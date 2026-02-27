РУС
Миндичгейт: Подрядчики "Энергоатома" избегут наказания за "откаты", если сами сообщат об этом НАБУ, - Кривонос

Подрядчики Энергоатома смогут избежать ответственности за взятки

Подрядчики "Энергоатома", которые платили "откаты" фигурантам "Миндичгейта", могут избежать уголовной ответственности, если сами сообщат об этом НАБУ.

Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос в интервью Суспильному, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Но я хочу подчеркнуть, что тот, кто сообщит нам (о взятке) заранее - до того момента, как мы это раскроем - это будет способствовать и следствию, и тем, кто давал взятки. При условии, что лицо сообщит, что давало взятки должностному лицу Энергоатома или министерства по вынужденным обстоятельствам. Это будет расцениваться как сотрудничество со следствием", - сказал директор Бюро.

На вопрос, может ли это освободить от уголовной ответственности, Кривонос сказал: 

"Абсолютно точно. Именно в этом случае, если это сделать до того, как мы это установим и сообщим о подозрении в даче взятки должностному лицу".

Миндичгейт

+4
По Юлі повернули гроші, бо то її власні кошти. Вона довела через свідків. І то мала сума і не має значення по справі. Тут зовсім інше. Вже вилучені гроші, які отримали за неправомірну вигоду злочинці.
27.02.2026 17:12 Ответить
+2
Правильно. Надійний заявник і свідок. Вони підперті тільки записами НАБУ. У них не було інших варіантів, бо знали що міндіч діє від імені президента. Працівникам компаній потрібна була робота, щоб прогодувати сім'ї.
27.02.2026 17:10 Ответить
+2
Радуйся, Юля!
27.02.2026 17:15 Ответить
Ага, значить з доказовою базою проблеми, раз на такий дешевий понт беруть.
Як завжди - прокричали на весь світ, а потім справа буде розвалюватися, бо доказів «не дуже», просто телефони послухали трохи …

Он по Юлі вже вилучені гроші суд сказав повернути, бо незаконно вилучили …
А відповісти за незаконну процесуальну поведінку ніхто не хоче ?
27.02.2026 17:10 Ответить
По Юлі повернули гроші, бо то її власні кошти. Вона довела через свідків. І то мала сума і не має значення по справі. Тут зовсім інше. Вже вилучені гроші, які отримали за неправомірну вигоду злочинці.
27.02.2026 17:12 Ответить
Тобто тi грошi вже не е улiкамi у справi про подкуп?
27.02.2026 17:20 Ответить
Тооб то рішення суду спірне, а грошей Жульоє накрала сотнями міліонів доларів. Є за що найтати самих дорогих адвокатів..
27.02.2026 18:01 Ответить
О, це менi вiдомо. Це безпрограшна стратегiя. Якщо суд обвинуватив - то суд обвинуватив, яки ще могут бути питаня. КРАПКА! Як щу суд виправдав - то тому що суд продажний, iсстинавамгаварю!
27.02.2026 18:16 Ответить
Та просто все.Якщо всіх підрядників розмотати,нікому буде енергетику відновлювати!От і оголосили досудову амністію
27.02.2026 18:23 Ответить
Радуйся, Юля!
27.02.2026 17:15 Ответить
Правильно. Надійний заявник і свідок. Вони підперті тільки записами НАБУ. У них не було інших варіантів, бо знали що міндіч діє від імені президента. Працівникам компаній потрібна була робота, щоб прогодувати сім'ї.
27.02.2026 17:10 Ответить
Міндічгейт: Підрядники "Енергоатома" уникнуть покарання за "відкати", якщо самі повідомлять про це НАБУ, - Кривонос НАБУ БЕРЕ НА СЕБЕ ПРАВО СУДУ І БУДЕ ОПРАВДУВАТИ ГРАБІЖНИКІВ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ.УРА
27.02.2026 17:48 Ответить
А хто не уникнув покарання? В цій корупційній системі весь вантаж несе тільки простий народ. Навіть ти втік і не воюєш. а ми ти всім і у всьому винні..
27.02.2026 17:51 Ответить
"рашистський ждун куйла" ось яку куйню Ти несеш "сибірський валянок" (В цій корупційній системі весь вантаж несе тільки простий народ. ---Давай відповідь "скільки справ НАБУ ВІДКРИЛО ПРОТИ ПРОСТОГО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ??? де воюєш "ждун" ???
27.02.2026 18:03 Ответить
Простий народ он ловлять в поліклініках і відправляють на смерть, навіть, якщо нездатен воювати, ВЛК формальна, почитай Аліну Михайлову, подивись відео почитай статті про ДВРЗ і т.д. Які ти ще хочеш біди нам на голову наслати, сидячи в благополучній Америці?
27.02.2026 18:10 Ответить
І отримуючи свою криваву соціалку.
27.02.2026 18:11 Ответить
ідеш .разом з Аліною ...Не вказуй нікому .що де і кого читати ...тоді не будуть Тебе посилати...
27.02.2026 18:13 Ответить
А НАБУ намагається хоч когось вивести на чисту воду, всупереч всій протидії.
27.02.2026 17:52 Ответить
Уявляю, яка зараз черга бажаючих утвореться😂
27.02.2026 18:19 Ответить
Интересно, а сколько стоило такое заявление?
27.02.2026 18:27 Ответить
 
 