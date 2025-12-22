Міндіч та фігурант справи "Мідас" Миронюк мають бізнеси й нерухомість у Словаччині, - ЗМІ
Фігуранти операції НАБУ "Мідас" з викриття корупції в "Енергоатомі" Тімур Міндіч та Ігор Миронюк мають резидентські, майнові та фінансові зв’язки у Словаччині. За даними українського слідства, частина коштів із викритої схеми могла бути легалізована, зокрема, й через словацькі компанії.
Про це йдеться у спільному матеріалі словацького Центру журналістських розслідувань імені Яна Куцяка (ICJK) та "Схем" (проєкт Радіо Свобода), передає Цензор.НЕТ.
Міндіч та Ігор Хмельов
Відповідно до словацького комерційного реєстру, Міндіч здавна займався підприємницькою діяльністю у Словаччині. Це додатково пов’язує його із Ігорем Хмельовим – ще одним українським бізнесменом, ім’я якого згадується в контексті іншої резонансної історії, пов’язаної з компанією-виробником дронів Fire Point.
- У 2017 році Міндіч увійшов як партнер до словацької компанії Blackrock Consulting s.r.o, яка була заснована за рік до цього трьома громадянами РФ. Журналісти пишуть, що того ж дня фірма змінила назву на TIM&TIM.
Компанію Міндіч придбав разом із Хмельовим, який також зареєструвався як підприємець у Словаччині у тому ж місяці, того ж року та тією ж адресою, що й Міндіч, зазначають "Схеми".
За даними зі словацьких реєстрів, основним видом діяльності TIM&TIM є оптова торгівля одягом і взуттям, однак перелік значно ширший – від кур’єрських послуг до дослідження ринку та громадської думки.
Річні обороти фірми (крім 2022-го) коливалися в районі мільйона євро. Прибутки, однак, були значно скромнішими – минулий рік компанія завершила з показником у 12 тисяч євро.
Міндіч за невідомих обставин вийшов зі складу власників цієї фірми наприкінці березня 2025 року.
Нерухомість Хмельова
Таким чином Хмельов, якого називають бізнес-партнером Міндіча, наразі лишився єдиним власником і директором TIM&TIM. Також із літа 2021 року він володіє третиною іншої словацької компанії – Lamačská Brána. Заснована у 2020 році фірма займається розробкою будівельних проєктів та будівництвом житлових і нежитлових будівель.
Втім з моменту заснування компанія постійно має нульовий дохід та є збитковою.
Як з’ясували журналісти, на частині ділянки, де було заявлене будівництво, стоїть невеликий сімейний будинок. Разом з прилеглими ділянками він належав дружині Ігоря Хмельова Ірині та ще двом українцям – бізнесменам Петру Белзу (Wexler Group) і Максиму Рибцову. У 2022 році, невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення, власники пропонували місцевій владі надати цей будинок для прийому біженців. 15 грудня цього року Ірина Хмельова продала свою частку.
Проте в Хмельової й досі є нерухомість у Словаччині.
Зв'язатись з Ігорем Хмельовим за знайденими номерами поки не вдалось. Він також не відповів на запитання в месенджері про словацький бізнес, де його партнером донедавна був Тимур Міндіч.
Фігурант "Міндічгейту" Миронюк (Рокет)
11 листопада 2025 року у ВАКС обирали запобіжний захід Ігорю Миронюку (кодове ім’я на "плівках" – "Рокет"). Він, за версією слідства, разом із Дмитром Басовим (на записах "Тенор") керували "тіньовими процесами" у межах "злочинної організації".
Під час засідання прокурор САП заявив, що підозрюваний має зв’язки зі Словаччиною.
За даними обвинувачення, у вересні 2025 року Миронюк говорив Басову, що володіє компанією та рахунками, зокрема, у Словаччині, а його колишня дружина з сином, з якими він "підтримує тісні стосунки", проживають "за кордоном". Журналісти вирішили це перевірити.
Бізнес Миронюка у Словаччині
Відповідно до словацького реєстру, Ігор Миронюк дійсно має бізнес у цій країні.
- Ігор Миронюк розпочав бізнес в Словаччині ще у 2008 році. Нині він залишається партнером і виконавчим директором компанії UKRCI s.r.o, заснованої у 2014 році.
- Основний вид діяльності — "неспеціалізована оптова торгівля".
- За 2024 рік дохід компанії становив трохи понад 2 тисяч євро.
Родина має в Словаччині й нерухомість: у 2014 році син Ігоря Миронюка Артур купив квартиру неподалік центру Братислави, а колишня дружина підозрюваного, з якою, за даними слідства, він підтримує зв’язок, придбала будинок в передмісті словацької столиці влітку 2023 року.
Що каже словацька поліція
Враховуючи "словацький слід" фігурантів справи "Мідас", журналісти запитали у словацьких правоохоронців – чи зверталися до них представники НАБУ або САП щодо можливої співпраці в українському розслідуванні.
У словацькій поліції відповіли, що "не отримували жодного офіційного запиту про співпрацю з боку відповідних органів України", а в Генеральній прокуратурі Словаччини відмовили в наданні відповіді по суті, оскільки запитувані факти "є предметом службової таємниці й пов'язані виключно з кримінальним переслідуванням, яке в цей час ведеться на території України українськими органами".
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