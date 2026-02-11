Сестра друга Зеленського Міндіча жила у центрі Москви в квартирі генерала армії РФ, наближеного до Путіна, - ЗМІ

Рідна сестра співвласника студії "Квартал-95", якого розшукує НАБУ, Тімура Міндіча — Любов Міндіч — протягом десяти років користувалася квартирою в центрі Москви. Нерухомість належить сім'ї генерала російської армії Миколи Аброськіна, близького до Путіна.

Про це йдеться у спільному розслідуванні "Слідства.Інфо" та "Dnipro.media", передає Цензор.НЕТ.

Квартира у Москві

Журналісти виявили квартиру в будинку на вулиці Малая Бронная, у районі московських Патріарших ставків. Вона належить Олені Аброськіній — дружині російського генерала Миколи Аброськіна.

Людмила Міндіч проживала у квартирі генерала РФ в Москві
Фото: Слідство.Інфо

Любов Міндіч, яка у джерелах російських клієнтських баз також фігурує як Любов Журавльова, щонайменше з 2014 року замовляла доставку товарів з московського ЦУМу та інших магазинів саме на вулицю Малая Бронная. Цю квартиру також вказують як адреса проживання у профілях російських медичних сервісів станом на 2024 рік.

Родина Любов Міндіч

Журналісти встановили, що чоловіком сестри Міндіча може бути російський бізнесмен Андрій Журавльов, з яким та має трьох спільних дітей з таким же прізвищем.

Її діти й чоловік мають російське громадянство, а Журавльов ще й має спільний бізнес із групою компаній "Регіон", яка співпрацює з російськими нафтовими гігантами, такими як "Роснефть" і "Тюменьнефтегаз".

Під час інтерв’ю "Українській правді" сам Тімур Міндіч казав, що його сестра не має майна в Росії та не веде там жодної діяльності.

"Сестру давайте не чіпати. Вона ж моя сестра", - казав він.

Зазначається, що Аброськін за часів прем’єрства Путіна у 2000-х роках працював директором Федерального агентства спеціального будівництва Міноборони РФ, а вже за президентства (й аж до 2020-го) Путіна обіймав посаду першого заступника керівника Управління справами президента РФ.

Микола Аброськін та Володимир Путін

Міндічгейт

