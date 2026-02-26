УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7597 відвідувачів онлайн
Новини Бізнес Міндіча
8 087 40

Родичі друга Зеленського Міндіча літали до Москви під час війни, - Железняк

Родичі Міндіча регулярно відвідували Росію: що відомо?

Чоловік сестри фігуранта справи про корупцію в енергетиці Тімура Міндіча - Андрій Журавльов - регулярно відвідував Москву.

Про це розповів нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Цікаві деталі випливають зі злитої бази перетинів російського кордону всього лише за 8,5 місяців 2023 року. Виявляється, родичі Тимура Міндіча, а саме його зять і виправданий кримінальний авторитет з 90-х Андрій Журавльов, продовжують активно літати з москви. 🛫

У 2023 році Журавльов щонайменше 2 рази вилітав з Домодєдово, і один із рейсів був до Тель-Авіва, де він мешкає з дружиною Любов'ю Міндіч. Тою самою, через яку будинок у Швейцарії купували за 6 млн", - розповів парламентар.

Також читайте: Пов’язаний з Міндічем виробник програм для телемарафону залишився без грошей і звільнив більшість співробітників, – ЗМІ

За словами Железняка, полетів він туди разом із бізнес-партнером друга президента - Теймуразом Хіхінашвілі.

"Хіхінашвілі — це той самий партнер по діамантовому бізнесу, хоча Міндіч в інтерв'ю і розповідав казки, що цей зв'язок розірвано ще до повномасштабної війни. Пізніше ці двоє компаньйонів здійснили ще один спільний переліт з рф, але вже до Дубая. 

І за неймовірним співпадінням, саме там базується ще одна фірма Міндіча, яка, ймовірно і збуває російські та українські синтетичні діаманти за кордон", - додав він.

Раніше повідомлялось, що рідна сестра Міндіча протягом десяти років користувалася квартирою в центрі Москви. Нерухомість належить сім'ї генерала російської армії Миколи Аброськіна, близького до Путіна.

Читайте: Конгрес США: "Міндіч - партнер президента Зеленського, причетний до хабарництва на $100 млн". ДОКУМЕНТ

Міндічгейт

Читайте: Міндічгейт: Юрчишин звернувся до НАБУ щодо співпраці з поліцією про незаконне стеження за журналістами

Родичі Міндіча регулярно відвідували Росію: що відомо?

Автор: 

