратегпром с заявлением о включении "Энергоатома" в перечень предприятий, являющихся должниками в исполнительных производствах, совершение исполнительных действий, по которым приостанавливается взыскание.

Заявление обосновывалось тем, что "Энергоатом" был включен в реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов. То есть возникла такая ситуация - "Энергоатом" получил средства для выполнения государственных контрактов, здесь из районных судов начали поступать множество решений районных судов и списывать эти средства. 

Фактически, выполнение государственных программ, в частности поддержание нашей энергосистемы в том состоянии, в котором она есть, просто было невозможно", - подчеркнул он.

Защитник заявил, что приказом №95 Минстратегпром включил "Энергоатом" в перечень предприятий, с которых невозможно взыскание.

"То есть этот "шлагбаум" имел совершенно другую цель. Это было общественно полезно для государства, чтобы не обанкротилось госпредприятие", - сказал Готин.

Читайте: "Миндичгейт" не отпугнул европейских оборонных инвесторов от Украины, - Кубилюс

Миндичгейт

Читайте также: Миндич и фигурант дела "Мидас" Миронюк имеют бизнес и недвижимость в Словакии, - СМИ

Автор: 

Энергоатом (164) Антикоррупционный суд (292) Миронюк Игорь (15)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Думаю, адвокат наговорив на підозру. Як мінімум - за виправдання злочину.
показать весь комментарий
05.03.2026 11:09 Ответить
+14
А двушечки на москву запобігли ударам по енергетиці? Так получається?
показать весь комментарий
05.03.2026 11:12 Ответить
+12
Як довго я цієї маніпуляції чекав! Так давно напрошувалася.
"Корупція - це запорука виживання держави"
показать весь комментарий
05.03.2026 11:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Думаю, адвокат наговорив на підозру. Як мінімум - за виправдання злочину.
показать весь комментарий
05.03.2026 11:09 Ответить
Адвокат виконує свою роботу , це ж не Медведчук у Стуса
показать весь комментарий
05.03.2026 11:13 Ответить
Якщо б цей адвокат захищав гітлера, він би розповідав, що концтабори то для чогось корисного чи намагався довести що гітлер не винен.
показать весь комментарий
05.03.2026 11:39 Ответить
це , щє гірше Він , вважає мільйони українців за дегенератів , яким можно впарювати , що чорне - білє ‼️А як воно пояснить , кубометри доларів $💵з резервного фонду США , " двушечка ушла на москву "в Ізраїль ,……на будівлю кооперативу" дінастія" !мільйони в швейцарію гр РФ сеструхі міндіч Галущенко на фонд ойго виродків
показать весь комментарий
05.03.2026 11:48 Ответить
Тварюка цинічна.
Коли там буде тотальна реформа адвокатури, що подібних істот отруєних парами гними портнова там не було???
Вже так начасі, що далі терпіти це виличезна небезпека для країни!
показать весь комментарий
05.03.2026 12:06 Ответить
Потужно
показать весь комментарий
05.03.2026 11:11 Ответить
А двушечки на москву запобігли ударам по енергетиці? Так получається?
показать весь комментарий
05.03.2026 11:12 Ответить
.Тоб то краще було краще ці гроші вкрасти. Так надійніше буде.
показать весь комментарий
05.03.2026 11:13 Ответить
Судячи з пістьожу адвоката треба всіх уйопків виправдати і повернути вкрадені ними гроші в держави повернути і ще пару двушечек на маскву.
показать весь комментарий
05.03.2026 11:14 Ответить
Як довго я цієї маніпуляції чекав! Так давно напрошувалася.
"Корупція - це запорука виживання держави"
показать весь комментарий
05.03.2026 11:15 Ответить
ну да - вони не вкрали ... вони просто взяли долари в пакуванні банка федерального резерву США щоб вони не зіпсувались )
показать весь комментарий
05.03.2026 11:15 Ответить
То Міндич герой України? Медаль на грудь швидко!
показать весь комментарий
05.03.2026 11:16 Ответить
На "скотному дворі", створеним зейлом ,по Оруєлу можливо все ЗеГниди готували Україну до передачі під рашистський ГЕНОЦИД " Київ за три дні" , а потім , як хамеліони поміняли кольор і стали косіть під патріотів , хоча зірвали всі контрнаступи , особисто Зейлоі ойго контролер Ермак
показать весь комментарий
05.03.2026 11:52 Ответить
Поки вони сиділи обісрані з переляку, українська армія відбила навалу і почала повертати захоплене ворогом. Але потім зелені виродки очухалися і почали ставити палки в колеса генералам.
показать весь комментарий
05.03.2026 12:02 Ответить
Палки то м'яко сказано - просто звільняли з ЗСУ.
показать весь комментарий
