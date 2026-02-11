Сестра друга Зеленского Миндича жила в центре Москвы в квартире генерала армии РФ, приближенного к Путину, - СМИ
Родная сестра совладельца студии "Квартал-95", которого разыскивает НАБУ, Тимура Миндыча — Любовь Миндыч — в течение десяти лет пользовалась квартирой в центре Москвы. Недвижимость принадлежит семье генерала российской армии Николая Аброськина, близкого к Путину.
Об этом говорится в совместном расследовании "Слідства.Інфо" и "Dnipro.media", передает Цензор.НЕТ.
Квартира в Москве
Журналисты обнаружили квартиру в доме на улице Малая Бронная, в районе московских Патриарших прудов. Она принадлежит Елене Аброскиной — жене российского генерала Николая Аброскина.
Любовь Миндич, которая в источниках российских клиентских баз также фигурирует как Любовь Журавлева, по крайней мере с 2014 года заказывала доставку товаров из московского ЦУМа и других магазинов именно на улицу Малая Бронная. Эту квартиру также указывают как адрес проживания в профилях российских медицинских сервисов по состоянию на 2024 год.
Семья Любови Миндич
Журналисты установили, что мужем сестры Миндича может быть российский бизнесмен Андрей Журавлев, с которым у нее трое общих детей с такой же фамилией.
Ее дети и муж имеют российское гражданство, а Журавлев еще и имеет совместный бизнес с группой компаний "Регион", которая сотрудничает с российскими нефтяными гигантами, такими как "Роснефть" и "Тюменьнефтегаз".
Во время интервью "Украинской правде" сам Тимур Миндич говорил, что его сестра не имеет имущества в России и не ведет там никакой деятельности.
"Сестру давайте не трогать. Она же моя сестра", - говорил он.
Отмечается, что Аброськин во времена премьерства Путина в 2000-х годах работал директором Федерального агентства специального строительства Минобороны РФ, а уже при президентстве (и вплоть до 2020-го) Путина занимал должность первого заместителя руководителя Управления делами президента РФ.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Нічого українського в них немає, крім вкрадених багатств звісно.
Мене прикро вразив український народ, який любить зрадників, який обирає зрадників
курва !!!
тільки прі чьм здєсь ЗЄлєнській ?
Даже портянка ( портнов-испанец) приехал, не боялся ничего, в открытую писал угрозы - что про-Украинские ( "майданные" по их терминологии) блогеры и политику начнут исчезать...
Це що перший факт, коли хтось з оточення Зеленського має (мав) зв'язок з кацапами?
Жила на квартирі в генерала то жила.
Генерал з рфії знав приказку: "
Сердцучлену не прикажешь!"
Что им будет???
Большое потужное НЕхуа.......
У 2019 році владу захопив антиМайдан!!!
...наголосували, барани...
Собственно как и за сдачу Юга, здачу Бучи и Житомирской трассы? За все за все ?
Не, новости из 🇺🇦 определенно вредно смотреть для здоровья и нервной систэм (((🥹🥹
Опять нада прекращать...
Ну каких рехворм блт вам еще не хватает !!!???
дивуюсь, чому міндіча і Ко ( галущенко і пр) ДО СИХ ПІР НЕ ЗВИНУВАТИЛИ У ЗРАДІ , і не засудили довічно заочно