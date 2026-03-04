"Міндічгейт" не відлякав європейських оборонних інвесторів від України, - Кубілюс

Оборонні компанії Європи залишаються зацікавленими у створенні спільних виробництв з Україною, попри окремі корупційні скандали.

Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода єврокомісар із питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Єврокомісар про корупцію

За його словами, у ЄС добре знають про корупційні виклики в Україні, але також бачать поступ у роботі антикорупційних інституцій.

"Так, корупція в Україні все ще існує. Але з іншого боку ми бачимо, що інституції, створені для боротьби з корупцією, стають дедалі ефективнішими", - сказав Кубілюс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міндічгейт: Підрядники "Енергоатома" уникнуть покарання за "відкати", якщо самі повідомлять про це НАБУ, - Кривонос

Він наголосив, що європейські компанії активно розглядають можливість створення спільних підприємств з українськими партнерами – як на території України, так і за її межами.

Кубілюс також запевнив, що європейський бізнес може використовувати додаткові механізми прозорості, щоб мінімізувати ризики під час реалізації спільних оборонних проєктів.

"Я не бачу, щоб європейська оборонна промисловість боялася заходити в Україну і створювати спільні підприємства чи спільне виробництво", - додав єврокомісар.

Також дивіться: НАБУ встановило, хто з держорганів шукав дані в реєстрах і "Безпечному місті" після початку операції "Мідас", - Железняк. ВIДЕО

Міндічгейт

Також дивіться: Зеленський зустрівся з представниками нового уряду Нідерландів: обговорили оборонну співпрацю та дипломатичні кроки до миру. ВIДЕО