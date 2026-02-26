Родичі друга Зеленського Міндіча літали до Москви під час війни, - Железняк
Чоловік сестри фігуранта справи про корупцію в енергетиці Тімура Міндіча - Андрій Журавльов - регулярно відвідував Москву.
Про це розповів нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Цікаві деталі випливають зі злитої бази перетинів російського кордону всього лише за 8,5 місяців 2023 року. Виявляється, родичі Тимура Міндіча, а саме його зять і виправданий кримінальний авторитет з 90-х Андрій Журавльов, продовжують активно літати з москви.
У 2023 році Журавльов щонайменше 2 рази вилітав з Домодєдово, і один із рейсів був до Тель-Авіва, де він мешкає з дружиною Любов'ю Міндіч. Тою самою, через яку будинок у Швейцарії купували за 6 млн", - розповів парламентар.
За словами Железняка, полетів він туди разом із бізнес-партнером друга президента - Теймуразом Хіхінашвілі.
"Хіхінашвілі — це той самий партнер по діамантовому бізнесу, хоча Міндіч в інтерв'ю і розповідав казки, що цей зв'язок розірвано ще до повномасштабної війни. Пізніше ці двоє компаньйонів здійснили ще один спільний переліт з рф, але вже до Дубая.
І за неймовірним співпадінням, саме там базується ще одна фірма Міндіча, яка, ймовірно і збуває російські та українські синтетичні діаманти за кордон", - додав він.
Раніше повідомлялось, що рідна сестра Міндіча протягом десяти років користувалася квартирою в центрі Москви. Нерухомість належить сім'ї генерала російської армії Миколи Аброськіна, близького до Путіна.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Гончарук, шмигаль, свириденко та РНБОУ з керовніками СБУ ГПУ ДБР МВС НАЦПОЛУ та Нацбанку з ФІНМОНІТОРИНГУ це можуть засвідчити, поки ще, в статусі СВІДКА!!!!….
Гроші ******* тишу, особливо коли їх крадуть.
І ОСЬ НЕ ТРЕБА тут тягнути кота про корупцію
РАССТРЕЛ ЧИ ГИЛЯКА (дієвий народний метод)
є щоб іншим неповадно було
Свинарчуки зеленського крадуть у ЗСУ на користь русні.
"Родичі генерала Служби безпеки України Сергія Дуки мають російські паспорти та бізнес з реєстрацією в реєстрах країни-агресорки.
В липні, напередодні голосування скандального закону про фактичну ліквідацію незалежності НАБУ і САП, СБУ провела понад 50 обшуків у детективів бюро.
Тоді один з керівників детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов опинився в СІЗО СБУ. Попри гучні заяви, за півтора місяця слідчі так і не пред'явили реальних доказів його вини. Головний доказ у СБУ - відео, де начебто записано розмову Магамедрасулова про продаж технічної коноплі з України у Дагестан (Республіку у Росії). Хоча на записі чутно - йдеться про Узбекистан, а не російську територію», - кажуть активісти цпк".
https://zaxid.net/news/
https://zaxid.net/news/
Побачив це повідомлення в ТГ Президента і помітив одну цікаву історію. Президент від слово "взагалі":
не коментував підозру свому ефективному менеджеру - заступнику ОП Шурмі.
не коментував підозру головні прикордонників майже всю каденцію президента
не коментував навіть весь жах, який ми побачили з підозри Галущенко. Який був 5 рокі міністром енергетики і трохи міністром юстиції….
Просто як не було. Жодної реакції або публічної заяви.
Хоча можливо це той випадок, коли "щастя любить тишу"?
Джерело: https://censor.net/ua/b3602476