05.03.2026 12:13 Ответить
Обстріли росіян корисні - це дозволило оновити обладнання на енергооб'єктах.
Війна корисна - це зменшує навантаження на пенсійний фонд, у майбутньому.
показать весь комментарий
05.03.2026 11:20 Ответить
А ще корисними були яйки по 17, рукавички та корм для рибок на ЗАЕС.
А про неймовірну користь бракованих мін я взагалі промовчу...
показать весь комментарий
05.03.2026 11:21 Ответить
Звісно. І "двушечка" на мааскву також корисною була: той хто там її отримував не пуляв зі всієї дурі по електропідстанціях та енерговузлах Києва і області, а лише так, "с легонца". Що й дозволяло "міндічам-галущенкам" економити на витратах зі спорудження захисних об'єктів для енергосистеми собі в кишені.
Суцільні пруфи. Аж доки НАБУ всю цю чудову ідилію не поламало.
показать весь комментарий
05.03.2026 11:21 Ответить
А НАБУ точно щось там поламало? Може д'Єрмак під слідством чи "портрет"?
Механізм скоріш за все продовжує працювати.
показать весь комментарий
05.03.2026 12:09 Ответить
показать весь комментарий
05.03.2026 11:23 Ответить
Всіх фігурантав Міндічгейту нагородити званням "Герой України" і назвати їх іменами вулиці міст України та виплатити моральне відшкодування по 1трлн гривень."Двушку на Маскву" закріпити в Конституції України,як і вступ до НАТО.Так переможемо.
*****,лядський цирк.
показать весь комментарий
05.03.2026 11:23 Ответить
Звання Героя України Міндічу та Галущенко !!!
показать весь комментарий
05.03.2026 11:26 Ответить
Посмертно.
показать весь комментарий
05.03.2026 12:03 Ответить
Рішення суду повинні виконуватися. Крапка. Ніякі Постанови уряду не можуть їх відмінити чи заборонити стягнення. Таким самим чином Пенсійний фонд роками! не виплачує гроші пенсіонерам за судовими рішеннями. Але,завдяки,схемам типу "шлагбаум" - виплачують! За 10 -30 відсотків відкату,або особливо поважним пенсіонерам...за "телефонним правом". Отже адвокат - неправий. Схема діяла і таких схем - сотні!
показать весь комментарий
05.03.2026 11:30 Ответить
Цікавий адвокат...
Не захищає підозрюваного, а виправдовує злочини.
показать весь комментарий
05.03.2026 11:30 Ответить
це також спосіб захисту. Щоб суд вирішив, що ніякого злочину не було.
показать весь комментарий
05.03.2026 11:40 Ответить
У адвокатів немає совісті чи моралі. Це не образа, це - основа їх існування.
показать весь комментарий
05.03.2026 12:05 Ответить
* на роботі.
На вулиці вони виглядають як звичайні люди
показать весь комментарий
05.03.2026 12:10 Ответить
Все правильно ..орден йому....ні треба потужніше.....зразу героя......
показать весь комментарий
05.03.2026 11:36 Ответить
показать весь комментарий
05.03.2026 11:38 Ответить
Відрубати руки по саму шию Галущенку і шоблі було б корисним для країни.
показать весь комментарий
05.03.2026 11:45 Ответить
Галущенко мразота , алє головний мафіозі -організатор - вождь племені , хитрозробленних з трійними громадянствами " чуть што , завтра ти не гр України , непідсудний , гуляй з награбованими мільярдами " Дякуйтє всім 🐑🐏🐑🐏🐑🐏🦠🦠🦠🦠🦠
показать весь комментарий
05.03.2026 11:59 Ответить
Будуть красти п'ятами і вухами.
показать весь комментарий
05.03.2026 12:24 Ответить
- Навіщо ви "угукаете" на всю вулицю?
- Я банкрутство Енергоатому відганяю.
- Але ж банкрутства ніякого не має?
- Ось бачите, ДОПОМОГАЄ!!!
показать весь комментарий
05.03.2026 11:48 Ответить
Разкрадання Енергоатому почав ще Мартиненко. Яким чином розкрадання допомогло уникнути банкротства? Це як "свобода це рабство" з відомого твору... Типова єврейська аргументація на основі хуцпи.
показать весь комментарий
05.03.2026 11:49 Ответить
Олександр ГОТІН закінчив Луганський інститут внутрішніх справ. Після закінчення навчання з 1997 до 2006 р. працював на посадах викладача, доцента, декана факультету економічної безпеки Луганського державного університету внутрішніх справ. Тобто він готував отих податкових мусорів (пізніше БЕБ) які все життя (окрім 2014-2019 коли перевірки малого та середнього бізнесу були заборонені законом) кошмарили і зараз кошмарять підприємців. З 1997 р. і до дотепер займається юридичною, адвокатською діяльністю. Ватник з Луганська, який захищає зрадників та мародерів.
показать весь комментарий
05.03.2026 12:10 Ответить
Штаа, ***??? Терміново вручити громадянину Ізраїлю рятівнику Міндічу Героя України!
показать весь комментарий
05.03.2026 12:21 Ответить
Нє, двічі Героя!
показать весь комментарий
05.03.2026 12:25 Ответить
 
 