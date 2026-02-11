РУС
Сестра друга Зеленского Миндича жила в центре Москвы в квартире генерала армии РФ, приближенного к Путину, - СМИ

Родная сестра совладельца студии "Квартал-95", которого разыскивает НАБУ, Тимура Миндыча — Любовь Миндыч — в течение десяти лет пользовалась квартирой в центре Москвы. Недвижимость принадлежит семье генерала российской армии Николая Аброськина, близкого к Путину.

Об этом говорится в совместном расследовании "Слідства.Інфо" и "Dnipro.media", передает Цензор.НЕТ.

Квартира в Москве

Журналисты обнаружили квартиру в доме на улице Малая Бронная, в районе московских Патриарших прудов. Она принадлежит Елене Аброскиной — жене российского генерала Николая Аброскина.

Людмила Миндич проживала в квартире генерала РФ в Москве
Фото: Следство.Инфо

Любовь Миндич, которая в источниках российских клиентских баз также фигурирует как Любовь Журавлева, по крайней мере с 2014 года заказывала доставку товаров из московского ЦУМа и других магазинов именно на улицу Малая Бронная. Эту квартиру также указывают как адрес проживания в профилях российских медицинских сервисов по состоянию на 2024 год.

Семья Любови Миндич

Журналисты установили, что мужем сестры Миндича может быть российский бизнесмен Андрей Журавлев, с которым у нее трое общих детей с такой же фамилией.

Ее дети и муж имеют российское гражданство, а Журавлев еще и имеет совместный бизнес с группой компаний "Регион", которая сотрудничает с российскими нефтяными гигантами, такими как "Роснефть" и "Тюменьнефтегаз".

Во время интервью "Украинской правде" сам Тимур Миндич говорил, что его сестра не имеет имущества в России и не ведет там никакой деятельности.

"Сестру давайте не трогать. Она же моя сестра", - говорил он.

Отмечается, что Аброськин во времена премьерства Путина в 2000-х годах работал директором Федерального агентства специального строительства Минобороны РФ, а уже при президентстве (и вплоть до 2020-го) Путина занимал должность первого заместителя руководителя Управления делами президента РФ.

Николай Аброськин и Владимир Путин

Миндичгейт

Автор: 

Топ комментарии
+83
🤡 зеленський потвора , ну як ,і далі будеш президентом ?... ...
11.02.2026 19:52 Ответить
+60
Гадюче кубло...
11.02.2026 19:59 Ответить
+56
Ось і відповідь яка ця влада і хто привів проросійського клоуна в президенти нелюбимої йому України ,це спец. служби ворожої країни і одіозний олігарх.
11.02.2026 20:00 Ответить
охреніти
11.02.2026 19:52 Ответить
Любов Міндич - она русская, шо лі ?

12.02.2026 01:27 Ответить
тімур/любов міндічі - це типові російські євреї, яким випадково пощастило народитись в Україні.

Нічого українського в них немає, крім вкрадених багатств звісно.
12.02.2026 11:07 Ответить
Угу...Ці лярви всі русскіє.Сестри блть.
12.02.2026 14:29 Ответить
З першого дня , прішествія , перевертень ( Зеленський , відпрацьовував на террористів паРаши Це беззаперечний ФАКТ , як менти ,оборотні в погонах,шута зеленського ,зробили - президентом-оборотнем , хамелеоном . Як , воно вам , кукарекало:" кручу , верчу , запутать хочу", " дагаварімся пасередінє "," нада только перестать стрелять', " русскіе , тоже люді , они не нападут", хоча вони , напали в 2014 р . 73%, цє знали , алє обрали , знищення Держави і свого майбутнього
12.02.2026 08:55 Ответить
Від чого охреніти ? Це ж не новина що зелені падли зрадники.
Мене прикро вразив український народ, який любить зрадників, який обирає зрадників
12.02.2026 09:08 Ответить
🤡 зеленський потвора , ну як ,і далі будеш президентом ?... ...
11.02.2026 19:52 Ответить
"зробимо їх всіх ще раз"
11.02.2026 20:09 Ответить
А він то що, він таким був і таким залишиться. Він, як і його оточення не любив і не любить Україну. Вони її ненавидять. Просто плем'я баранів 73% у 2019 році занесли його на трон і дали в руки булаву.
11.02.2026 22:54 Ответить
"Сестру давайте не чіпати. Вона ж моя сестра"
курва !!!

