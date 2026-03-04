"Миндичгейт" не отпугнул европейских оборонных инвесторов от Украины, - Кубилюс

Оборонные компании Европы по-прежнему заинтересованы в создании совместных производств с Украиной, несмотря на отдельные коррупционные скандалы.

Об этом заявил в интервью Радио Свобода еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, информирует Цензор.НЕТ.

Еврокомиссар о коррупции

По его словам, в ЕС хорошо знают о коррупционных вызовах в Украине, но также видят прогресс в работе антикоррупционных институтов.

"Да, коррупция в Украине все еще существует. Но с другой стороны мы видим, что институты, созданные для борьбы с коррупцией, становятся все более эффективными", - сказал Кубилюс.

Он подчеркнул, что европейские компании активно рассматривают возможность создания совместных предприятий с украинскими партнерами - как на территории Украины, так и за ее пределами.

Кубилюс также заверил, что европейский бизнес может использовать дополнительные механизмы прозрачности, чтобы минимизировать риски при реализации совместных оборонных проектов.

"Я не вижу, чтобы европейская оборонная промышленность боялась заходить в Украину и создавать совместные предприятия или совместное производство", - добавил еврокомиссар.

Миндичгейт

