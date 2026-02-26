Родственники друга Зеленского Миндича летали в Москву во время войны, - Железняк

Муж сестры фигуранта дела о коррупции в энергетике Тимура Миндича - Андрей Журавлев - регулярно посещал Москву.

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"Интересные детали вытекают из слитой базы пересечений российской границы всего за 8,5 месяцев 2023 года. Оказывается, родственники Тимура Миндича, а именно его зять и оправданный криминальный авторитет из 90-х Андрей Журавлев, продолжают активно летать из Москвы.

В 2023 году Журавлев как минимум 2 раза вылетал из Домодедово, и один из рейсов был в Тель-Авив, где он проживает с женой Любовью Миндич. Той самой, через которую дом в Швейцарии покупали за 6 млн", - рассказал парламентарий.

По словам Железняка, он полетел туда вместе с бизнес-партнером друга президента - Теймуразом Хихинашвили.

"Хихинашвили — это тот самый партнер по алмазному бизнесу, хотя Миндич в интервью и рассказывал сказки, что эта связь разорвана еще до полномасштабной войны. Позже эти два компаньона совершили еще один совместный перелет из РФ, но уже в Дубай.

И по невероятному совпадению, именно там базируется еще одна фирма Миндича, которая, вероятно, и сбывает российские и украинские синтетические бриллианты за границу", - добавил он.

Ранее сообщалось, что родная сестра Миндича в течение десяти лет пользовалась квартирой в центре Москвы. Недвижимость принадлежит семье генерала российской армии Николая Аброськина, близкого к Путину.

Миндичгейт

