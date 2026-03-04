"Миндичгейт" не отпугнул европейских оборонных инвесторов от Украины, - Кубилюс
Оборонные компании Европы по-прежнему заинтересованы в создании совместных производств с Украиной, несмотря на отдельные коррупционные скандалы.
Об этом заявил в интервью Радио Свобода еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, информирует Цензор.НЕТ.
Еврокомиссар о коррупции
По его словам, в ЕС хорошо знают о коррупционных вызовах в Украине, но также видят прогресс в работе антикоррупционных институтов.
"Да, коррупция в Украине все еще существует. Но с другой стороны мы видим, что институты, созданные для борьбы с коррупцией, становятся все более эффективными", - сказал Кубилюс.
Он подчеркнул, что европейские компании активно рассматривают возможность создания совместных предприятий с украинскими партнерами - как на территории Украины, так и за ее пределами.
Кубилюс также заверил, что европейский бизнес может использовать дополнительные механизмы прозрачности, чтобы минимизировать риски при реализации совместных оборонных проектов.
"Я не вижу, чтобы европейская оборонная промышленность боялась заходить в Украину и создавать совместные предприятия или совместное производство", - добавил еврокомиссар.
Миндичгейт
- В ноябре 2025 года НАБУ проводило обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- 4 ноября в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводило обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- 10 ноября 2025 года НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют экс-министр Герман Галущенко и Миндич.
- Экс-министру Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых – Дмитрия Басова – отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, который фигурировал на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
-
1 декабря Миндичу заочно избрали меру пресечения – содержание под стражей. Следствие считает его руководителем группы, которая получала и отмывала деньги из коррупционных схем в энергетике. Теперь дело Миндича могут передать в Интерпол для его задержания, в частности при пересечении границы.
-
15 февраля 2026 года Германа Галущенко задержали при попытке пересечения границы. 16 февраля стало известно, что сотрудники НАБУ и САП сообщили экс-чиновнику о подозрении, а уже на следующий день суд отправил его в СИЗО с возможностью внесения залога в 200 миллионов гривен.
