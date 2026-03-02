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Новини Міндічгейт Справа Галущенка
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Апеляція ВАКС залишила Галущенка в СІЗО із заставою у 200 млн грн (оновлено)

Герман Галущенко

2 березня Апеляційна палата ВАКС розглядала апеляційну скаргу на запобіжний захід для колишнього міністра енергетики та ексміністра юстиції Германа Галущенка, якого підозрюють у причетності до "Міндічгейту" щодо розкрадання коштів в "Енергоатомі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Що відомо?

Галущенко та його адвокати подали апеляцію на запобіжний захід від 17 лютого. Тоді ВАКС відправив його під варту з можливістю внести 200 мільйонів гривень застави. Ексміністр просить змінити запобіжний захід на домашній арешт або помірний розмір застави.

Прокурори подали клопотання про ухвалення застави у розмірі 425 мільйонів гривень. Таку суму просили під час першого засідання з обрання запобіжного заходу.

Галущенко на засідання долучився через відеозв’язок.

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Оновлено 19:50. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не змінила запобіжний захід Галущенку й залишила його під вартою з альтернативою застави 200 мільйонів гривень, повідомляє Центр протидії корупції. 

Справа Германа Галущенка

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
  • Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
  • Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
  • Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

  • 17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розміні 200 млн грн.

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Автор: 

апеляція (507) Галущенко Герман (653) ВАКС Антикорупційний суд (2219) запобіжний захід (675)
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Топ коментарі
+5
От якби цьому нахабному падлу та збільшили заставу до такої, що просили прокурори!
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02.03.2026 17:23 Відповісти
+5
Цікаво! А за Гринчук він теж заплатить чи вона ще ключі від фіртки не повернула?
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02.03.2026 17:25 Відповісти
+4
Дєвушка продінаміла пацана!
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02.03.2026 19:56 Відповісти
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От якби цьому нахабному падлу та збільшили заставу до такої, що просили прокурори!
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02.03.2026 17:23 Відповісти
відвезти цю курву в багатоповерхівку без опалення і замкнути там -

для осознанія своєї провини

.
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02.03.2026 20:02 Відповісти
що, це називається карцер ?
а ти курва куди посадив киян та мешканців інших мегаполісів цієї зими?

.
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02.03.2026 20:27 Відповісти
Цікаво! А за Гринчук він теж заплатить чи вона ще ключі від фіртки не повернула?
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02.03.2026 17:25 Відповісти
Дєвушка продінаміла пацана!
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02.03.2026 19:56 Відповісти
Буратіно:

- Разні случаї єсть. Мєня тоже одна тьолка любила. Бувало, я прийду, сяду, а лягати зразу не можу, шоб не наблювать. Отак і сиджу всьо время. А она, ****, подойдьот сзаду, рукі на плечі положит і гладіт, і гладіт. А я їй: «Шо ти, стерво, мене гладіш? Шо я тобі - кіт?» І по ї*альніку її зразу, на! (вздихає) Любіла мєня!..(с)
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02.03.2026 20:07 Відповісти
Вы шо издеваетесь, где он возьмет такие деньги, его же на границе взяли, значит бабло уже за бугром.
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02.03.2026 17:32 Відповісти
хресний його сина дасть - сплатив за навчання в Швейцарії хресника, сплатить і за кума

.
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02.03.2026 20:15 Відповісти
А это хто, я не в курсах.
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02.03.2026 20:59 Відповісти
а чому не 4млрд застава ?
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02.03.2026 17:45 Відповісти
Арифметика проста,украл 4млрд,застава 0.2 млрд, через месяц будет 0.1млрд,а там забудется и ещё уменьшат,как Крупе потихоньку,уменьшают,забывают,увеличивают то ,что ей якобы принадлежит....
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02.03.2026 19:16 Відповісти
як при вкрадених 4 млрд просити заставу в 10% ???!!!

це лише доведена сума .. а якщо врахувати що не побудованому захисту скільки нанесено шкоди та ВТРАЧЕНО ЖИТТІВ ?!

це ДЕРЖАВНА ЗРАДА ! - там застава взагалі не обговорюється
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02.03.2026 19:59 Відповісти
І камеру,камеру йому безкоштовну!З "приємними" сусідами
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02.03.2026 20:10 Відповісти
.....без опалення та електрики - "по-галущенськи" !

.
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02.03.2026 20:25 Відповісти
«Сігізмунд должен сидеть в тюрьме!» (с)
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02.03.2026 20:30 Відповісти
 
 