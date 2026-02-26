Родичі друга Зеленського Міндіча літали до Москви під час війни, - Железняк

Чоловік сестри фігуранта справи про корупцію в енергетиці Тімура Міндіча - Андрій Журавльов - регулярно відвідував Москву.

Про це розповів нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Цікаві деталі випливають зі злитої бази перетинів російського кордону всього лише за 8,5 місяців 2023 року. Виявляється, родичі Тимура Міндіча, а саме його зять і виправданий кримінальний авторитет з 90-х Андрій Журавльов, продовжують активно літати з москви.

У 2023 році Журавльов щонайменше 2 рази вилітав з Домодєдово, і один із рейсів був до Тель-Авіва, де він мешкає з дружиною Любов'ю Міндіч. Тою самою, через яку будинок у Швейцарії купували за 6 млн", - розповів парламентар.

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За словами Железняка, полетів він туди разом із бізнес-партнером друга президента - Теймуразом Хіхінашвілі.

"Хіхінашвілі — це той самий партнер по діамантовому бізнесу, хоча Міндіч в інтерв'ю і розповідав казки, що цей зв'язок розірвано ще до повномасштабної війни. Пізніше ці двоє компаньйонів здійснили ще один спільний переліт з рф, але вже до Дубая.

І за неймовірним співпадінням, саме там базується ще одна фірма Міндіча, яка, ймовірно і збуває російські та українські синтетичні діаманти за кордон", - додав він.

Раніше повідомлялось, що рідна сестра Міндіча протягом десяти років користувалася квартирою в центрі Москви. Нерухомість належить сім'ї генерала російської армії Миколи Аброськіна, близького до Путіна.

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