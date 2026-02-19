6 799 34

Слабке місце Зеленського: як Галущенко хотів утекти послом у США. ВIДЕО

Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва подає короткий розбір деталей  справи ексміністра енергетики Германа Галущенка.

Справа Германа Галущенка

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
  • Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
  • Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
  • Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

  • 17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розміні 200 млн грн.

Автор: 

Зеленський Володимир (27887) Галущенко Герман (652) Данилюк-Ярмолаєва Марина (461)
назвіть сильне місце в брехуна зеленого
19.02.2026 21:08 Відповісти
Язик, як ботало.
19.02.2026 21:16 Відповісти
"Ударнік" по клавішах піаніно,,,,, (віртуальний)
19.02.2026 21:18 Відповісти
це сімейне. в папу ріму вдався
19.02.2026 21:21 Відповісти
А може там и сосед постарался.
19.02.2026 21:56 Відповісти
та важко найти такого донора
19.02.2026 21:58 Відповісти
По пьяни всякое бывает.
19.02.2026 22:07 Відповісти
Срака! Обдристує все і всіх!
19.02.2026 21:21 Відповісти
думаю він подавиться нарешті.
19.02.2026 21:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WnBgvZry-Fo https://www.youtube.com/watch?v=WnBgvZry-
Луценко Юрій: висновки і наслідки, Залужний і пристрасті публікації АР.

як смачно накидали на ЗЄригоАБАСРАТУШКУ!!!

А ще усім тепер можна наспір , шо тєпєрь дєлать вовкє - вигнать Генерала з посла - паднять ЄМУ рєйтінг, заглатіть - сєбя апустіть ...

Луценко вважає , що це ще все тільки почалося , й Залужний таки доб"є його до вигнання з Лондону )) Він, Залужний, терплячий але не терпіла.
20.02.2026 02:31 Відповісти
довго та нічого нового....
19.02.2026 21:09 Відповісти
а як щодо екс посолки/ослихи та ії бізнесу в Україні і в штатах?
19.02.2026 21:13 Відповісти
https://x.com/FranzMaser

tZE inform@FranzMaser



Указ про звільнення Залужного з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії на столі в Зеленського. Претендент - Андрій Борисович Єрмак, подалі від НАБУ і САП.
19.02.2026 21:16 Відповісти
Треба ще згоди британців на дєрьмака, а її точно не буде
19.02.2026 21:28 Відповісти
' ...як важко воювати прайду левів, керованому віслюками і козлами'... з статті в Еспрессо - геніальне визначення ситуації в Україні загалом, не тільки про Залужного і Зеленського.
19.02.2026 21:37 Відповісти
Не може бути правдою.
Це занадто, навіть для плісняви.
19.02.2026 23:47 Відповісти
Ну вот, этот микрофюррер не терпит возражений, и инакомыслия. он диктатор настоящий диктатор, который уберает всех конкурентов, но надеюсь здесь не получиться, Залужный не дурак.
20.02.2026 10:48 Відповісти
Марина! Дякую!
Чоловік на фронті! Жінка теж тримається, як і вся Україна!
Хороша аналітика, виважена логістична лінія! Я ставлю "лайк"!!!
19.02.2026 21:24 Відповісти
Тепер Галущенко піде в окопи до Єрмака.
19.02.2026 21:24 Відповісти
а позаду лінію оборони буде тримати гринчук - і боєкомплект підносити....
19.02.2026 21:34 Відповісти
Критична відсутність мізків, заточений на варіант красти.
19.02.2026 21:29 Відповісти
Ольга Кошарна

Цікаві деталі з біографії міністра-юриста Г.Галущенка, які він намагається замовчувати.

Але львів'яни знають, що батько Г.Галущенка - Валерій Михайлович Галущенко очолював управління КДБ одного з районів Львова з 1986 року по 1991. Сім'я мешкала на вулиці Вітовського, яка відома тим, що в будинках на цій вулиці в квартири депортованих та закатованих львів'ян заселяли після війни чекістів та військових, не місцевого походження.
19.02.2026 21:55 Відповісти
Стрімка кар'єра випускника юридичного факультету Львівського універу з помічника прокурора у Львові через третього секретаря МЗС до Адміністрації президента Л.Кучми та В.Ющенка і з 1997 по 2011, а саме:
від консультанта до заст.керівника департаменту Секретаріату президентів, пояснюється особистим знайомством батька Г.Галущенка з головою СБУ Л.Деркачом за часів Л.Кучми, батьком зрадника Андрія Деркача.
Крім того, Андрій Деркач як похресник Л.Кучми, як кажуть, мав на Банковій власний кабінет.
Там і познайомились один з одним.
19.02.2026 21:57 Відповісти
Напевно все так і є! Але для чого допомагати Путіну в інформаційній війні.
19.02.2026 21:58 Відповісти
до чого тут *****?
треба говорити про це цілими днями звідусіль, може до прихильників зеленого стада щось дійде
19.02.2026 23:05 Відповісти
...дуже сумнівно - стадо є стадо
20.02.2026 08:06 Відповісти
Чомусь і у цієї влади на першому місці бабло, а державність або аж на заднім плані, або її взагалі немає. Нажаль.....
20.02.2026 03:33 Відповісти
Коли у родині розбрат, навіть такій .... як українська ( гірше за Кайдашеву), то тим обов'язково скористається сусід, або якісь внутрішні "більшовики". Так було з царською Росією: було неспокійно, були свої распутіни, а владу захопили найжорстокіші пси Леніна-Троцького_Сталіна... І хто їм допомагав? І хто з того скористався - німці.
20.02.2026 09:32 Відповісти
Да тут не чего не поможет. старая поговорка "рыба гниет с головы" и вы все это знаете. и делаете вид что не видите.
20.02.2026 10:44 Відповісти
А их все сажают и сажают....Как же Зеленский без "мощных менеджеров" руководить будет?
20.02.2026 15:23 Відповісти
 
 