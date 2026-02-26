НАБУ встановило, хто з держорганів шукав дані в реєстрах і "Безпечному місті" після початку операції "Мідас", - Железняк. ВIДЕО
Після старту операції "Мідас" низка посадовців із різних правоохоронних і державних органів здійснювали пошук інформації у судових реєстрах та системі відеоспостереження Києва щодо справи і транспортних засобів НАБУ.
Про це розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Отримав як голова ТСК, відповідь від НАБУ щодо осіб, які проглядали у судових реєстрах інформацію по операції "Мідас" та шукали у системі "Безпечне місто" інформацію щодо транспортних засобів НАБУ", - написав він.
Що з'ясовано?
Наразі з'ясовано, що окремі співробітники органів державної влади здійснювали пошук у Єдиному державному реєстрі судових рішень (ЄДРСР) щодо ухвалених судових рішень у провадженні № 52025000000000472 (це операція "Мідас"). І це після початку операції "Мідас".
Зокрема, після проведення детективами обшуків 10.11.2025, за номером провадження пошук здійснювали:
- Романченко О.В., Войтко В.В., Лутай А.А. (Служба безпеки України, 14.11.2025).
- Згіблов С.О. (Державне бюро розслідувань, 15.11.2025).
- Гавриш В.І., Сидоров М.Д. (Офіс Генерального прокурора, 18.11.2025).
- Великоречанін П.О. (Заступник голови АРМА, 28.11.2025).
- Русавський В.О. (Національна поліція України, 28.11.2025).
- Махаринський О.В. (Служба безпеки України, 01.12.2025).
Пошук за "Чернишов Олексій"
Також за контекстним пошуком за прізвищем підозрюваного "Чернишов Олексій" або певними адресами проживання пошук здійснювали:
- Клименко Н.О. (Державна служба фінансового моніторингу України, 20.11.2025).
- Жук О.В. (суддя Київського апеляційного суду, 01.12.2025).
- Великоречанін П.О. (Заступник АРМА, 28.11.2025).
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Пошук транспортних засобів НАБУ
Крім того, за результатами тимчасового доступу до документів КП "Інформатика" встановлено, що протягом 2025 року здійснювався пошук у комплексній системі відеоспостереження міста Києва ("Безпечне місто") транспортних засобів Національного бюро. До цього причетні працівники:
- Служби безпеки України: Сіроус А.В., Воронцов О.Л., Ференс Д.Д., Хмільовський О.А.
- Державного бюро розслідувань: Тагамлик О.В., Просяник І.О., Архипов А.С.
- Національної поліції України: Золотих М.Ю., Романюк С.М., Шуть Д.В., Конончук С.В., Бойко В.І., Кльоц С.А., Дудік А.К.
- Бюро економічної безпеки України: Бондаренко О.Р.
Семен Кривонос зазначив: "Немає логічного пояснення, чому в реєстрі судових рішень така кількість чиновників намагались щось побачити. В тому числі зʼясувати, які особи фігурують у справі."
Трансляція Комітету тут.
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Виходить, що ці держслужбовці працювали на користь окупантів з московії, відслідковуючи ЗАКОННІ дії працівників НАБУ і САП!!
Ворог з московії, сидить на посадах в Україні ????
Якщо НАБУ та САП мають контролера від США ( в посольстві США в Києві)
Якщо НАБУ та САП тримають усі розслідувані справи на цепурі зі США
А розвиток розслідувань схожий на роботу Умєрова, ГОЛОВИ ДЕЛЕГАЦІЇ (держави України чи ЗЕРИГОмафії ?)
А сами перемовини посланого ЗЕригомафією ведуться навколо їхньої власної безпеки, то...
Чим весь спектакль в Україні ( на цепурі інспектора США над діями НАБУ та САП з влади Трампа) відрізняється справедливістю розслідувань та покарань від цих подій американського шоуменПрезика?
ФБР звільнило агентів, які працювали над розслідуванням щодо Трампа у справі про секретні документи Джерело: https://censor.net/ua/n3602559
Й когось дивує ,що Трамп НІ СЛОВОМ не згадав у своєму шоу перед Парламентом США в річницю початку вторгнення рашистів в Україну
Для нього країна -це не загиблі десятки тисяч якогось там народу
для нього країна - це територія її надра та УЗУРПАТОР влади
А ЩО ТАКЕ З ЦЬОГО ПОГЛЯДУ для нього ЗЄ?
Особливо такого собі Великоречаніна П.О., заступника голови АРМА, що засвітився аж двічі.