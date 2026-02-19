Слабое место Зеленского: как Галущенко хотел сбежать послом в США. ВИДЕО
Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева представляет краткий разбор деталей дела экс-министра энергетики Германа Галущенко.
Дело Германа Галущенко
- Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
- Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
- Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
- Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.
17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.
Луценко Юрій: висновки і наслідки, Залужний і пристрасті публікації АР.
як смачно накидали на ЗЄригоАБАСРАТУШКУ!!!
А ще усім тепер можна наспір , шо тєпєрь дєлать вовкє - вигнать Генерала з посла - паднять ЄМУ рєйтінг, заглатіть - сєбя апустіть ...
Луценко вважає , що це ще все тільки почалося , й Залужний таки доб"є його до вигнання з Лондону )) Він, Залужний, терплячий але не терпіла.
tZE inform@FranzMaser
Указ про звільнення Залужного з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії на столі в Зеленського. Претендент - Андрій Борисович Єрмак, подалі від НАБУ і САП.
Це занадто, навіть для плісняви.
Чоловік на фронті! Жінка теж тримається, як і вся Україна!
Хороша аналітика, виважена логістична лінія! Я ставлю "лайк"!!!
Цікаві деталі з біографії міністра-юриста Г.Галущенка, які він намагається замовчувати.
Але львів'яни знають, що батько Г.Галущенка - Валерій Михайлович Галущенко очолював управління КДБ одного з районів Львова з 1986 року по 1991. Сім'я мешкала на вулиці Вітовського, яка відома тим, що в будинках на цій вулиці в квартири депортованих та закатованих львів'ян заселяли після війни чекістів та військових, не місцевого походження.
від консультанта до заст.керівника департаменту Секретаріату президентів, пояснюється особистим знайомством батька Г.Галущенка з головою СБУ Л.Деркачом за часів Л.Кучми, батьком зрадника Андрія Деркача.
Крім того, Андрій Деркач як похресник Л.Кучми, як кажуть, мав на Банковій власний кабінет.
Там і познайомились один з одним.
треба говорити про це цілими днями звідусіль, може до прихильників зеленого стада щось дійде