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Новини Корупція в енергетиці Міндічгейт
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Міндічгейт: Підрядники "Енергоатома" уникнуть покарання за "відкати", якщо самі повідомлять про це НАБУ, - Кривонос

Підрядники Енергоатому зможуть уникнути відповідальності за хабарі

Підрядники "Енергоатома", які платили "відкати" фігурантам "Міндічгейту", можуть уникнути кримінальної відповідальності, якщо самі повідомлять про це НАБУ.

Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос в інтерв'ю Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Але я хочу наголосити, що той, хто повідомить нам (про хабар) завчасно - до того моменту, як ми це розкриємо - це сприятиме і слідству, і тим, хто давав хабарі. За умови, що особа повідомить, що давала хабарі посадовій особі Енергоатому чи міністерства за вимушених обставин. Це буде розцінюватися як співпраця зі слідством", - сказав директор Бюро.

На запитання, чи може це звільнити від кримінальної відповідальності, Кривонос сказав: 

"Абсолютно точно. Саме в цьому випадку, якщо це зробити до того, коли ми це встановимо й повідомимо про підозру про давання хабаря посадовій особі".

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Міндічгейт

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Автор: 

НАБУ (5741) Енергоатом (1741) Кривонос Семен (123)
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Топ коментарі
+6
По Юлі повернули гроші, бо то її власні кошти. Вона довела через свідків. І то мала сума і не має значення по справі. Тут зовсім інше. Вже вилучені гроші, які отримали за неправомірну вигоду злочинці.
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27.02.2026 17:12 Відповісти
+4
Тооб то рішення суду спірне, а грошей Жульоє накрала сотнями міліонів доларів. Є за що найтати самих дорогих адвокатів..
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27.02.2026 18:01 Відповісти
+2
Правильно. Надійний заявник і свідок. Вони підперті тільки записами НАБУ. У них не було інших варіантів, бо знали що міндіч діє від імені президента. Працівникам компаній потрібна була робота, щоб прогодувати сім'ї.
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27.02.2026 17:10 Відповісти
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Ага, значить з доказовою базою проблеми, раз на такий дешевий понт беруть.
Як завжди - прокричали на весь світ, а потім справа буде розвалюватися, бо доказів «не дуже», просто телефони послухали трохи …

Он по Юлі вже вилучені гроші суд сказав повернути, бо незаконно вилучили …
А відповісти за незаконну процесуальну поведінку ніхто не хоче ?
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27.02.2026 17:10 Відповісти
По Юлі повернули гроші, бо то її власні кошти. Вона довела через свідків. І то мала сума і не має значення по справі. Тут зовсім інше. Вже вилучені гроші, які отримали за неправомірну вигоду злочинці.
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27.02.2026 17:12 Відповісти
Тобто тi грошi вже не е улiкамi у справi про подкуп?
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27.02.2026 17:20 Відповісти
Тооб то рішення суду спірне, а грошей Жульоє накрала сотнями міліонів доларів. Є за що найтати самих дорогих адвокатів..
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27.02.2026 18:01 Відповісти
О, це менi вiдомо. Це безпрограшна стратегiя. Якщо суд обвинуватив - то суд обвинуватив, яки ще могут бути питаня. КРАПКА! Як щу суд виправдав - то тому що суд продажний, iсстинавамгаварю!
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27.02.2026 18:16 Відповісти
Де ти побачив " продажний суд"?, читай уважно, любітєль жіночих старожитностей
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27.02.2026 20:22 Відповісти
Та просто все.Якщо всіх підрядників розмотати,нікому буде енергетику відновлювати!От і оголосили досудову амністію
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27.02.2026 18:23 Відповісти
Немає досудової амністії. Такі дії в рази спрощує.ть рух справи і докази по справі і це логічно і законно.
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27.02.2026 20:42 Відповісти
Ви не розумієте що в Україні означає досудова амністія???
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28.02.2026 10:02 Відповісти
Радуйся, Юля!
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27.02.2026 17:15 Відповісти
Правильно. Надійний заявник і свідок. Вони підперті тільки записами НАБУ. У них не було інших варіантів, бо знали що міндіч діє від імені президента. Працівникам компаній потрібна була робота, щоб прогодувати сім'ї.
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27.02.2026 17:10 Відповісти
Міндічгейт: Підрядники "Енергоатома" уникнуть покарання за "відкати", якщо самі повідомлять про це НАБУ, - Кривонос НАБУ БЕРЕ НА СЕБЕ ПРАВО СУДУ І БУДЕ ОПРАВДУВАТИ ГРАБІЖНИКІВ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ.УРА
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27.02.2026 17:48 Відповісти
А хто не уникнув покарання? В цій корупційній системі весь вантаж несе тільки простий народ. Навіть ти втік і не воюєш. а ми ти всім і у всьому винні..
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27.02.2026 17:51 Відповісти
"рашистський ждун куйла" ось яку куйню Ти несеш "сибірський валянок" (В цій корупційній системі весь вантаж несе тільки простий народ. ---Давай відповідь "скільки справ НАБУ ВІДКРИЛО ПРОТИ ПРОСТОГО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ??? де воюєш "ждун" ???
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27.02.2026 18:03 Відповісти
Простий народ он ловлять в поліклініках і відправляють на смерть, навіть, якщо нездатен воювати, ВЛК формальна, почитай Аліну Михайлову, подивись відео почитай статті про ДВРЗ і т.д. Які ти ще хочеш біди нам на голову наслати, сидячи в благополучній Америці?
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27.02.2026 18:10 Відповісти
І отримуючи свою криваву соціалку.
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27.02.2026 18:11 Відповісти
ідеш .разом з Аліною ...Не вказуй нікому .що де і кого читати ...тоді не будуть Тебе посилати...
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27.02.2026 18:13 Відповісти
А НАБУ намагається хоч когось вивести на чисту воду, всупереч всій протидії.
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27.02.2026 17:52 Відповісти
Уявляю, яка зараз черга бажаючих утвореться😂
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27.02.2026 18:19 Відповісти
Интересно, а сколько стоило такое заявление?
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27.02.2026 18:27 Відповісти
 
 