Железняк: Зеленский объяснил назначение Галущенко министром юстиции тем, что "полностью ему доверяет"
Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что во время смены правительства в июле 2025 года президент Владимир Зеленский лично объяснил назначение Германа Галущенко на должность министра юстиции.
Об этом депутат сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
По словам Железняка, в середине июля 2025 года произошла замена правительства, в ходе которой должность министра энергетики заняла Светлана Гринчук вместо Германа Галущенко. Последнего, как утверждает нардеп, сначала оставили без должности, но впоследствии приняли решение назначить его министром юстиции.
Железняк отмечает, что перед голосованием состоялось заседание фракции "Слуга народа" с участием президента. Во время встречи одна из народных депутатов якобы спросила главу государства, почему на должность министра юстиции предлагают "очевидно проблемного человека", упомянув, в частности, историю с реакторами.
По словам Железняка, Зеленский ответил: "Он очень хороший юрист, я ему полностью доверяю". Также, как утверждает депутат, президент добавил: "Думали его министром-вице-премьером, но пока просто министром юстиции".
