Апеляція ВАКС залишила Галущенка в СІЗО із заставою у 200 млн грн (оновлено)
2 березня Апеляційна палата ВАКС розглядала апеляційну скаргу на запобіжний захід для колишнього міністра енергетики та ексміністра юстиції Германа Галущенка, якого підозрюють у причетності до "Міндічгейту" щодо розкрадання коштів в "Енергоатомі".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Що відомо?
Галущенко та його адвокати подали апеляцію на запобіжний захід від 17 лютого. Тоді ВАКС відправив його під варту з можливістю внести 200 мільйонів гривень застави. Ексміністр просить змінити запобіжний захід на домашній арешт або помірний розмір застави.
Прокурори подали клопотання про ухвалення застави у розмірі 425 мільйонів гривень. Таку суму просили під час першого засідання з обрання запобіжного заходу.
Галущенко на засідання долучився через відеозв’язок.
Оновлено 19:50. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не змінила запобіжний захід Галущенку й залишила його під вартою з альтернативою застави 200 мільйонів гривень, повідомляє Центр протидії корупції.
Справа Германа Галущенка
- Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
- Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
- Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
- Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.
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17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розміні 200 млн грн.
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для осознанія своєї провини
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а ти курва куди посадив киян та мешканців інших мегаполісів цієї зими?
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- Разні случаї єсть. Мєня тоже одна тьолка любила. Бувало, я прийду, сяду, а лягати зразу не можу, шоб не наблювать. Отак і сиджу всьо время. А она, ****, подойдьот сзаду, рукі на плечі положит і гладіт, і гладіт. А я їй: «Шо ти, стерво, мене гладіш? Шо я тобі - кіт?» І по ї*альніку її зразу, на! (вздихає) Любіла мєня!..(с)
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це лише доведена сума .. а якщо врахувати що не побудованому захисту скільки нанесено шкоди та ВТРАЧЕНО ЖИТТІВ ?!
це ДЕРЖАВНА ЗРАДА ! - там застава взагалі не обговорюється
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