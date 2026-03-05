"Шлагбаум" был полезен для Украины, это позволило "Энергоатому" не обанкротиться, - адвокат фигуранта "Миндичгейта"

Адвокат фигуранта "Миндичгейта" Игоря Миронюка объяснил, что схема "шлагбаума" в энергетике позволила избежать банкротства "Энергоатома".

Что говорит защита о "шлагбауме"?

Сегодня Высший антикоррупционный суд рассматривает продление меры пресечения фигуранту "Миндичгейта" Игорю Миронюку.

Адвокат Александр Готин заявил, что никакого "шлагбаума" не существует в природе.

"В обстоятельствах совершения Миронюком уголовного правонарушения говорится, что был создан "шлагбаум", за счет которого была возможность в ручном режиме сдерживать платежи, отпускать или не отпускать платежи. Это был как бы шлагбаум.

Органом расследования вменяется в вину, что этот "шлагбаум" якобы был создан с помощью приказа Минстратегпрома №95 от 2 августа 2024 года. Как будто "Энергоатом" был включен в реестр субъектов, с которых невозможно взимать средства, якобы был создан искусственно "шлагбаум". Получается, что в ручном режиме за счет этого "шлагбаума" кому-то деньги давались, а кому-то не давались. Это неправда", - добавил он.

Готин говорит, что приказ №95 на самом деле был юридическим инструментом, который блокировал возможность взыскивать денежные средства со стратегически важного "Энергоатома".

3 марта 2022 года Кабмином было принято постановление №187 "Об обеспечении защиты национальных интересов по будущим искам государства Украина в связи с военной агрессией Российской Федерации", отметил адвокат.

"Согласно этому постановлению было запрещено исполнение денежных и других обязательств кредиторами, по которым взыскателями являются РФ или связанные с ней лица. После начала выполнения этого постановления "Энергоатомом" началась тенденция массовых обращений в суды Украины, в частности в райсуды, подачи исков для получения решений о взыскании денежных сумм с "Энергоатома".

То есть сложилась следующая ситуация. Кабмином был создан нормативный документ, с помощью которого для того, чтобы "Энергоатом" не обанкротился, чтобы с него не списали средства, ввели определенный мораторий. Однако некоторые субъекты хозяйствования начали обходить этот мораторий. Начали массово засыпать суды исками на значительные суммы о взыскании средств с "Энергоатома", чтобы обойти этот мораторий просто", - говорит Готин.

Адвокат отметил, что критической была ситуация с исковыми производствами подрядчиков и поставщиков Запорожской АЭС.

Приказ №95 был правовым механизмом, который помогал избежать обхода этого моратория.

"Мы получили письмо "Энергоатома" от 17 декабря 2025 года, в котором отмечается, что "Энергоатом" обратился в Минстратегпром с заявлением о включении "Энергоатома" в перечень предприятий, являющихся должниками в исполнительных производствах, совершение исполнительных действий, по которым приостанавливается взыскание.

Заявление обосновывалось тем, что "Энергоатом" был включен в реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов. То есть возникла такая ситуация - "Энергоатом" получил средства для выполнения государственных контрактов, здесь из районных судов начали поступать множество решений районных судов и списывать эти средства.

Фактически, выполнение государственных программ, в частности поддержание нашей энергосистемы в том состоянии, в котором она есть, просто было невозможно", - подчеркнул он.

Защитник заявил, что приказом №95 Минстратегпром включил "Энергоатом" в перечень предприятий, с которых невозможно взыскание.

"То есть этот "шлагбаум" имел совершенно другую цель. Это было общественно полезно для государства, чтобы не обанкротилось госпредприятие", - сказал Готин.

Миндичгейт