тільки прі чьм здєсь ЗЄлєнській ?

12.02.2026 00:59 Ответить
Мабуть у вас з розумінням статті проблеми. Новина на рівні "подруга консьєржки сивочолого гетьмана переспала з москалем". Чи вже такий заголовок жахаючий? Так, тут працюють майстри заголовків.
12.02.2026 13:22 Ответить
Та неможливо, ші, іпсо... Цікаво у свідків зеленого буває прозріння чи там повний блекаут в голові.🤔
11.02.2026 19:56 Ответить
Сбу управляла сектра алатра, плюс хенералы прихожане ( " подсвечники") мпц-мп..
11.02.2026 23:37 Ответить
Гадюче кубло...
11.02.2026 19:59 Ответить
І чому ж це лейтенан Баканов не виявив такий крчущий факт?
11.02.2026 20:00 Ответить
Бо бабло шло регулярно
11.02.2026 20:19 Ответить
Та то ж свої всі 🤡
11.02.2026 21:22 Ответить
В баканова жінка - гр паРаши , за 20 р проживши вУкраіні , не захотіла отримати громадянство Зейло , так само гр паРаши, Ізраїля ……… Для того, щоб в України мародерити , а потім здриснути, як міндіч-цукермани- Зеіуда , зробив " множиннє гр"
12.02.2026 08:59 Ответить
єрмачки...як і інші баканаФФи з шефірами та міндічами ПРОСТО Злодії та мародери...
12.02.2026 10:49 Ответить
Оце вже ***....ня нездорова, не вірю що про це ніхто не знав. Знали але закривали очі.
11.02.2026 20:00 Ответить
Ось і відповідь яка ця влада і хто привів проросійського клоуна в президенти нелюбимої йому України ,це спец. служби ворожої країни і одіозний олігарх.
11.02.2026 20:00 Ответить
Найбільша заслуга бородатого бені
11.02.2026 21:18 Ответить
И вся шобла - хуцповатый кwаартал, 90 % сми и блохеров, судейская маыия, олигархат..... Все все кто готовил захват власти с 2018 - 2019 года!!
Даже портянка ( портнов-испанец) приехал, не боялся ничего, в открытую писал угрозы - что про-Украинские ( "майданные" по их терминологии) блогеры и политику начнут исчезать...
11.02.2026 23:35 Ответить
І не він головний.
12.02.2026 05:12 Ответить
Голосували за нього не спец служби ворожої країни,не одіозний алегарх,а безмозгле стадо ,з дебільними усмішками на морді"а то путин нападет,хоть паржом,хуже не будет".
11.02.2026 21:20 Ответить
Ну конечно, а мудрый народ Украины вообще не при чем. Коломойский с агентами фсб только и пришли на выборы. Больше никого и не было на участках.
12.02.2026 00:27 Ответить
А що, до цього треба було чекати, аби зрозуміти, що Зеленського до влади привела раша? - Ганьбив як міг Україну, а потім як пилип з конопель заскочив у крісло президента, та наказав кремль. Вся наша влада під каблуком кремля.
12.02.2026 07:18 Ответить
Ну, мав же ж хтось приглядати за діамантовим бізнесом міндіча на *********))
11.02.2026 20:01 Ответить
Ну подумаєш...
Це що перший факт, коли хтось з оточення Зеленського має (мав) зв'язок з кацапами?
Жила на квартирі в генерала то жила.

