Міндічгейт: Підрядники "Енергоатома" уникнуть покарання за "відкати", якщо самі повідомлять про це НАБУ, - Кривонос

Підрядники "Енергоатома", які платили "відкати" фігурантам "Міндічгейту", можуть уникнути кримінальної відповідальності, якщо самі повідомлять про це НАБУ.

Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос в інтерв'ю Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Але я хочу наголосити, що той, хто повідомить нам (про хабар) завчасно - до того моменту, як ми це розкриємо - це сприятиме і слідству, і тим, хто давав хабарі. За умови, що особа повідомить, що давала хабарі посадовій особі Енергоатому чи міністерства за вимушених обставин. Це буде розцінюватися як співпраця зі слідством", - сказав директор Бюро.

На запитання, чи може це звільнити від кримінальної відповідальності, Кривонос сказав:

"Абсолютно точно. Саме в цьому випадку, якщо це зробити до того, коли ми це встановимо й повідомимо про підозру про давання хабаря посадовій особі".

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Міндічгейт

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