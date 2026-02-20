Железняк: Зеленський пояснив призначення Галущенка Міністром юстиції тим, що "повністю йому довіряє"

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що під час зміни уряду в липні 2025 року президент Володимир Зеленський особисто пояснив призначення Германа Галущенка на посаду міністра юстиції.

Цензор.НЕТ.

Подробиці

За словами Железняка, в середині липня 2025 року відбулася заміна уряду, під час якої посаду Міністра енергетики обійняла Світлана Гринчук замість Германа Галущенка. Останнього, як стверджує нардеп, спочатку залишили без посади, але згодом ухвалили рішення призначити його Міністром юстиції.

Железняк зазначає, що перед голосуванням відбулося засідання фракції "Слуга народу" за участі президента. Під час зустрічі одна з народних депутаток нібито запитала главу держави, чому на посаду Міністра юстиції пропонують "очевидно проблемну людину", згадавши, зокрема, історію з реакторами.

За словами Железняка, Зеленський відповів: "Він дуже гарний юрист, я йому повністю довіряю". Також, як стверджує депутат, президент додав: "Думали його міністром-віцепрем’єром, але поки просто міністром юстиції".

Топ коментарі
Який президент, така і свита. Нормальних людей у нього немає.
20.02.2026 15:02 Відповісти
Нічого дивного.Не знаю жодної порядної людини серед кварталу і їх посіпак.
20.02.2026 15:02 Відповісти
Зелений лідор - могильщик України.
20.02.2026 15:03 Відповісти
20.02.2026 15:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=F1Rm7tLdMBs&t=8s

🔴ОМЕЛЯН: ДОКАЗИ НЕЗАПЕРЕЧНІ! Ось чому ГАЛУЩЕНКО лише ґвинтик у справі Міндіча

Це не "балабол"-аналітик- політолог й не політтехнолог ( з усією повагою до політологів, кого поважаю від Портнікова до Рейтеровича з Саакяном та Ларисою Волошиною) - це поважний міністр у нормальному кабміні після Революції гідності на початку війни .

Й що дивно, коли про бєспрєдєли кремлівсько ригівської ЗЄмафії заговорили приЄдиномарафетні канали такі, як дружини Садового 24 канал, Фабрика Новин, Громадське й отакий , як Апостроф та навіть ПЕРШИЙ. Хто ще скромно наполовинчаті це канали Фіали ( не УП та РС) , а НВ - ще "присоросятський"- олігархічний . Бо спецфічноПРиолігархічних соросят вів Пінчук та Фіала з ГОЛОСОМ - це такі гаманці-лобісти Сороса в Україні ( включно з Миловановим-директором Пінчуківської КШЕ - туди ж й Гордон присмоктався - підперлицювавя зараз)...
20.02.2026 16:08 Відповісти
який довєрчівий у нас вовочка !!!

у ньго всі "дружбани на довєрії"
20.02.2026 16:58 Відповісти
20.02.2026 15:02 Відповісти
Навіть обізяна інтелектом вище ішака і цим викликає довіру
20.02.2026 17:42 Відповісти
20.02.2026 15:03 Відповісти
"Я ваш вирок" (с)
20.02.2026 15:15 Відповісти
"Вони ліквідатори України" - Степан Хмара з трибуни ВР у 2019 році.
20.02.2026 15:36 Відповісти
Герой України, в'язень радянських таборів, дисидент вкрай різко охарактеризував нещодавно діючого главу держави.



