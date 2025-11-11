Кабмін достроково припинив повноваження наглядової ради "Енергоатому"

Кабінет Міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що в 2023 році було розпочато корпоративну реформу, а за конкурсом – обрано склад цього наглядового органу.

"Уся повнота важелів впливу, від призначення менеджменту до контролю діяльності компанії, лежить на наглядовій раді. Важливо, що уряд не втручався в її діяльність. Наглядова рада повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії", – зазначила Свириденко.

Окрім того, зауважила вона, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства в тижневий термін у консультаціях з міжнародними партнерами має подати на затвредження уряду новий склад наглядової ради.

"Завдання нового складу – швидко перезапустити керівництво, провести повний аудит компанії та надати всебічне сприяння правоохоронним органам з розслідування фактів можливої корупції", – додала Свириденко.

Разом із цим Державній аудиторській службі доручено провести терміновий аудит "Енергоатому", зокрема і щодо закупівель.

"Очікуємо на результати аудиту в найкоротші терміни. Матеріали передамо правоохоронним та антикорупційним органам", – підсумувала Свириденко.

Що відбувається в "Енергоатомі"?

Як повідомлялося, раніше 11 листопада представник держави у наглядовій раді НАЕК "Енергоатом" Тимофій Милованов вирішив достроково скласти свої повноваження на цій посаді.

Ще вранці вівторка цього дня наглядова рада НАЕК "Енергоатом" оприлюднила заяву, у якій анонсувала спеціальне засідання, "щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії" у зв'язку з розслідуванням корупції на закупівлях державної компанії. Наглядова рада також планувала ініціювати незалежну перевірку закупівель, розповідав сам Милованов в ефірі телемарафону вдень.

Кабмін ще 21 червня 2024 року затвердив персональний склад наглядової ради НАЕК "Енергоатом". До її складу увійшли п'ять членів: троє незалежних та двоє представників держави. Зокрема, незалежними членами наглядової ради "Енергоатому" затвердили відомого фахівця британської ядерної галузі Тімоті Джона Стоуна (згодом він відмовився від посади), екстопменеджера Westinghouse Майкла Елліота Кірста та ексміністра енергетики Литви Ярека Неверовича, якого згодом обрали її головою. За поданням Міністерства енергетики, номінаційний комітет обрав членами наглядової ради від держави екскерівника ДАЗВ Віталія Петрука і ексміністра економіки, радника голови Офісу президента Тимофія Милованова.

Операція "Мідас": що відомо?

Із понеділка, 10 листопада, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, схема включала незаконний вплив на стратегічні державні енергетичні підприємства.

Читайте також: Карлсон та друзі: Що відомо про схему Міндіча в "Енергоатомі"

За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію.

Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він розташовувався в приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.

Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.