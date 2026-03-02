Апеляція ВАКС залишила Галущенка в СІЗО із заставою у 200 млн грн (оновлено)

2 березня Апеляційна палата ВАКС розглядала апеляційну скаргу на запобіжний захід для колишнього міністра енергетики та ексміністра юстиції Германа Галущенка, якого підозрюють у причетності до "Міндічгейту" щодо розкрадання коштів в "Енергоатомі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Що відомо?

Галущенко та його адвокати подали апеляцію на запобіжний захід від 17 лютого. Тоді ВАКС відправив його під варту з можливістю внести 200 мільйонів гривень застави. Ексміністр просить змінити запобіжний захід на домашній арешт або помірний розмір застави.

Прокурори подали клопотання про ухвалення застави у розмірі 425 мільйонів гривень. Таку суму просили під час першого засідання з обрання запобіжного заходу.

Галущенко на засідання долучився через відеозв’язок.

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Оновлено 19:50. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не змінила запобіжний захід Галущенку й залишила його під вартою з альтернативою застави 200 мільйонів гривень, повідомляє Центр протидії корупції.

Справа Германа Галущенка

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.

Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.

Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розміні 200 млн грн.

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