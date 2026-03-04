РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10255 посетителей онлайн
Новости Миндичгейт
334 8

"Миндичгейт" не отпугнул европейских оборонных инвесторов от Украины, - Кубилюс

кубілюс

Оборонные компании Европы по-прежнему заинтересованы в создании совместных производств с Украиной, несмотря на отдельные коррупционные скандалы.

Об этом заявил в интервью Радио Свобода еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Еврокомиссар о коррупции

По его словам, в ЕС хорошо знают о коррупционных вызовах в Украине, но также видят прогресс в работе антикоррупционных институтов.

"Да, коррупция в Украине все еще существует. Но с другой стороны мы видим, что институты, созданные для борьбы с коррупцией, становятся все более эффективными", - сказал Кубилюс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Миндичгейт: Подрядчики "Энергоатома" избегут наказания за "откаты", если сами сообщат об этом НАБУ, - Кривонос

Он подчеркнул, что европейские компании активно рассматривают возможность создания совместных предприятий с украинскими партнерами - как на территории Украины, так и за ее пределами.

Кубилюс также заверил, что европейский бизнес может использовать дополнительные механизмы прозрачности, чтобы минимизировать риски при реализации совместных оборонных проектов.

"Я не вижу, чтобы европейская оборонная промышленность боялась заходить в Украину и создавать совместные предприятия или совместное производство", - добавил еврокомиссар.

Смотрите также: НАБУ установило, кто из госорганов искал данные в реестрах и "Безпечне місто" после начала операции "Мидас", — Железняк. ВИДЕО

Миндичгейт

Смотрите также: Зеленский встретился с представителями нового правительства Нидерландов: обсудили оборонное сотрудничество и дипломатические шаги к миру. ВИДЕО

Автор: 

Европа (958) коррупция (1922) оборона (539) Кубилюс Андрюс (68)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну то будуть нові міндичі. Може щей хтось з Европи в долях.
показать весь комментарий
04.03.2026 17:35 Ответить
"Міндічгейт" не відлякав європейських оборонних інвесторів від України Джерело: https://censor.net/ua/n3603571
Цікаво, а яка ще їм треба корупція?
показать весь комментарий
04.03.2026 17:40 Ответить
Ти дивися які нелякливі!Ок,вождь племені підніме ставки
показать весь комментарий
04.03.2026 17:40 Ответить
инвесторы во время войны мы несем бабло, хотим прибыли получать, но чего нам боятся если миндич прибыль получил и спокойно сбежал, гони простого хохла на войну))
показать весь комментарий
04.03.2026 17:47 Ответить
Все вірно !!!!
Міндічгейт створив "умови" для додаткових інвестицій в нашу країну!!!! Інвестрори та наші спонсори ж бачать, що їх кошти під надійним "захистом". Це ж реальний "прорив" у новітніх методах залучення інвестицій.
"Р" - репутація!
Репутація надійних освоювачів коштів іноземних спонсорів вона така......
показать весь комментарий
04.03.2026 17:48 Ответить
Бо хто такий Зеля з квартальним шоблом на Заході знають не від Єдиного Шмарафону та Телеграм помийок Банкової.
показать весь комментарий
04.03.2026 18:02 Ответить
Наявність махрової корупції проти ризиків та перспектив просування армії рф та згоду на переговори.
Тому зараз європейцям і начхати на нашу корупцію.
показать весь комментарий
04.03.2026 18:10 Ответить
А те, що це все кришує шашличне свиняче неголене рило зі своїми ********, ви також бачите?
показать весь комментарий
04.03.2026 18:12 Ответить
 
 