Нова наглядова рада "Енергоатома" провела перше засідання й обрала керівництво (оновлено)

Нова наглядова рада НАЕК "Енергоатом" провела перше засіданні та обрала своїм головою експрезидентку Canadian Nuclear Safety Commission Руміну Велші.

Про це заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства та членкиня наглядової ради "Енергоатома" Дарія Марчак повідомила у Facebook.

"Ми також заслухали доповідь керівництва компанії щодо поточної операційної, фінансової та безпекової ситуації на підприємстві, а також ухвалили перші кадрові рішення. Крім того, наглядова рада підтримала рішення про припинення повноважень віцепрезидента компанії Якова Хармута", – додала заступниця міністра.

Як повідомили в "Енергоатомі", віцеголовою було обрано Патріка Фрагмана.

Також було затверджено профільні комітети.

Так, до вже діючих комітетів з аудиту та з призначень і винагород створено нові – з безпеки, екології та якості, а також зі стратегії та фінансового планування.

Про керівництво

Велші – міжнародна експертка з ядерної безпеки та регуляторного нагляду, яка понад 40 років працює у галузі, очолювала ядерний регулятор Канади, Комісію стандартів безпеки МАГАТЕ та Асоціацію міжнародних ядерних регуляторів.

Фрагман – інженер і міжнародний управлінець у ядерній та енергетичній галузі, який має понад 30 років досвіду, колишній президент і CEO Westinghouse Electric Company. На ринку обговорювали питання можливого конфлікту інтересів у Фрагмана, оскільки він тривалий час керував компанією, з якою "Енергоатом" має контракти.

Призначення в "Енергоатомі"

Як повідомлялося, 25 лютого Кабмін призначив заступницю міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарію Марчак до складу наглядової ради НАЕК "Енергоатом". У якості представника держави вона замінила у наглядовій раді голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергія Сухомлина, який залишив її за власним бажанням менше ніж через місяць після призначення.

Кабінет Міністрів призначив новий склад наглядової ради "Енергоатома" наприкінці січня. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко тоді заявляла, що уряд поставив новій наглядовій раді дві задачі: терміново призначити нове керівництво "Енергоатома" та провести повний аналіз попередньої діяльності компанії.

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Нагадаємо, незалежними членами наглядової ради "Енергоатома" було призначено Руміна Велші, Лауру Гарбенчуте-Бакієне, Патріка Фрагмана та Бріса Буюона. Номінаційний комітет затвердив їх кандидатури наприкінці грудня.

Представниками держави у наглядовій раді призначили:

заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталія Кіндратіва;

голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергія Сухомлина;

держсекретаря Міністерства енергетики Максима Малашкіна.

Кабінет Міністрів достроково припинив повноваження попереднього складу наглядової ради "Енергоатома" 11 листопада минулого року після корупційного скандалу за участі співвласника "95 кварталу" Тімура Міндіча, який організував схему розкрадання коштів компанії, стверджують детективи НАБУ.