росія (70276) Железняк Ярослав (743) Міндіч Тімур (335)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+38
Та всім уже все ясно. В 2019 до влади прийшов АНТИМайдан - абсолютно проросійські і непрофесійні ГОПНИКИ
показати весь коментар
26.02.2026 12:15 Відповісти
+34
Свинарчуки Порошенка крали у русні на користь ЗСУ.
Свинарчуки зеленського крадуть у ЗСУ на користь русні.
показати весь коментар
26.02.2026 12:33 Відповісти
+19
Вони усі професійні,так професійно знщиити державу,при цьому у 73% співають їм оду це треба вміти
показати весь коментар
26.02.2026 12:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та всім уже все ясно. В 2019 до влади прийшов АНТИМайдан - абсолютно проросійські і непрофесійні ГОПНИКИ
показати весь коментар
26.02.2026 12:15 Відповісти
Вони усі професійні,так професійно знщиити державу,при цьому у 73% співають їм оду це треба вміти
показати весь коментар
26.02.2026 12:21 Відповісти
Посадивши, з допомогою олігархічних каналів телебачення, у 2019 році, зеленського з приблудами95 в Урядовий квартал та давши йому в Омані вказівки щодо сценарію знищення України, ****** і розпочав війну!! Зеленський з шурмою, єрмаком, татаровим, шиферами, та іншими помічниками ригоАНАЛІВ, почали гадити в Україні з допомогою держсекретарів в КМУ і ЦОВВ, знищуючи її оборонний потенціал!!
Гончарук, шмигаль, свириденко та РНБОУ з керовніками СБУ ГПУ ДБР МВС НАЦПОЛУ та Нацбанку з ФІНМОНІТОРИНГУ це можуть засвідчити, поки ще, в статусі СВІДКА!!!!….
показати весь коментар
26.02.2026 12:38 Відповісти
"Гони рубль, родственник!"
показати весь коментар
26.02.2026 12:20 Відповісти
Зеленський літав до москви під час війни?
показати весь коментар
26.02.2026 12:22 Відповісти
два рази
показати весь коментар
26.02.2026 12:23 Відповісти
Не обовязково самому літати. Сматрящіе за кловуном цього не дозволять.
Гроші ******* тишу, особливо коли їх крадуть.
показати весь коментар
26.02.2026 12:42 Відповісти
Простіше простого, обклали ролтоном і повезли як "вантаж" в москву
показати весь коментар
26.02.2026 12:44 Відповісти
війна триває з 2014 р , за цей час , зейло постійно перебував на терріторіі паРаши , з червоної площі він кукарека:" рф не наступает , а двігает граніци немножечко вперед " , оформив апартаменти в Криму ,за які сумлінно сплачує податки , а цє свідчить , що в нього є рашистський паспорт
показати весь коментар
26.02.2026 15:41 Відповісти
кацап ты как всегда пьяный...апартаменты уже давно национализированы и проданы.какие же вы тупые руские свиньи
показати весь коментар
26.02.2026 17:41 Відповісти
Пі...ст зеленошкірий, а це шо - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
показати весь коментар
26.02.2026 18:49 Відповісти
кацап этому фуфлу 4 года.проспись иван
показати весь коментар
28.02.2026 00:50 Відповісти
Як бридко, типо "патріоти " надягнуті у вишиванки у яких в кожного в кишені російський паспорт і розказують різні патріотичні речі, Л-лицемірство
показати весь коментар
26.02.2026 12:23 Відповісти
Цікаво як вони літали до москви? Тихенько через через Білорусь і з Білорусі літаком до москви чи як? Оце цікаво.
показати весь коментар
26.02.2026 12:25 Відповісти
Чому з Білорусі,з ЄС до москви рейси регулярні.
показати весь коментар
26.02.2026 14:15 Відповісти
Блін, те що миндич працював з деркачем і відправляв двушку до мацкві- вже ОСНОВА для обвинувачення у зраді. І заказ Інтерполу його повернути до України
І ОСЬ НЕ ТРЕБА тут тягнути кота про корупцію
РАССТРЕЛ ЧИ ГИЛЯКА (дієвий народний метод)
є щоб іншим неповадно було
показати весь коментар
26.02.2026 12:25 Відповісти
Цікаво, хтось здивувався?
показати весь коментар
26.02.2026 12:28 Відповісти
Свинарчуки Порошенка крали у русні на користь ЗСУ.
Свинарчуки зеленського крадуть у ЗСУ на користь русні.
показати весь коментар
26.02.2026 12:33 Відповісти
Як казав мені один( ну не у смиле взагалі один - їх дохріна) - Я немогу простить Липецкую фабрику Порошенко. Так вона під арештом з 14 року. - Не может бить.
показати весь коментар
26.02.2026 18:53 Відповісти
не может бьіть! заарештувати не значить -зупинити) а гугл каже)-"За 2014-2016 роки корпорація Roshen отримала від роботи фабрики понад 72 млн дол. дивідендів,..... а крали на користь ЗСУ)-це хуцпа).
показати весь коментар
26.02.2026 21:00 Відповісти
Для ідіотів - корпорація має підприємства у Венгрії, Британії... По рашці - Арешт (2015 рік): Слідчий комітет РФ наклав арешт на майно Липецької фабрики вартістю 2 млрд рублів.Причини: Справу порушили через нібито незаконне відшкодування ПДВ на суму 180 млн рублів.Конфіскація (2024 рік): Жовтневий районний суд Липецька передав акції АТ «Липецька кондитерська фабрика» та частки у ТОВ «Рошен» у дохід РФ.Заборона: Суд заборонив діяльність Петра Порошенка, його сина Олексія та гендиректора Олега Казакова на території РФ.Стан: Фабрика не працювала з квітня 2017 року, коли виробництво було повністю зупинено через політичні та економічні причини
показати весь коментар
26.02.2026 22:13 Відповісти
"а Зєля слушаєт да єст"((с))
показати весь коментар
26.02.2026 12:34 Відповісти
Що там Міндіч,коли:
"Родичі генерала Служби безпеки України Сергія Дуки мають російські паспорти та бізнес з реєстрацією в реєстрах країни-агресорки.
В липні, напередодні голосування скандального закону про фактичну ліквідацію незалежності НАБУ і САП, СБУ провела понад 50 обшуків у детективів бюро.
Тоді один з керівників детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов опинився в СІЗО СБУ. Попри гучні заяви, за півтора місяця слідчі так і не пред'явили реальних доказів його вини. Головний доказ у СБУ - відео, де начебто записано розмову Магамедрасулова про продаж технічної коноплі з України у Дагестан (Республіку у Росії). Хоча на записі чутно - йдеться про Узбекистан, а не російську територію», - кажуть активісти цпк".
https://zaxid.net/news/
показати весь коментар
26.02.2026 12:39 Відповісти
показати весь коментар
26.02.2026 13:07 Відповісти
Сергій Дука обіймає посаду першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ, а також має звання бригадного генерала. За попередніми даними активістів, саме Дука курував силовою частиною гучних політичних спецоперацій проти журналістів-розслідувачів з bihus.info та детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
https://zaxid.net/news/
показати весь коментар
26.02.2026 13:12 Відповісти
Мовчання Зеленського

