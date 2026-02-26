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НАБУ встановило, хто з держорганів шукав дані в реєстрах і "Безпечному місті" після початку операції "Мідас", - Железняк. ВIДЕО

Після старту операції "Мідас" низка посадовців із різних правоохоронних і державних органів здійснювали пошук інформації у судових реєстрах та системі відеоспостереження Києва щодо справи і транспортних засобів НАБУ.

Про це розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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"Отримав як голова ТСК, відповідь від НАБУ щодо осіб, які проглядали у судових реєстрах інформацію по операції "Мідас" та шукали у системі "Безпечне місто" інформацію щодо транспортних засобів НАБУ", - написав він.

Що з'ясовано?

Наразі з'ясовано, що окремі співробітники органів державної влади здійснювали пошук у Єдиному державному реєстрі судових рішень (ЄДРСР) щодо ухвалених судових рішень у провадженні № 52025000000000472 (це операція "Мідас"). І це після початку операції "Мідас".

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Зокрема, після проведення детективами обшуків 10.11.2025, за номером провадження пошук здійснювали:

  • Романченко О.В., Войтко В.В., Лутай А.А. (Служба безпеки України, 14.11.2025).
  • Згіблов С.О. (Державне бюро розслідувань, 15.11.2025).
  • Гавриш В.І., Сидоров М.Д. (Офіс Генерального прокурора, 18.11.2025).
  • Великоречанін П.О. (Заступник голови АРМА, 28.11.2025).
  • Русавський В.О. (Національна поліція України, 28.11.2025).
  • Махаринський О.В. (Служба безпеки України, 01.12.2025).

Пошук за "Чернишов Олексій" 

Також за контекстним пошуком за прізвищем підозрюваного "Чернишов Олексій" або певними адресами проживання пошук здійснювали:

Пошук транспортних засобів НАБУ

Крім того, за результатами тимчасового доступу до документів КП "Інформатика" встановлено, що протягом 2025 року здійснювався пошук у комплексній системі відеоспостереження міста Києва ("Безпечне місто") транспортних засобів Національного бюро. До цього причетні працівники:

  • Служби безпеки України: Сіроус А.В., Воронцов О.Л., Ференс Д.Д., Хмільовський О.А.
  • Державного бюро розслідувань: Тагамлик О.В., Просяник І.О., Архипов А.С.
  • Національної поліції України: Золотих М.Ю., Романюк С.М., Шуть Д.В., Конончук С.В., Бойко В.І., Кльоц С.А., Дудік А.К.
  • Бюро економічної безпеки України: Бондаренко О.Р.

Також дивіться: Власники анонімних Telegram-каналів заброньовані як "службовці СБУ в запасі", - Железняк. ВIДЕО

Семен Кривонос зазначив:  "Немає логічного пояснення, чому в реєстрі судових рішень така кількість чиновників намагались щось побачити. В тому числі зʼясувати, які особи фігурують у справі."

Трансляція Комітету тут.

Автор: 

НАБУ (5737) Железняк Ярослав (743)
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Топ коментарі
+24
Логічне пояснення для пана Кривоноса - Організоване злочинне угруповання в органах державного управління.
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26.02.2026 14:47 Відповісти
+7
За наказом сонцесяйного...
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26.02.2026 14:55 Відповісти
+3
Тотальна Zельона Корупція
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26.02.2026 15:03 Відповісти
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Логічне пояснення для пана Кривоноса - Організоване злочинне угруповання в органах державного управління.
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26.02.2026 14:47 Відповісти
верной дорогой идем товарищи
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26.02.2026 14:49 Відповісти
За наказом сонцесяйного...
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26.02.2026 14:55 Відповісти
Родичі цих посадовців мають тепер халепу від неправомірних дій цих посадових осіб, які виконували ЗЛОЧИННІ накази, та сприяли своєю діяльністю організованому злочинному угрупуванню що завдавало шкоду Національній безпеці України та своєю діяльністю допомагало воєнному злочинцю прутіну УБИВАТИ Українців!!
Виходить, що ці держслужбовці працювали на користь окупантів з московії, відслідковуючи ЗАКОННІ дії працівників НАБУ і САП!!
Ворог з московії, сидить на посадах в Україні ????
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26.02.2026 14:59 Відповісти
Тотальна Zельона Корупція
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26.02.2026 15:03 Відповісти
Що каже КК України?
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26.02.2026 15:09 Відповісти
Мовчить
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26.02.2026 15:21 Відповісти
Це так скоро і будь-кого переслідуватимуть за те, що щось шукав в інеті. На росії це вже зробили.
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26.02.2026 15:55 Відповісти
Може тупе запитання від бабці:

Якщо НАБУ та САП мають контролера від США ( в посольстві США в Києві)
Якщо НАБУ та САП тримають усі розслідувані справи на цепурі зі США
А розвиток розслідувань схожий на роботу Умєрова, ГОЛОВИ ДЕЛЕГАЦІЇ (держави України чи ЗЕРИГОмафії ?)
А сами перемовини посланого ЗЕригомафією ведуться навколо їхньої власної безпеки, то...

Чим весь спектакль в Україні ( на цепурі інспектора США над діями НАБУ та САП з влади Трампа) відрізняється справедливістю розслідувань та покарань від цих подій американського шоуменПрезика?

ФБР звільнило агентів, які працювали над розслідуванням щодо Трампа у справі про секретні документи Джерело: https://censor.net/ua/n3602559
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26.02.2026 15:59 Відповісти
А якщо коротко - то владна мафія двох держав вирішуює з ***** свої справи від втечі від закону та збагачення під вивіскою перемовини про мир...
Й когось дивує ,що Трамп НІ СЛОВОМ не згадав у своєму шоу перед Парламентом США в річницю початку вторгнення рашистів в Україну

Для нього країна -це не загиблі десятки тисяч якогось там народу
для нього країна - це територія її надра та УЗУРПАТОР влади
А ЩО ТАКЕ З ЦЬОГО ПОГЛЯДУ для нього ЗЄ?
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26.02.2026 16:09 Відповісти
Список цікавих)
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26.02.2026 18:43 Відповісти
Всіх цих "зацікавлених" осіб потрібно негайно звільнити зі своїх посад та допитати, як пособників корупції у справі "міндічів-галущенок".
Особливо такого собі Великоречаніна П.О., заступника голови АРМА, що засвітився аж двічі.
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26.02.2026 20:03 Відповісти
 
 