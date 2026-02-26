НАБУ встановило, хто з держорганів шукав дані в реєстрах і "Безпечному місті" після початку операції "Мідас", - Железняк. ВIДЕО

Після старту операції "Мідас" низка посадовців із різних правоохоронних і державних органів здійснювали пошук інформації у судових реєстрах та системі відеоспостереження Києва щодо справи і транспортних засобів НАБУ.

Про це розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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"Отримав як голова ТСК, відповідь від НАБУ щодо осіб, які проглядали у судових реєстрах інформацію по операції "Мідас" та шукали у системі "Безпечне місто" інформацію щодо транспортних засобів НАБУ", - написав він.

Що з'ясовано?

Наразі з'ясовано, що окремі співробітники органів державної влади здійснювали пошук у Єдиному державному реєстрі судових рішень (ЄДРСР) щодо ухвалених судових рішень у провадженні № 52025000000000472 (це операція "Мідас"). І це після початку операції "Мідас".

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Зокрема, після проведення детективами обшуків 10.11.2025, за номером провадження пошук здійснювали:

Романченко О.В., Войтко В.В., Лутай А.А. (Служба безпеки України, 14.11.2025).

Згіблов С.О. (Державне бюро розслідувань, 15.11.2025).

Гавриш В.І., Сидоров М.Д. (Офіс Генерального прокурора, 18.11.2025).

Великоречанін П.О. (Заступник голови АРМА, 28.11.2025).

Русавський В.О. (Національна поліція України, 28.11.2025).

Махаринський О.В. (Служба безпеки України, 01.12.2025).

Пошук за "Чернишов Олексій"

Також за контекстним пошуком за прізвищем підозрюваного "Чернишов Олексій" або певними адресами проживання пошук здійснювали:

Клименко Н.О. (Державна служба фінансового моніторингу України, 20.11.2025).

Жук О.В. (суддя Київського апеляційного суду, 01.12.2025).

Великоречанін П.О. (Заступник АРМА, 28.11.2025).

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Пошук транспортних засобів НАБУ

Крім того, за результатами тимчасового доступу до документів КП "Інформатика" встановлено, що протягом 2025 року здійснювався пошук у комплексній системі відеоспостереження міста Києва ("Безпечне місто") транспортних засобів Національного бюро. До цього причетні працівники:

Служби безпеки України: Сіроус А.В., Воронцов О.Л., Ференс Д.Д., Хмільовський О.А.

Державного бюро розслідувань: Тагамлик О.В., Просяник І.О., Архипов А.С.

Національної поліції України: Золотих М.Ю., Романюк С.М., Шуть Д.В., Конончук С.В., Бойко В.І., Кльоц С.А., Дудік А.К.

Бюро економічної безпеки України: Бондаренко О.Р.

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Семен Кривонос зазначив: "Немає логічного пояснення, чому в реєстрі судових рішень така кількість чиновників намагались щось побачити. В тому числі зʼясувати, які особи фігурують у справі."

Трансляція Комітету тут.