"Шлагбаум" был полезен для Украины, это позволило "Энергоатому" не обанкротиться, - адвокат фигуранта "Миндичгейта"
Адвокат фигуранта "Миндичгейта" Игоря Миронюка объяснил, что схема "шлагбаума" в энергетике позволила избежать банкротства "Энергоатома".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что говорит защита о "шлагбауме"?
Сегодня Высший антикоррупционный суд рассматривает продление меры пресечения фигуранту "Миндичгейта" Игорю Миронюку.
Адвокат Александр Готин заявил, что никакого "шлагбаума" не существует в природе.
"В обстоятельствах совершения Миронюком уголовного правонарушения говорится, что был создан "шлагбаум", за счет которого была возможность в ручном режиме сдерживать платежи, отпускать или не отпускать платежи. Это был как бы шлагбаум.
Органом расследования вменяется в вину, что этот "шлагбаум" якобы был создан с помощью приказа Минстратегпрома №95 от 2 августа 2024 года. Как будто "Энергоатом" был включен в реестр субъектов, с которых невозможно взимать средства, якобы был создан искусственно "шлагбаум". Получается, что в ручном режиме за счет этого "шлагбаума" кому-то деньги давались, а кому-то не давались. Это неправда", - добавил он.
Готин говорит, что приказ №95 на самом деле был юридическим инструментом, который блокировал возможность взыскивать денежные средства со стратегически важного "Энергоатома".
3 марта 2022 года Кабмином было принято постановление №187 "Об обеспечении защиты национальных интересов по будущим искам государства Украина в связи с военной агрессией Российской Федерации", отметил адвокат.
"Согласно этому постановлению было запрещено исполнение денежных и других обязательств кредиторами, по которым взыскателями являются РФ или связанные с ней лица. После начала выполнения этого постановления "Энергоатомом" началась тенденция массовых обращений в суды Украины, в частности в райсуды, подачи исков для получения решений о взыскании денежных сумм с "Энергоатома".
То есть сложилась следующая ситуация. Кабмином был создан нормативный документ, с помощью которого для того, чтобы "Энергоатом" не обанкротился, чтобы с него не списали средства, ввели определенный мораторий. Однако некоторые субъекты хозяйствования начали обходить этот мораторий. Начали массово засыпать суды исками на значительные суммы о взыскании средств с "Энергоатома", чтобы обойти этот мораторий просто", - говорит Готин.
Адвокат отметил, что критической была ситуация с исковыми производствами подрядчиков и поставщиков Запорожской АЭС.
Приказ №95 был правовым механизмом, который помогал избежать обхода этого моратория.
"Мы получили письмо "Энергоатома" от 17 декабря 2025 года, в котором отмечается, что "Энергоатом" обратился в Минстратегпром с заявлением о включении "Энергоатома" в перечень предприятий, являющихся должниками в исполнительных производствах, совершение исполнительных действий, по которым приостанавливается взыскание.
Заявление обосновывалось тем, что "Энергоатом" был включен в реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов. То есть возникла такая ситуация - "Энергоатом" получил средства для выполнения государственных контрактов, здесь из районных судов начали поступать множество решений районных судов и списывать эти средства.
Фактически, выполнение государственных программ, в частности поддержание нашей энергосистемы в том состоянии, в котором она есть, просто было невозможно", - подчеркнул он.
Защитник заявил, что приказом №95 Минстратегпром включил "Энергоатом" в перечень предприятий, с которых невозможно взыскание.
"То есть этот "шлагбаум" имел совершенно другую цель. Это было общественно полезно для государства, чтобы не обанкротилось госпредприятие", - сказал Готин.
Миндичгейт
- В ноябре 2025 года НАБУ проводило обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- 4 ноября в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводило обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- 10 ноября 2025 года НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют экс-министр Герман Галущенко и Миндич.
- Экс-министру Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых – Дмитрия Басова – отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, который фигурировал на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
-
1 декабря Миндичу заочно избрали меру пресечения – содержание под стражей. Следствие считает его руководителем группы, которая получала и отмывала деньги из коррупционных схем в энергетике. Теперь дело Миндича могут передать в Интерпол для его задержания, в частности при пересечении границы.
-
15 февраля 2026 года Германа Галущенко задержали при попытке пересечения границы. 16 февраля стало известно, что сотрудники НАБУ и САП сообщили экс-чиновнику о подозрении, а уже на следующий день суд отправил его в СИЗО с возможностью внесения залога в 200 миллионов гривен.
Коли там буде тотальна реформа адвокатури, що подібних істот отруєних парами гними портнова там не було???
Вже так начасі, що далі терпіти це виличезна небезпека для країни!
"Корупція - це запорука виживання держави"
Війна корисна - це зменшує навантаження на пенсійний фонд, у майбутньому.
А про неймовірну користь бракованих мін я взагалі промовчу...
Суцільні пруфи. Аж доки НАБУ всю цю чудову ідилію не поламало.
Механізм скоріш за все продовжує працювати.
*****,лядський цирк.
Не захищає підозрюваного, а виправдовує злочини.
На вулиці вони виглядають як звичайні люди
- Я банкрутство Енергоатому відганяю.
- Але ж банкрутства ніякого не має?
- Ось бачите, ДОПОМОГАЄ!!!