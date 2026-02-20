РУС
Новости Дело Галущенко
Железняк: Зеленский объяснил назначение Галущенко министром юстиции тем, что "полностью ему доверяет"

Зеленский объяснил назначение Галущенко министром юстиции

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что во время смены правительства в июле 2025 года президент Владимир Зеленский лично объяснил назначение Германа Галущенко на должность министра юстиции.

Об этом депутат сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

По словам Железняка, в середине июля 2025 года произошла замена правительства, в ходе которой должность министра энергетики заняла Светлана Гринчук вместо Германа Галущенко. Последнего, как утверждает нардеп, сначала оставили без должности, но впоследствии приняли решение назначить его министром юстиции.

Железняк отмечает, что перед голосованием состоялось заседание фракции "Слуга народа" с участием президента. Во время встречи одна из народных депутатов якобы спросила главу государства, почему на должность министра юстиции предлагают "очевидно проблемного человека", упомянув, в частности, историю с реакторами.

По словам Железняка, Зеленский ответил: "Он очень хороший юрист, я ему полностью доверяю". Также, как утверждает депутат, президент добавил: "Думали его министром-вице-премьером, но пока просто министром юстиции".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Слабое место Зеленского: как Галущенко хотел сбежать послом в США. ВИДЕО

+17
Який президент, така і свита. Нормальних людей у нього немає.
20.02.2026 15:02 Ответить
+14
Зелений лідор - могильщик України.
20.02.2026 15:03 Ответить
+12
Нічого дивного.Не знаю жодної порядної людини серед кварталу і їх посіпак.
20.02.2026 15:02 Ответить
20.02.2026 15:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=F1Rm7tLdMBs&t=8s

🔴ОМЕЛЯН: ДОКАЗИ НЕЗАПЕРЕЧНІ! Ось чому ГАЛУЩЕНКО лише ґвинтик у справі Міндіча

Це не "балабол"-аналітик- політолог й не політтехнолог ( з усією повагою до політологів, кого поважаю від Портнікова до Рейтеровича з Саакяном та Ларисою Волошиною) - це поважний міністр у нормальному кабміні після Революції гідності на початку війни .

Й що дивно, коли про бєспрєдєли кремлівсько ригівської ЗЄмафії заговорили приЄдиномарафетні канали такі, як дружини Садового 24 канал, Фабрика Новин, Громадське й отакий , як Апостроф та навіть ПЕРШИЙ. Хто ще скромно наполовинчаті це канали Фіали ( не УП та РС) , а НВ - ще "присоросятський"- олігархічний . Бо спецфічноПРиолігархічних соросят вів Пінчук та Фіала з ГОЛОСОМ - це такі гаманці-лобісти Сороса в Україні ( включно з Миловановим-директором Пінчуківської КШЕ - туди ж й Гордон присмоктався - підперлицювавя зараз)...
20.02.2026 16:08 Ответить
20.02.2026 15:02 Ответить
20.02.2026 15:03 Ответить
"Я ваш вирок" (с)
20.02.2026 15:15 Ответить
"Вони ліквідатори України" - Степан Хмара з трибуни ВР у 2019 році.
20.02.2026 15:36 Ответить
Герой України, в'язень радянських таборів, дисидент вкрай різко охарактеризував нещодавно діючого главу держави.



- Це типовий мафіозі... Це ненажера... Янукович трохи боявся, він не такий був повороткий. А ця сволота, знаєте, вона більш розвинена і більш небезпечна! Він боїться українського. Він любить тільки прибутки. Для нього матеріальне - інших цінностей у нього нема, - заявив Степан Хмара. - Він в змові з Путіним. Він готовий на все. Він готовий розміняти, що він фактично робить, Україну на свої бізнес-інтереси. Для нього неважливо, що буде з Україною, якою вона буде. Він би погодився бути тут гауляйтером, генерал-губернатором Малоросії, аби тільки можна було панувати і грабувати! Це мають зрозуміти чим більше українців. Чим раніше - тим буде краще".
https://www.google.com/amp/s/mukachevo.net/amp/news/stepan-khmara-pro-poroshenka-tse-typovyy-mafiozi_137432.html
Хмара, как и Тимошенко, они вечные революционеры. Им шашкой врага рубить. Обличать язвы и срывать покрова
Они не созидатели. Для них разрушим, до основанья.
20.02.2026 16:13 Ответить
Когорта зегеварских "эффективных менеджеров" вне конкуренции. До суда.
20.02.2026 15:04 Ответить
А чого ж пахану не довіряти подільнику як шо він член ОПГмта отримує свою частку з награбованого?
20.02.2026 15:08 Ответить
А Железняк,як вбачається святий....Бувають все ж таки ще дива у Світі....
20.02.2026 15:09 Ответить
Вітя, ти віриш в дива? Тобі про двох злодіїв розповідають, а ти про свої хворобливі марення.
20.02.2026 15:15 Ответить
Як пояснив Зеленський:
"Злодій злодію довіряє!"
20.02.2026 15:10 Ответить
" Между нами, ворами, все должно быть честно."
20.02.2026 15:29 Ответить
"я йому повністю довіряю" - то тепер ти за нього повністю відповідальний, як і за решту призначених особисто тобою виродків. Ти ж не лох, а значить усвідомлював кого призначаєш.
Чи може лох?
20.02.2026 15:12 Ответить
Краще б він і собі не довіряв.Бо хотів перднуть, а обісрався по самі вуха.
Де його потужні менеджери - Єрмак ,Шурма,Баканов,Галущенко,Данілов?Ті шо лишились не краще кого "пішли".
На Банковій сидить ще Татаров,який сприснув від кримінальної відповідальності, а під час революції Гідності справи відкривав та підшивав проти майданівців.А скільки голів ОВА він попризначав які прокрались:Кириленко,Гайдай і ін.
20.02.2026 15:12 Ответить
От і все, що треба знати про ішака, яки не "знав", не в "темі" і т. п. Ішак - організатор і ватажок злочинного угрупування. Це чмо, використовуючи свій статус недоторканості, організовує та сприяє грабунку країни, навіть, під час війни. Ішак - зрадник та мародер, який за усіма правилами війни усіх часів мав би бути розстріляний без суду і слідства.
20.02.2026 15:13 Ответить
І оце непорозуміння з купленим дипломом вже сьомий рік "керує" багатомільйонною країною...
20.02.2026 15:17 Ответить
схематозники
20.02.2026 15:19 Ответить
До сих пор доверяет?
20.02.2026 15:20 Ответить
"я йому повністю довіряю"
"Воровка на доверіі"
20.02.2026 15:26 Ответить
"Єрмак поруч зі мною не просто так, я довіряю цій людині".
20.02.2026 15:31 Ответить
Я раніше думав що головне це професійна діяльність, чесність, але помилявся, головне щоби довіра хазяїна була, та особиста відданість йому, та з общаком щоб не крисячив
20.02.2026 15:40 Ответить
балабол зелений...."єрмак прийшов зі мною і піде зі мною" ....то може пора за єрмаком та всіма зеленими покидьками, яких викрила НАБУ .....і камери відповідні для всіх підготовить ваша люба СБУ
20.02.2026 15:57 Ответить
Які ще потрібні докази того, що нині вся виконавча, та й навіть законодавча влада в Україні підпорядковуються особисто Зеленському?
20.02.2026 16:03 Ответить
Поки приносив - доти довіряв.Зараз довіряє іншому...А шо,людям треба вірити,як без віри...
20.02.2026 16:12 Ответить
 
 