Віцепрезидента "Енергоатома" Хартмута Якоба звільнили з посади, – ЗМІ

Тимчасового виконавця обов'язків члена правління та віцепрезидента НАЕК "Енергоатом" Хартмута Якоба звільнили з посади.

Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела в уряді.

"Ухвалено рішення звільнити. Думаю, сьогодні ми про це дізнаємося публічно", – сказав співрозмовник.

Як повідомлялося, Якоб був відсторонений урядом від виконання обов'язків у листопаді 2025 року після оприлюднення матеріалів справи "Мідас" від Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про масштабну корупцію в енергетиці, зокрема відмивання коштів "Енергоатома".

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Керівництво компанії

Нагадаємо, Кабінет Міністрів призначив новий склад наглядової ради "Енергоатома" наприкінці січня.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко тоді заявляла, що уряд поставив новій наглядовій раді дві задачі: терміново призначити нове керівництво "Енергоатома" та провести повний аналіз попередньої діяльності компанії.

Незалежними членами наглядової ради "Енергоатома" було призначено Руміна Велші, Лауру Гарбенчуте-Бакієне, Патріка Фрагмана та Бріса Буюона. Номінаційний комітет затвердив їх кандидатури наприкінці грудня.

Представниками держави в наглядовій раді призначили:

заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталія Кіндратіва;

голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергія Сухомлина;

держсекретаря Міністерства енергетики Максима Малашкіна.

Кабінет Міністрів достроково припинив повноваження попереднього складу наглядової ради "Енергоатома" 11 листопада минулого року після корупційного скандалу за участі співвласника "95 кварталу" Тімура Міндіча, який організував схему розкрадання коштів компанії, стверджують детективи НАБУ.

Операція "Мідас": що відомо?

10 жовтня минулого року НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, схема включала незаконний вплив на стратегічні державні енергетичні підприємства.

За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію.

Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він розташовувався в приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.

11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують колишній бізнес-партнер та товариш президента Тімур Міндіч, тодішній міністр енергетики Герман Галущенко та низка інших посадовців.

Окрім самого Міндіча, тоді ж підозри в справі отримали ще шість членів злочинної організації. Вже в лютому цього року про підозру повідомили і ексміністру Галущенку, Вищий антикорупційний арештував його з правом вийти із СІЗО під заставу в 200 млн грн.