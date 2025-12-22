Міндіч та фігурант справи "Мідас" Миронюк мають бізнеси й нерухомість у Словаччині, - ЗМІ

Фігуранти операції НАБУ "Мідас" з викриття корупції в "Енергоатомі" Тімур Міндіч та Ігор Миронюк мають резидентські, майнові та фінансові зв’язки у Словаччині. За даними українського слідства, частина коштів із викритої схеми могла бути легалізована, зокрема, й через словацькі компанії.

Про це йдеться у спільному матеріалі словацького Центру журналістських розслідувань імені Яна Куцяка (ICJK) та "Схем" (проєкт Радіо Свобода), передає Цензор.НЕТ.

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Міндіч та Ігор Хмельов

Відповідно до словацького комерційного реєстру, Міндіч здавна займався підприємницькою діяльністю у Словаччині. Це додатково пов’язує його із Ігорем Хмельовим – ще одним українським бізнесменом, ім’я якого згадується в контексті іншої резонансної історії, пов’язаної з компанією-виробником дронів Fire Point.

У 2017 році Міндіч увійшов як партнер до словацької компанії Blackrock Consulting s.r.o, яка була заснована за рік до цього трьома громадянами РФ. Журналісти пишуть, що того ж дня фірма змінила назву на TIM&TIM.

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Компанію Міндіч придбав разом із Хмельовим, який також зареєструвався як підприємець у Словаччині у тому ж місяці, того ж року та тією ж адресою, що й Міндіч, зазначають "Схеми".

За даними зі словацьких реєстрів, основним видом діяльності TIM&TIM є оптова торгівля одягом і взуттям, однак перелік значно ширший – від кур’єрських послуг до дослідження ринку та громадської думки.

Річні обороти фірми (крім 2022-го) коливалися в районі мільйона євро. Прибутки, однак, були значно скромнішими – минулий рік компанія завершила з показником у 12 тисяч євро.

Міндіч за невідомих обставин вийшов зі складу власників цієї фірми наприкінці березня 2025 року.

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Нерухомість Хмельова

Таким чином Хмельов, якого називають бізнес-партнером Міндіча, наразі лишився єдиним власником і директором TIM&TIM. Також із літа 2021 року він володіє третиною іншої словацької компанії – Lamačská Brána. Заснована у 2020 році фірма займається розробкою будівельних проєктів та будівництвом житлових і нежитлових будівель.

Втім з моменту заснування компанія постійно має нульовий дохід та є збитковою.

Як з’ясували журналісти, на частині ділянки, де було заявлене будівництво, стоїть невеликий сімейний будинок. Разом з прилеглими ділянками він належав дружині Ігоря Хмельова Ірині та ще двом українцям – бізнесменам Петру Белзу (Wexler Group) і Максиму Рибцову. У 2022 році, невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення, власники пропонували місцевій владі надати цей будинок для прийому біженців. 15 грудня цього року Ірина Хмельова продала свою частку.

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Сімейний будинок, частка якого належала Хмельовій

Проте в Хмельової й досі є нерухомість у Словаччині.

Будинок та квартира, які належать Хмельовим

Зв'язатись з Ігорем Хмельовим за знайденими номерами поки не вдалось. Він також не відповів на запитання в месенджері про словацький бізнес, де його партнером донедавна був Тимур Міндіч.

Фігурант "Міндічгейту" Миронюк (Рокет)

11 листопада 2025 року у ВАКС обирали запобіжний захід Ігорю Миронюку (кодове ім’я на "плівках" – "Рокет"). Він, за версією слідства, разом із Дмитром Басовим (на записах "Тенор") керували "тіньовими процесами" у межах "злочинної організації".

Під час засідання прокурор САП заявив, що підозрюваний має зв’язки зі Словаччиною.

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Ігор Миронюк у суді

За даними обвинувачення, у вересні 2025 року Миронюк говорив Басову, що володіє компанією та рахунками, зокрема, у Словаччині, а його колишня дружина з сином, з якими він "підтримує тісні стосунки", проживають "за кордоном". Журналісти вирішили це перевірити.

Бізнес Миронюка у Словаччині

Відповідно до словацького реєстру, Ігор Миронюк дійсно має бізнес у цій країні.

Ігор Миронюк розпочав бізнес в Словаччині ще у 2008 році. Нині він залишається партнером і виконавчим директором компанії UKRCI s.r.o, заснованої у 2014 році.

Основний вид діяльності — "неспеціалізована оптова торгівля".

За 2024 рік дохід компанії становив трохи понад 2 тисяч євро.

Родина має в Словаччині й нерухомість: у 2014 році син Ігоря Миронюка Артур купив квартиру неподалік центру Братислави, а колишня дружина підозрюваного, з якою, за даними слідства, він підтримує зв’язок, придбала будинок в передмісті словацької столиці влітку 2023 року.

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Що каже словацька поліція

Враховуючи "словацький слід" фігурантів справи "Мідас", журналісти запитали у словацьких правоохоронців – чи зверталися до них представники НАБУ або САП щодо можливої співпраці в українському розслідуванні.

У словацькій поліції відповіли, що "не отримували жодного офіційного запиту про співпрацю з боку відповідних органів України", а в Генеральній прокуратурі Словаччини відмовили в наданні відповіді по суті, оскільки запитувані факти "є предметом службової таємниці й пов'язані виключно з кримінальним переслідуванням, яке в цей час ведеться на території України українськими органами".