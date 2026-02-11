Сестра друга Зеленского Миндича жила в центре Москвы в квартире генерала армии РФ, приближенного к Путину, - СМИ

Родная сестра совладельца студии "Квартал-95", которого разыскивает НАБУ, Тимура Миндыча — Любовь Миндыч — в течение десяти лет пользовалась квартирой в центре Москвы. Недвижимость принадлежит семье генерала российской армии Николая Аброськина, близкого к Путину.

Об этом говорится в совместном расследовании "Слідства.Інфо" и "Dnipro.media", передает Цензор.НЕТ.

Квартира в Москве

Журналисты обнаружили квартиру в доме на улице Малая Бронная, в районе московских Патриарших прудов. Она принадлежит Елене Аброскиной — жене российского генерала Николая Аброскина.

Любовь Миндич, которая в источниках российских клиентских баз также фигурирует как Любовь Журавлева, по крайней мере с 2014 года заказывала доставку товаров из московского ЦУМа и других магазинов именно на улицу Малая Бронная. Эту квартиру также указывают как адрес проживания в профилях российских медицинских сервисов по состоянию на 2024 год.

Семья Любови Миндич

Журналисты установили, что мужем сестры Миндича может быть российский бизнесмен Андрей Журавлев, с которым у нее трое общих детей с такой же фамилией.

Ее дети и муж имеют российское гражданство, а Журавлев еще и имеет совместный бизнес с группой компаний "Регион", которая сотрудничает с российскими нефтяными гигантами, такими как "Роснефть" и "Тюменьнефтегаз".

Во время интервью "Украинской правде" сам Тимур Миндич говорил, что его сестра не имеет имущества в России и не ведет там никакой деятельности.

"Сестру давайте не трогать. Она же моя сестра", - говорил он.

Отмечается, что Аброськин во времена премьерства Путина в 2000-х годах работал директором Федерального агентства специального строительства Минобороны РФ, а уже при президентстве (и вплоть до 2020-го) Путина занимал должность первого заместителя руководителя Управления делами президента РФ.

Миндичгейт

