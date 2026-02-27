Миндичгейт: Подрядчики "Энергоатома" избегут наказания за "откаты", если сами сообщат об этом НАБУ, - Кривонос

Подрядчики "Энергоатома", которые платили "откаты" фигурантам "Миндичгейта", могут избежать уголовной ответственности, если сами сообщат об этом НАБУ.

Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос в интервью Суспильному, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Но я хочу подчеркнуть, что тот, кто сообщит нам (о взятке) заранее - до того момента, как мы это раскроем - это будет способствовать и следствию, и тем, кто давал взятки. При условии, что лицо сообщит, что давало взятки должностному лицу Энергоатома или министерства по вынужденным обстоятельствам. Это будет расцениваться как сотрудничество со следствием", - сказал директор Бюро.

На вопрос, может ли это освободить от уголовной ответственности, Кривонос сказал:

"Абсолютно точно. Именно в этом случае, если это сделать до того, как мы это установим и сообщим о подозрении в даче взятки должностному лицу".

Миндичгейт