Генерал з рфії знав приказку: "Сердцу члену не прикажешь!"
11.02.2026 20:03 Ответить
і це тільки верхівка айсберга
11.02.2026 20:04 Ответить
Це піздець.....здається нас давно рашці продали
11.02.2026 20:12 Ответить
Зелені підараси
11.02.2026 20:13 Ответить
затопаприколу! пасмеемся? зараз Зе скаже що вибори неможливі, бо навіть повні ****** за него не проголосуют
11.02.2026 20:17 Ответить
Проголосують.І підтасуть чуток
12.02.2026 12:17 Ответить
Двушку на ху... лоград, тепер зрозуміло. Однак мене ще цікавить те, що головнокомандувач про це знав, СБУ знало, а нам це відомо стало тільки після втечі
11.02.2026 20:17 Ответить
Чекайте, ви ще взнаєте про три кінокомпанії Зеленського в РФ, та його російське громадянство.
11.02.2026 20:20 Ответить
так что ему/им всем / скумбриям и миндичам будет ?
Что им будет???
Большое потужное НЕхуа.......
11.02.2026 23:32 Ответить
І ніхто в українських спецслужбах та владі про це не знав. Отака фігня, малята.
11.02.2026 20:29 Ответить
Це як би у другу світову наприклад у Сталіна берія би викрав декілька мільйонів радянських рублів, тишком виїхав би в Ізраїль а його сестра спокійнісінько жила би в самому логові нацистської Німеччини біля квартири генерала який наближений до Гітлера...в ніякому не те що фільмі уявити такого в навіть у ві сні, а тут все нормально... навіть у Жукова/сирка батько лікується в Берліні/мацкві.
11.02.2026 20:32 Ответить
А якщо серьозно, то це все дуже великий таємний договорняк зеленої наволочі з владою рф, типо ми бомбимо мирняк але кончу заспу буковелі і інші жирні місця оминаємо.
11.02.2026 20:34 Ответить
У провівших обряд бріт міле сім'ї великі,так що "двушка- на ..." була не одна. Треба ж підтримувати родичів-нищебродів. Так який все таки банк співпрацював із Міндічеи? Пишний,ау,ти чого ховаєшся,як щур? Підвищення цін на/енергії лобіюєш. Щоб знову вкрали гроші? Тоді ти в долі?
11.02.2026 20:38 Ответить
Чому ви всі так дивуєтесь? Все оточення Зеленського так чи інакше пов'язане з рф!!!
У 2019 році владу захопив антиМайдан!!!
11.02.2026 20:44 Ответить
Не знаю я вже, як таке коментувати...
11.02.2026 20:45 Ответить
Пох. Єврея і його ляльководів вже не позбудешся
11.02.2026 20:57 Ответить
Та чого ви, може шпійонила за генералом))
11.02.2026 20:58 Ответить
Це найбільша антиукраїнська проросійська влада яка коли небудь була в Україні, мабуть той же Кучма більш проукраїнський був чим оце опудало, у якого знаходять все нові і нові скелети в шкафу в москві...
11.02.2026 20:58 Ответить
Цей зє- ******** ще перебереться на "навічно".
...наголосували, барани...
11.02.2026 21:11 Ответить
Та більшості пох.,вони і самі не проти пожити в москві!
11.02.2026 21:23 Ответить
Совпадение *****? не думаю...
11.02.2026 21:38 Ответить
А что, у предыдущих при власти что были и не только президенты не было подобного по рф? В смысле родни разной и не только в мац-кве? А по обл администрациям облцентров копните, по властным структурам, прокуратуре любого уровня. И бизнес совместный само собой. Поздно всё валить на последнего. Это система была---и осталась кстати.
11.02.2026 22:21 Ответить
Так давайте и писать об этом не будем, мало ли, может 10 поколений назад что-то подобное где-то было. И за убийство наказывать не будем - сто лет назал, кого-то не наказали, ушел гад от ответственности, теперь все, прецедент есть. С такими рассуждениями ты, видно, как раз из 72%.
12.02.2026 00:00 Ответить
Не лепи чушь за 100 лет особо! Какие 100 лет? При чучме пол крыма москвичи покупали санатории и дома отдыха по цене 2-комн квартиры! Массово! А при шапкокраде 12-13 лет назад сколько бабла в кацаПпию выперли, а сколько липовых СП создали с ними? Это работяги или пенсы Украины все? Сиди куда выскочил и изучай кто был Макнамара, интересный хлопец был. С процентами не угадал, а вот цифра 72 точная была на ноябрь 25г.
12.02.2026 21:56 Ответить
