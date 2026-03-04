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Новини Міндічгейт
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"Міндічгейт" не відлякав європейських оборонних інвесторів від України, - Кубілюс

кубілюс

Оборонні компанії Європи залишаються зацікавленими у створенні спільних виробництв з Україною, попри окремі корупційні скандали.

Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода єврокомісар із питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс, інформує Цензор.НЕТ.

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Єврокомісар про корупцію

За його словами, у ЄС добре знають про корупційні виклики в Україні, але також бачать поступ у роботі антикорупційних інституцій.

"Так, корупція в Україні все ще існує. Але з іншого боку ми бачимо, що інституції, створені для боротьби з корупцією, стають дедалі ефективнішими", - сказав Кубілюс.

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Він наголосив, що європейські компанії активно розглядають можливість створення спільних підприємств з українськими партнерами – як на території України, так і за її межами.

Кубілюс також запевнив, що європейський бізнес може використовувати додаткові механізми прозорості, щоб мінімізувати ризики під час реалізації спільних оборонних проєктів.

"Я не бачу, щоб європейська оборонна промисловість боялася заходити в Україну і створювати спільні підприємства чи спільне виробництво", - додав єврокомісар.

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Міндічгейт

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Автор: 

Європа (2499) корупція (5083) оборона (4952) Кубілюс Андрюс (115)
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Топ коментарі
+3
Ну то будуть нові міндичі. Може щей хтось з Европи в долях.
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04.03.2026 17:35 Відповісти
+2
инвесторы во время войны мы несем бабло, хотим прибыли получать, но чего нам боятся если миндич прибыль получил и спокойно сбежал, гони простого хохла на войну))
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04.03.2026 17:47 Відповісти
+1
Ти дивися які нелякливі!Ок,вождь племені підніме ставки
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04.03.2026 17:40 Відповісти
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Ну то будуть нові міндичі. Може щей хтось з Европи в долях.
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04.03.2026 17:35 Відповісти
"Міндічгейт" не відлякав європейських оборонних інвесторів від України Джерело: https://censor.net/ua/n3603571
Цікаво, а яка ще їм треба корупція?
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04.03.2026 17:40 Відповісти
Ти дивися які нелякливі!Ок,вождь племені підніме ставки
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04.03.2026 17:40 Відповісти
инвесторы во время войны мы несем бабло, хотим прибыли получать, но чего нам боятся если миндич прибыль получил и спокойно сбежал, гони простого хохла на войну))
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04.03.2026 17:47 Відповісти
Все вірно !!!!
Міндічгейт створив "умови" для додаткових інвестицій в нашу країну!!!! Інвестрори та наші спонсори ж бачать, що їх кошти під надійним "захистом". Це ж реальний "прорив" у новітніх методах залучення інвестицій.
"Р" - репутація!
Репутація надійних освоювачів коштів іноземних спонсорів вона така......
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04.03.2026 17:48 Відповісти
Бо хто такий Зеля з квартальним шоблом на Заході знають не від Єдиного Шмарафону та Телеграм помийок Банкової.
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04.03.2026 18:02 Відповісти
Наявність махрової корупції проти ризиків та перспектив просування армії рф та згоду на переговори.
Тому зараз європейцям і начхати на нашу корупцію.
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04.03.2026 18:10 Відповісти
А те, що це все кришує шашличне свиняче неголене рило зі своїми ********, ви також бачите?
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04.03.2026 18:12 Відповісти
Добре, що оборонка не залишилася без грошей.
Погано, що ЗЄ-банда відчуває себе безкарною.
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04.03.2026 19:10 Відповісти
Свій відкат отримали
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04.03.2026 20:48 Відповісти
Та взагалі - все стало тільки краще! Інвестори в екстазі! "Двушка на Москву" це ж норма!
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04.03.2026 21:38 Відповісти
 
 