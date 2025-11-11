Милованов вирішив звільнитися з наглядової ради "Енергоатома" після корупційного скандалу

Представник держави у наглядовій раді НАЕК "Енергоатом" Тимофій Милованов вирішив достроково скласти свої повноваження на цій посаді.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши відповідну заяву.

"Я складаю свої повноваження члена наглядової ради "Енергоатому", – написав Милованов.

За його словами, сьогодні він подав офіційне звернення про скликання позачергового засідання наглядової ради, запропонувавши їй ухвалити рішення відсторонити всіх посадових осіб, чиї імена фігурують у матеріалах розслідування НАБУ, а також провести повну перевірку процедур закупівель із залученням міжнародних експертів.

"Рішення є, але формальне. Все стало бюрократичним. Слухали команду, де "все гаразд". Нас годинами переконували, що загроз немає... Я відчуваю, що нас просто заговорюють. І не бачу ні в кого рішучості, яку відчуваю в собі", – написав Милованов.

Він запевнив, що всі ці місяці "намагався спонукати наглядову раду запустити комітети, почати працювати".

"Ситуація з НАБУ мала стати пробудженням для правління і наглядової ради "Енергоатому". Пробудження не відбулося. Натомість – дрімота й сподівання, що якось воно обійдеться", – додав Милованов.

Як повідомлялося, ще вранці вівторка наглядова рада НАЕК "Енергоатом" оприлюднила заяву, у якій анонсувала спеціальне засідання, "щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії" у зв'язку з розслідуванням корупції на закупівлях державної компанії. Наглядова рада також планувала ініціювати незалежну перевірку закупівель, розповідав сам Милованов в ефірі телемарафону вдень.

Як повідомлялося, Кабмін ще 21 червня 2024 року затвердив персональний склад наглядової ради НАЕК "Енергоатом". До її складу увійшли п'ять членів: троє незалежних та двоє представників держави. Зокрема, незалежними членами наглядової ради "Енергоатому" затвердили відомого фахівця британської ядерної галузі Тімоті Джона Стоуна (згодом він відмовився від посади), екстопменеджера Westinghouse Майкла Елліота Кірста та ексміністра енергетики Литви Ярека Неверовича, якого згодом обрали її головою. За поданням Міністерства енергетики, номінаційний комітет обрав членами наглядової ради від держави екскерівника ДАЗВ Віталія Петрука і ексміністра економіки, радника голови Офісу президента Тимофія Милованова.

Операція "Мідас": що відомо?

З понеділка Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, схема включала незаконний вплив на стратегічні державні енергетичні підприємства.

За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію.

Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він розташовувався в приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.

Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.