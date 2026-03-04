"Міндічгейт" не відлякав європейських оборонних інвесторів від України, - Кубілюс
Оборонні компанії Європи залишаються зацікавленими у створенні спільних виробництв з Україною, попри окремі корупційні скандали.
Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода єврокомісар із питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс, інформує Цензор.НЕТ.
Єврокомісар про корупцію
За його словами, у ЄС добре знають про корупційні виклики в Україні, але також бачать поступ у роботі антикорупційних інституцій.
"Так, корупція в Україні все ще існує. Але з іншого боку ми бачимо, що інституції, створені для боротьби з корупцією, стають дедалі ефективнішими", - сказав Кубілюс.
Він наголосив, що європейські компанії активно розглядають можливість створення спільних підприємств з українськими партнерами – як на території України, так і за її межами.
Кубілюс також запевнив, що європейський бізнес може використовувати додаткові механізми прозорості, щоб мінімізувати ризики під час реалізації спільних оборонних проєктів.
"Я не бачу, щоб європейська оборонна промисловість боялася заходити в Україну і створювати спільні підприємства чи спільне виробництво", - додав єврокомісар.
Міндічгейт
- У листопаді 2025 року НАБУ проводило обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- 4 листопада в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводило обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- 10 листопада 2025 року НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують ексміністр Герман Галущенко та Міндіч.
- Ексміністру Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних –– Дмитра Басова –– відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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1 грудня Міндічу заочно обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Слідство вважає його керівником групи, яка отримувала й відмивала гроші з корупційних схем в енергетиці. Тепер справу Міндіча можуть передати до Інтерполу для його затримання, зокрема під час перетину кордону.
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15 лютого 2026 року Германа Галущенка затримали під час спроби перетину кордону. 16 лютого стало відомо, що співробітники НАБУ і САП повідомили експосадовцю про підозру, а вже наступного дня суд відправив його у СІЗО із можливістю внесення застави у 200 мільйонів гривень.
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Цікаво, а яка ще їм треба корупція?
Міндічгейт створив "умови" для додаткових інвестицій в нашу країну!!!! Інвестрори та наші спонсори ж бачать, що їх кошти під надійним "захистом". Це ж реальний "прорив" у новітніх методах залучення інвестицій.
"Р" - репутація!
Репутація надійних освоювачів коштів іноземних спонсорів вона така......
Тому зараз європейцям і начхати на нашу корупцію.
Погано, що ЗЄ-банда відчуває себе безкарною.