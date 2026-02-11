Сестра друга Зеленського Міндіча жила у центрі Москви в квартирі генерала армії РФ, наближеного до Путіна, - ЗМІ
Рідна сестра співвласника студії "Квартал-95", якого розшукує НАБУ, Тімура Міндіча — Любов Міндіч — протягом десяти років користувалася квартирою в центрі Москви. Нерухомість належить сім'ї генерала російської армії Миколи Аброськіна, близького до Путіна.
Про це йдеться у спільному розслідуванні "Слідства.Інфо" та "Dnipro.media", передає Цензор.НЕТ.
Квартира у Москві
Журналісти виявили квартиру в будинку на вулиці Малая Бронная, у районі московських Патріарших ставків. Вона належить Олені Аброськіній — дружині російського генерала Миколи Аброськіна.
Любов Міндіч, яка у джерелах російських клієнтських баз також фігурує як Любов Журавльова, щонайменше з 2014 року замовляла доставку товарів з московського ЦУМу та інших магазинів саме на вулицю Малая Бронная. Цю квартиру також вказують як адреса проживання у профілях російських медичних сервісів станом на 2024 рік.
Родина Любов Міндіч
Журналісти встановили, що чоловіком сестри Міндіча може бути російський бізнесмен Андрій Журавльов, з яким та має трьох спільних дітей з таким же прізвищем.
Її діти й чоловік мають російське громадянство, а Журавльов ще й має спільний бізнес із групою компаній "Регіон", яка співпрацює з російськими нафтовими гігантами, такими як "Роснефть" і "Тюменьнефтегаз".
Під час інтерв’ю "Українській правді" сам Тімур Міндіч казав, що його сестра не має майна в Росії та не веде там жодної діяльності.
"Сестру давайте не чіпати. Вона ж моя сестра", - казав він.
Зазначається, що Аброськін за часів прем’єрства Путіна у 2000-х роках працював директором Федерального агентства спеціального будівництва Міноборони РФ, а вже за президентства (й аж до 2020-го) Путіна обіймав посаду першого заступника керівника Управління справами президента РФ.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
