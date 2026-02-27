Миндичгейт: Подрядчики "Энергоатома" избегут наказания за "откаты", если сами сообщат об этом НАБУ, - Кривонос
Подрядчики "Энергоатома", которые платили "откаты" фигурантам "Миндичгейта", могут избежать уголовной ответственности, если сами сообщат об этом НАБУ.
Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос в интервью Суспильному, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Но я хочу подчеркнуть, что тот, кто сообщит нам (о взятке) заранее - до того момента, как мы это раскроем - это будет способствовать и следствию, и тем, кто давал взятки. При условии, что лицо сообщит, что давало взятки должностному лицу Энергоатома или министерства по вынужденным обстоятельствам. Это будет расцениваться как сотрудничество со следствием", - сказал директор Бюро.
На вопрос, может ли это освободить от уголовной ответственности, Кривонос сказал:
"Абсолютно точно. Именно в этом случае, если это сделать до того, как мы это установим и сообщим о подозрении в даче взятки должностному лицу".
Миндичгейт
- В ноябре 2025 года НАБУ проводило обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- 4 ноября в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводило обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- 10 ноября 2025 года НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют экс-министр Герман Галущенко и Миндич.
- Экс-министру Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых – Дмитрия Басова – отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, который фигурировал на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Решик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
-
1 декабря Миндичу заочно избрали меру пресечения – содержание под стражей. Следствие считает его руководителем группы, которая получала и отмывала деньги из коррупционных схем в энергетике. Теперь дело Миндича могут передать в Интерпол для его задержания, в частности при пересечении границы.
-
15 февраля 2026 года Германа Галущенко задержали при попытке пересечения границы. 16 февраля стало известно, что сотрудники НАБУ и САП сообщили экс-чиновнику о подозрении, а уже на следующий день суд отправил его в СИЗО с возможностью внесения залога в 200 миллионов гривен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як завжди - прокричали на весь світ, а потім справа буде розвалюватися, бо доказів «не дуже», просто телефони послухали трохи …
Он по Юлі вже вилучені гроші суд сказав повернути, бо незаконно вилучили …
А відповісти за незаконну процесуальну поведінку ніхто не хоче ?