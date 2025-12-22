Миндич и фигурант дела "Мидас" Миронюк имеют бизнесы и недвижимость в Словакии, - СМИ

Фигуранты операции НАБУ "Мидас" по разоблачению коррупции в "Энергоатоме"Тимур Миндич и Игорь Миронюк имеют резидентские, имущественные и финансовые связи в Словакии. По данным украинского следствия, часть средств из разоблаченной схемы могла быть легализована, в частности, через словацкие компании.

Об этом говорится в совместном материале словацкого Центра журналистских расследований имени Яна Куцяка (ICJK) и "Схем" (проект Радио Свобода), передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Миндич и Игорь Хмелев

Согласно словацкому коммерческому реестру, Миндич издавна занимался предпринимательской деятельностью в Словакии. Это дополнительно связывает его с Игорем Хмелевым – еще одним украинским бизнесменом, имя которого упоминается в контексте другой резонансной истории, связанной с компанией-производителем дронов Fire Point.

В 2017 году Миндич вошел в качестве партнера в словацкую компанию Blackrock Consulting s.r.o, которая была основана годом ранее тремя гражданами РФ. Журналисты пишут, что в тот же день фирма сменила название на TIM&TIM.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Комедийная группа" Зеленского может стать катастрофой для его президентства, - The Times

Компанию Миндич приобрел вместе с Хмелевым, который также зарегистрировался как предприниматель в Словакии в том же месяце, в том же году и по тому же адресу, что и Миндич, отмечают "Схемы".

По данным из словацких реестров, основным видом деятельности TIM&TIM является оптовая торговля одеждой и обувью, однако перечень значительно шире – от курьерских услуг до исследования рынка и общественного мнения.

Годовые обороты фирмы (кроме 2022-го) колебались в районе миллиона евро. Прибыль, однако, была значительно скромнее – прошлый год компания завершила с показателем в 12 тысяч евро.

Миндич при неизвестных обстоятельствах вышел из состава владельцев этой фирмы в конце марта 2025 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миндич купил 77 квартир у скандального застройщика Исаенко со скидкой более 60%, – СМИ

Недвижимость Хмелева

Таким образом, Хмелев, которого называют бизнес-партнером Миндича, пока остался единственным владельцем и директором TIM&TIM. Также с лета 2021 года он владеет третью другой словацкой компании – Lamačská Brána. Основанная в 2020 году фирма занимается разработкой строительных проектов и строительством жилых и нежилых зданий.

Впрочем, с момента основания компания постоянно имеет нулевой доход и является убыточной.

Как выяснили журналисты, на части участка, где было заявлено строительство, стоит небольшой семейный дом. Вместе с прилегающими участками он принадлежал жене Игоря Хмелева Ирине и еще двум украинцам – бизнесменам Петру Белзу (Wexler Group) и Максиму Рыбцову. В 2022 году, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения, владельцы предлагали местным властям предоставить этот дом для приема беженцев. 15 декабря этого года Ирина Хмелева продала свою долю.

Читайте также: Журналист Ткач о поисках Миндыча в Израиле: Он скрывается и выходит на улицу, максимально изменив внешность

Семейный дом, доля которого принадлежала Хмелевой

Однако у Хмелевой до сих пор есть недвижимость в Словакии.

Дом и квартира, принадлежащие Хмелевым

Связаться с Игорем Хмелевым по найденным номерам пока не удалось. Он также не ответил на вопросы в мессенджере о словацком бизнесе, где его партнером до недавнего времени был Тимур Миндич.

Фигурант "Миндичгейта" Миронюк (Рокет)

11 ноября 2025 года в ВАКС выбирали меру пресечения Игорю Миронюку (кодовое имя на "пленках" – "Рокет"). Он, по версии следствия, вместе с Дмитрием Басовым (на записях "Тенор") руководили "теневыми процессами" в рамках "преступной организации".

Во время заседания прокурор САП заявил, что подозреваемый имеет связи со Словакией.

Читайте также: СМИ рассказали, как работала схема фигурантов "Миндичгейта". ИНФОГРАФИКА

Игорь Миронюк в суде

По данным обвинения, в сентябре 2025 года Миронюк говорил Басову, что владеет компанией и счетами, в частности, в Словакии, а его бывшая жена с сыном, с которыми он "поддерживает тесные отношения", проживают "за границей". Журналисты решили это проверить.

Бизнес Миронюка в Словакии

Согласно словацкому реестру, Игорь Миронюк действительно имеет бизнес в этой стране.

Игорь Миронюк начал бизнес в Словакии еще в 2008 году. Сейчас он остается партнером и исполнительным директором компании UKRCI s.r.o, основанной в 2014 году.

Основной вид деятельности — "неспециализированная оптовая торговля".

За 2024 год доход компании составил чуть более 2 тысяч евро.

Семья имеет в Словакии и недвижимость: в 2014 году сын Игоря Миронюка Артур купил квартиру недалеко от центра Братиславы, а бывшая жена подозреваемого, с которой, по данным следствия, он поддерживает связь, приобрела дом в пригороде словацкой столицы летом 2023 года.

Читайте также: У новой компании "Квартала 95" общий номер телефона с фирмой Миндича, - Следствие.Инфо

Что говорит словацкая полиция

Учитывая "словацкий след" фигурантов дела "Мидас", журналисты спросили у словацких правоохранителей - обращались ли к ним представители НАБУ или САП по поводу возможного сотрудничества в украинском расследовании.

В словацкой полиции ответили, что "не получали ни одного официального запроса о сотрудничестве со стороны соответствующих органов Украины", а в Генеральной прокуратуре Словакии отказали в предоставлении ответа по существу, поскольку запрашиваемые факты "являются предметом служебной тайны и связаны исключительно с уголовным преследованием, которое в настоящее время ведется на территории Украины украинскими органами".