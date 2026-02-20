Железняк: Зеленський пояснив призначення Галущенка Міністром юстиції тим, що "повністю йому довіряє"

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що під час зміни уряду в липні 2025 року президент Володимир Зеленський особисто пояснив призначення Германа Галущенка на посаду міністра юстиції.

Про це депутат повідомив у Facebook.

За словами Железняка, в середині липня 2025 року відбулася заміна уряду, під час якої посаду Міністра енергетики обійняла Світлана Гринчук замість Германа Галущенка. Останнього, як стверджує нардеп, спочатку залишили без посади, але згодом ухвалили рішення призначити його Міністром юстиції.

Железняк зазначає, що перед голосуванням відбулося засідання фракції "Слуга народу" за участі президента. Під час зустрічі одна з народних депутаток нібито запитала главу держави, чому на посаду Міністра юстиції пропонують "очевидно проблемну людину", згадавши, зокрема, історію з реакторами.

За словами Железняка, Зеленський відповів: "Він дуже гарний юрист, я йому повністю довіряю". Також, як стверджує депутат, президент додав: "Думали його міністром-віцепрем’єром, але поки просто міністром юстиції".

