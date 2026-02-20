Железняк: Зеленський пояснив призначення Галущенка Міністром юстиції тим, що "повністю йому довіряє"
Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що під час зміни уряду в липні 2025 року президент Володимир Зеленський особисто пояснив призначення Германа Галущенка на посаду міністра юстиції.
Про це депутат повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами Железняка, в середині липня 2025 року відбулася заміна уряду, під час якої посаду Міністра енергетики обійняла Світлана Гринчук замість Германа Галущенка. Останнього, як стверджує нардеп, спочатку залишили без посади, але згодом ухвалили рішення призначити його Міністром юстиції.
Железняк зазначає, що перед голосуванням відбулося засідання фракції "Слуга народу" за участі президента. Під час зустрічі одна з народних депутаток нібито запитала главу держави, чому на посаду Міністра юстиції пропонують "очевидно проблемну людину", згадавши, зокрема, історію з реакторами.
За словами Железняка, Зеленський відповів: "Він дуже гарний юрист, я йому повністю довіряю". Також, як стверджує депутат, президент додав: "Думали його міністром-віцепрем’єром, але поки просто міністром юстиції".
🔴ОМЕЛЯН: ДОКАЗИ НЕЗАПЕРЕЧНІ! Ось чому ГАЛУЩЕНКО лише ґвинтик у справі Міндіча
Це не "балабол"-аналітик- політолог й не політтехнолог ( з усією повагою до політологів, кого поважаю від Портнікова до Рейтеровича з Саакяном та Ларисою Волошиною) - це поважний міністр у нормальному кабміні після Революції гідності на початку війни .
Й що дивно, коли про бєспрєдєли кремлівсько ригівської ЗЄмафії заговорили приЄдиномарафетні канали такі, як дружини Садового 24 канал, Фабрика Новин, Громадське й отакий , як Апостроф та навіть ПЕРШИЙ. Хто ще скромно наполовинчаті це канали Фіали ( не УП та РС) , а НВ - ще "присоросятський"- олігархічний . Бо спецфічноПРиолігархічних соросят вів Пінчук та Фіала з ГОЛОСОМ - це такі гаманці-лобісти Сороса в Україні ( включно з Миловановим-директором Пінчуківської КШЕ - туди ж й Гордон присмоктався - підперлицювавя зараз)...
у ньго всі "дружбани на довєрії"
- Це типовий мафіозі... Це ненажера... Янукович трохи боявся, він не такий був повороткий. А ця сволота, знаєте, вона більш розвинена і більш небезпечна! Він боїться українського. Він любить тільки прибутки. Для нього матеріальне - інших цінностей у нього нема, - заявив Степан Хмара. - Він в змові з Путіним. Він готовий на все. Він готовий розміняти, що він фактично робить, Україну на свої бізнес-інтереси. Для нього неважливо, що буде з Україною, якою вона буде. Він би погодився бути тут гауляйтером, генерал-губернатором Малоросії, аби тільки можна було панувати і грабувати! Це мають зрозуміти чим більше українців. Чим раніше - тим буде краще".
Хмара, как и Тимошенко, они вечные революционеры. Им шашкой врага рубить. Обличать язвы и срывать покрова
Они не созидатели. Для них разрушим, до основанья.
"Злодій злодію довіряє!"
Чи може лох?
Де його потужні менеджери - Єрмак ,Шурма,Баканов,Галущенко,Данілов?Ті шо лишились не краще кого "пішли".
На Банковій сидить ще Татаров,який сприснув від кримінальної відповідальності, а під час революції Гідності справи відкривав та підшивав проти майданівців.А скільки голів ОВА він попризначав які прокрались:Кириленко,Гайдай і ін.