- Це типовий мафіозі... Це ненажера... Янукович трохи боявся, він не такий був повороткий. А ця сволота, знаєте, вона більш розвинена і більш небезпечна! Він боїться українського. Він любить тільки прибутки. Для нього матеріальне - інших цінностей у нього нема, - заявив Степан Хмара. - Він в змові з Путіним. Він готовий на все. Він готовий розміняти, що він фактично робить, Україну на свої бізнес-інтереси. Для нього неважливо, що буде з Україною, якою вона буде. Він би погодився бути тут гауляйтером, генерал-губернатором Малоросії, аби тільки можна було панувати і грабувати! Це мають зрозуміти чим більше українців. Чим раніше - тим буде краще".
https://www.google.com/amp/s/mukachevo.net/amp/news/stepan-khmara-pro-poroshenka-tse-typovyy-mafiozi_137432.html
Хмара, как и Тимошенко, они вечные революционеры. Им шашкой врага рубить. Обличать язвы и срывать покрова
Они не созидатели. Для них разрушим, до основанья.
20.02.2026 16:13 Відповісти
Когорта зегеварских "эффективных менеджеров" вне конкуренции. До суда.
20.02.2026 15:04 Відповісти
А чого ж пахану не довіряти подільнику як шо він член ОПГмта отримує свою частку з награбованого?
20.02.2026 15:08 Відповісти
А Железняк,як вбачається святий....Бувають все ж таки ще дива у Світі....
20.02.2026 15:09 Відповісти
Вітя, ти віриш в дива? Тобі про двох злодіїв розповідають, а ти про свої хворобливі марення.
20.02.2026 15:15 Відповісти
Як пояснив Зеленський:
"Злодій злодію довіряє!"
20.02.2026 15:10 Відповісти
" Между нами, ворами, все должно быть честно."
20.02.2026 15:29 Відповісти
"я йому повністю довіряю" - то тепер ти за нього повністю відповідальний, як і за решту призначених особисто тобою виродків. Ти ж не лох, а значить усвідомлював кого призначаєш.
Чи може лох?
20.02.2026 15:12 Відповісти
Краще б він і собі не довіряв.Бо хотів перднуть, а обісрався по самі вуха.
Де його потужні менеджери - Єрмак ,Шурма,Баканов,Галущенко,Данілов?Ті шо лишились не краще кого "пішли".
На Банковій сидить ще Татаров,який сприснув від кримінальної відповідальності, а під час революції Гідності справи відкривав та підшивав проти майданівців.А скільки голів ОВА він попризначав які прокрались:Кириленко,Гайдай і ін.
20.02.2026 15:12 Відповісти
От і все, що треба знати про ішака, яки не "знав", не в "темі" і т. п. Ішак - організатор і ватажок злочинного угрупування. Це чмо, використовуючи свій статус недоторканості, організовує та сприяє грабунку країни, навіть, під час війни. Ішак - зрадник та мародер, який за усіма правилами війни усіх часів мав би бути розстріляний без суду і слідства.
20.02.2026 15:13 Відповісти
І оце непорозуміння з купленим дипломом вже сьомий рік "керує" багатомільйонною країною...
20.02.2026 15:17 Відповісти
схематозники
20.02.2026 15:19 Відповісти
До сих пор доверяет?
20.02.2026 15:20 Відповісти
"я йому повністю довіряю"
"Воровка на доверіі"
20.02.2026 15:26 Відповісти
"Єрмак поруч зі мною не просто так, я довіряю цій людині".
20.02.2026 15:31 Відповісти
Я раніше думав що головне це професійна діяльність, чесність, але помилявся, головне щоби довіра хазяїна була, та особиста відданість йому, та з общаком щоб не крисячив
20.02.2026 15:40 Відповісти
балабол зелений...."єрмак прийшов зі мною і піде зі мною" ....то може пора за єрмаком та всіма зеленими покидьками, яких викрила НАБУ .....і камери відповідні для всіх підготовить ваша люба СБУ
20.02.2026 15:57 Відповісти
Які ще потрібні докази того, що нині вся виконавча, та й навіть законодавча влада в Україні підпорядковуються особисто Зеленському?
20.02.2026 16:03 Відповісти
Поки приносив - доти довіряв.Зараз довіряє іншому...А шо,людям треба вірити,як без віри...
20.02.2026 16:12 Відповісти
Оцінка ситуації Потужнометром:

⬇️ Зрада
↘️ Ганьба
➡️ Боротьба Триває
↗️ Потужність Росте
⬆️Перемога
20.02.2026 21:22 Відповісти
 
 