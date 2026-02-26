Родственники друга Зеленского Миндича летали в Москву во время войны, - Железняк
Муж сестры фигуранта дела о коррупции в энергетике Тимура Миндича - Андрей Журавлев - регулярно посещал Москву.
Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
"Интересные детали вытекают из слитой базы пересечений российской границы всего за 8,5 месяцев 2023 года. Оказывается, родственники Тимура Миндича, а именно его зять и оправданный криминальный авторитет из 90-х Андрей Журавлев, продолжают активно летать из Москвы.
В 2023 году Журавлев как минимум 2 раза вылетал из Домодедово, и один из рейсов был в Тель-Авив, где он проживает с женой Любовью Миндич. Той самой, через которую дом в Швейцарии покупали за 6 млн", - рассказал парламентарий.
По словам Железняка, он полетел туда вместе с бизнес-партнером друга президента - Теймуразом Хихинашвили.
"Хихинашвили — это тот самый партнер по алмазному бизнесу, хотя Миндич в интервью и рассказывал сказки, что эта связь разорвана еще до полномасштабной войны. Позже эти два компаньона совершили еще один совместный перелет из РФ, но уже в Дубай.
И по невероятному совпадению, именно там базируется еще одна фирма Миндича, которая, вероятно, и сбывает российские и украинские синтетические бриллианты за границу", - добавил он.
Ранее сообщалось, что родная сестра Миндича в течение десяти лет пользовалась квартирой в центре Москвы. Недвижимость принадлежит семье генерала российской армии Николая Аброськина, близкого к Путину.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Гончарук, шмигаль, свириденко та РНБОУ з керовніками СБУ ГПУ ДБР МВС НАЦПОЛУ та Нацбанку з ФІНМОНІТОРИНГУ це можуть засвідчити, поки ще, в статусі СВІДКА!!!!….
Гроші ******* тишу, особливо коли їх крадуть.
І ОСЬ НЕ ТРЕБА тут тягнути кота про корупцію
РАССТРЕЛ ЧИ ГИЛЯКА (дієвий народний метод)
є щоб іншим неповадно було
Свинарчуки зеленського крадуть у ЗСУ на користь русні.
"Родичі генерала Служби безпеки України Сергія Дуки мають російські паспорти та бізнес з реєстрацією в реєстрах країни-агресорки.
В липні, напередодні голосування скандального закону про фактичну ліквідацію незалежності НАБУ і САП, СБУ провела понад 50 обшуків у детективів бюро.
Тоді один з керівників детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов опинився в СІЗО СБУ. Попри гучні заяви, за півтора місяця слідчі так і не пред'явили реальних доказів його вини. Головний доказ у СБУ - відео, де начебто записано розмову Магамедрасулова про продаж технічної коноплі з України у Дагестан (Республіку у Росії). Хоча на записі чутно - йдеться про Узбекистан, а не російську територію», - кажуть активісти цпк".
https://zaxid.net/news/
https://zaxid.net/news/
Побачив це повідомлення в ТГ Президента і помітив одну цікаву історію. Президент від слово "взагалі":
не коментував підозру свому ефективному менеджеру - заступнику ОП Шурмі.
не коментував підозру головні прикордонників майже всю каденцію президента
не коментував навіть весь жах, який ми побачили з підозри Галущенко. Який був 5 рокі міністром енергетики і трохи міністром юстиції….
Просто як не було. Жодної реакції або публічної заяви.
Хоча можливо це той випадок, коли "щастя любить тишу"?