Ну и к чему этот понос, и откуда ты само хамье выскочило, макнамару вспомнил, продемонстрировал свой уровень, проффессор
12.02.2026 22:42 Ответить
cуркисы тоже всю жизнь работают на кремль. И тем не менее украинцы продолжают болеть за его динамо. Подумаешь кто президент, главное чтобы финансирование не прекращалось, думают они((... С таким ошибочным суждением Украина проиграет кремлю...
11.02.2026 22:27 Ответить
Зато сколь Глупостей что Украина воюют с РФ, или что надо Украине в этом помогать🙂🙂🙂
11.02.2026 22:28 Ответить
в Україні , немає Президента, Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв, ухилянтів та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни власну годівницю, та робить все що заманеться для збереження безкарного царювання.
11.02.2026 22:39 Ответить
Тю, дурниці які, от єрмака батько фсбешник, люди деркача досі у владі, подоляк, літвін, а клоун взагалі оманська гнида
11.02.2026 23:07 Ответить
Так что. И что им за это будет?
Собственно как и за сдачу Юга, здачу Бучи и Житомирской трассы? За все за все ?
Не, новости из 🇺🇦 определенно вредно смотреть для здоровья и нервной систэм (((🥹🥹
Опять нада прекращать...
Ну каких рехворм блт вам еще не хватает !!!???
11.02.2026 23:28 Ответить
Скандал с міндічем і удари по енергетиці України - звенья одной цепі , яка готувалась заздалегідь .
дивуюсь, чому міндіча і Ко ( галущенко і пр) ДО СИХ ПІР НЕ ЗВИНУВАТИЛИ У ЗРАДІ , і не засудили довічно заочно
12.02.2026 00:07 Ответить
москва совєршенно сєкрєтно ..люба нє пєрєжівай я с цукерманом ужє в ізраілє.. тчк . паролі явкі і бабло прі нас тчк . єврєі сваіх нє видають тчк --- люба жду в гості здєсь тєпло і єсть електричєство
12.02.2026 06:20 Ответить
Володимир Подоляк служив у російській розвідці. Також у публікації звертають увагу на те, що на могилі розміщено вінок з написом «Від колективу ЦПС» - Центру підготовки фахівців ГРУ (Головного розвідувального управління).
12.02.2026 06:44 Ответить
Та я вас прошу, там якщо ще копнути то не одну таку сестру знайдуть...
12.02.2026 07:51 Ответить
Пам'ятайте, 73% проголосували за самознищення і втікли за кордон
12.02.2026 08:01 Ответить
І що далі?
12.02.2026 08:08 Ответить
І ось за цю потвору загинули сотні сотні тисяч українців, міліон дітей з України вивезли рашисти на перевеховання ненависті до України - шоб потім їх ставити на керівні посади в тій же Україні. Це вирок - вирок від ідіотів з України, котрі обрали ржач замість країни.
12.02.2026 08:14 Ответить
Я ж казав, що наш Лідор нічого не приховує. Тепер знаєте, кому він відправляє двушечки на москву
12.02.2026 08:40 Ответить
Ізраїль - москва...москва - Ізраїль...Діалектична пара - це філософська категорія, що описує взаємопов'язані, протилежні, але єдині сторони явища...
12.02.2026 09:19 Ответить
ніякої несподіванки.....нездивує якщо мама ріма з папою сашою також у мацкві
12.02.2026 09:29 Ответить
Азохен вей.
12.02.2026 09:38 Ответить
Прикол в том, что никто не может убрать Зеленского из власти ибо он контролирует и Раду и силовиков и суды. Выборы он отменил и даже слышать о них не хочет. Будет править сколько хочет.
12.02.2026 10:01 Ответить
так говорили, что Зеленский когда жил в Москве, то он жил в одном доме с Медведевым. не знаю это правда или нет.
12.02.2026 10:12 Ответить
Пан наш президент цього просто не знав! Ну дійсно: не може ж він знати все про своїх друзів та їх родичів?!
12.02.2026 10:35 Ответить
Зеля кончит как президент Ирана- где то поткряется его вертолет
12.02.2026 10:51 Ответить
тепер це дно ? чи до дна ще далеко ? мільйони доларів в москву , продані за кеш території - це ще не дно , ми до дна ще десь на пів дороги
12.02.2026 11:38 Ответить
ЛАДНО !!! ДАВАЙТЕ МИНДИЧА НА СЦЕНУ !)
12.02.2026 17:38 Ответить
Та кого це зараз хвилює, якщо сюди неможливо приплести якогось родича сусіда тещі Порошенка...
12.02.2026 22:03 Ответить
 
 