Побачив це повідомлення в ТГ Президента і помітив одну цікаву історію. Президент від слово "взагалі":

не коментував підозру свому ефективному менеджеру - заступнику ОП Шурмі.

не коментував підозру головні прикордонників майже всю каденцію президента

не коментував навіть весь жах, який ми побачили з підозри Галущенко. Який був 5 рокі міністром енергетики і трохи міністром юстиції….

Просто як не було. Жодної реакції або публічної заяви.

Хоча можливо це той випадок, коли "щастя любить тишу"?
Джерело: https://censor.net/ua/b3602476
показати весь коментар
26.02.2026 13:14 Відповісти
Ну, якби коментував, то треба показувати по гамномарафону. Лохи зеленского можуть задуматись - шо трапилось, шо він таке коментує - по гамномарафону все це не показують та не обговрюють - там перемога.
показати весь коментар
26.02.2026 18:57 Відповісти
Євреї України і євреї росії брати навіки. Що їм та війна? Вони на ній наждиваються. Ведуть бізнес одночасно в Україні і на росії. Сплачують податки і в Україну і в росію. Приклад Міндича і Хіхінашвілі. Вони по два боки вели і ведуть бізнес. Або приклад Арахамії і російського олфгарха Абрамовича, з якого Арахамія спробував через ЄС зняти санкції, підготувавши лист від імені Верховної Ради. Але вумним 73% Голобородько втирає сьомий рік, що він патріот і саме сташне те, що нарід йому вірить.
показати весь коментар
26.02.2026 13:50 Відповісти
Адін народ...
показати весь коментар
26.02.2026 16:27 Відповісти
нічєво лічнава.... тварі.
показати весь коментар
26.02.2026 14:24 Відповісти
интересно миндич уже купил массад
показати весь коментар
26.02.2026 17:43 Відповісти
Звісно, що літали, а як інакше можна закинути "двушку на москву"?
показати весь коментар
26.02.2026 18:51 Відповісти
Сволоти зелені...
показати весь коментар
26.02.2026 19:18 Відповісти
Мафія має бути покарана
показати весь коментар
26.02.2026 19:46 Відповісти
НЕОБХОДИМО МИНДИЧА ГОЛЫМ НА МАЙДАНЕ В ПРОЗРАЧНОМ БОКСЕ ПОСТАВИТЬ И ЧТОБЫ ВСЕ С НЕГО СМЕЯЛИСЬ !!!
показати весь коментар
27.02.2026 06:45 Відповісти
 
 