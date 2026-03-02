ВАКС начал рассмотрение апелляции Галущенко на меру пресечения
2 марта Апелляционная палата ВАКС рассматривает апелляционную жалобу на меру пресечения бывшего министра энергетики и экс-министра юстиции Германа Галущенко, которого подозревают в причастности к "Миндичгейту" по хищению средств в "Энергоатоме".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Что известно
Галущенко и его адвокаты подали апелляцию на меру пресечения от 17 февраля. Тогда ВАКС отправил его под стражу с возможностью внести 200 миллионов гривен залога. Экс-министр просит изменить меру пресечения на домашний арест или умеренный размер залога.
Прокуроры подали ходатайство о принятии залога в размере 425 миллионов гривен. Такую сумму просили во время первого заседания по избранию меры пресечения.
Галущенко присоединился к заседанию по видеосвязи.
Дело Германа Галущенко
- Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
- Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
- Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
- Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.
-
17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.
