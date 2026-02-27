Міндічгейт: Підрядники "Енергоатома" уникнуть покарання за "відкати", якщо самі повідомлять про це НАБУ, - Кривонос
Підрядники "Енергоатома", які платили "відкати" фігурантам "Міндічгейту", можуть уникнути кримінальної відповідальності, якщо самі повідомлять про це НАБУ.
Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос в інтерв'ю Суспільному, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Але я хочу наголосити, що той, хто повідомить нам (про хабар) завчасно - до того моменту, як ми це розкриємо - це сприятиме і слідству, і тим, хто давав хабарі. За умови, що особа повідомить, що давала хабарі посадовій особі Енергоатому чи міністерства за вимушених обставин. Це буде розцінюватися як співпраця зі слідством", - сказав директор Бюро.
На запитання, чи може це звільнити від кримінальної відповідальності, Кривонос сказав:
"Абсолютно точно. Саме в цьому випадку, якщо це зробити до того, коли ми це встановимо й повідомимо про підозру про давання хабаря посадовій особі".
Міндічгейт
- У листопаді 2025 року НАБУ проводило обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- 4 листопада в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводило обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- 10 листопада 2025 року НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують ексміністр Герман Галущенко та Міндіч.
- Ексміністру Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних –– Дмитра Басова –– відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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1 грудня Міндічу заочно обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Слідство вважає його керівником групи, яка отримувала й відмивала гроші з корупційних схем в енергетиці. Тепер справу Міндіча можуть передати до Інтерполу для його затримання, зокрема під час перетину кордону.
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15 лютого 2026 року Германа Галущенка затримали під час спроби перетину кордону. 16 лютого стало відомо, що співробітники НАБУ і САП повідомили експосадовцю про підозру, а вже наступного дня суд відправив його у СІЗО із можливістю внесення застави у 200 мільйонів гривень.
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Як завжди - прокричали на весь світ, а потім справа буде розвалюватися, бо доказів «не дуже», просто телефони послухали трохи …
Он по Юлі вже вилучені гроші суд сказав повернути, бо незаконно вилучили …
А відповісти за незаконну процесуальну поведінку ніхто не хоче ?