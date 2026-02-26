РУС
Родственники друга Зеленского Миндича летали в Москву во время войны, - Железняк

Родственники Миндича регулярно посещали Россию: что известно?

Муж сестры фигуранта дела о коррупции в энергетике Тимура Миндича - Андрей Журавлев - регулярно посещал Москву.

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"Интересные детали вытекают из слитой базы пересечений российской границы всего за 8,5 месяцев 2023 года. Оказывается, родственники Тимура Миндича, а именно его зять и оправданный криминальный авторитет из 90-х Андрей Журавлев, продолжают активно летать из Москвы. 🛫

В 2023 году Журавлев как минимум 2 раза вылетал из Домодедово, и один из рейсов был в Тель-Авив, где он проживает с женой Любовью Миндич. Той самой, через которую дом в Швейцарии покупали за 6 млн", - рассказал парламентарий.

По словам Железняка, он полетел туда вместе с бизнес-партнером друга президента - Теймуразом Хихинашвили.

"Хихинашвили — это тот самый партнер по алмазному бизнесу, хотя Миндич в интервью и рассказывал сказки, что эта связь разорвана еще до полномасштабной войны. Позже эти два компаньона совершили еще один совместный перелет из РФ, но уже в Дубай. 

И по невероятному совпадению, именно там базируется еще одна фирма Миндича, которая, вероятно, и сбывает российские и украинские синтетические бриллианты за границу", - добавил он.

Ранее сообщалось, что родная сестра Миндича в течение десяти лет пользовалась квартирой в центре Москвы. Недвижимость принадлежит семье генерала российской армии Николая Аброськина, близкого к Путину.

Миндичгейт

Миндич Тимур (202)
+28
Та всім уже все ясно. В 2019 до влади прийшов АНТИМайдан - абсолютно проросійські і непрофесійні ГОПНИКИ
26.02.2026 12:15 Ответить
+19
Свинарчуки Порошенка крали у русні на користь ЗСУ.
Свинарчуки зеленського крадуть у ЗСУ на користь русні.
26.02.2026 12:33 Ответить
+11
Вони усі професійні,так професійно знщиити державу,при цьому у 73% співають їм оду це треба вміти
26.02.2026 12:21 Ответить
26.02.2026 12:15 Ответить
26.02.2026 12:21 Ответить
Посадивши, з допомогою олігархічних каналів телебачення, у 2019 році, зеленського з приблудами95 в Урядовий квартал та давши йому в Омані вказівки щодо сценарію знищення України, ****** і розпочав війну!! Зеленський з шурмою, єрмаком, татаровим, шиферами, та іншими помічниками ригоАНАЛІВ, почали гадити в Україні з допомогою держсекретарів в КМУ і ЦОВВ, знищуючи її оборонний потенціал!!
Гончарук, шмигаль, свириденко та РНБОУ з керовніками СБУ ГПУ ДБР МВС НАЦПОЛУ та Нацбанку з ФІНМОНІТОРИНГУ це можуть засвідчити, поки ще, в статусі СВІДКА!!!!….
26.02.2026 12:38 Ответить
"Гони рубль, родственник!"
26.02.2026 12:20 Ответить
Зеленський літав до москви під час війни?
26.02.2026 12:22 Ответить
два рази
26.02.2026 12:23 Ответить
Не обовязково самому літати. Сматрящіе за кловуном цього не дозволять.
Гроші ******* тишу, особливо коли їх крадуть.
26.02.2026 12:42 Ответить
Простіше простого, обклали ролтоном і повезли як "вантаж" в москву
26.02.2026 12:44 Ответить
війна триває з 2014 р , за цей час , зейло постійно перебував на терріторіі паРаши , з червоної площі він кукарека:" рф не наступает , а двігает граніци немножечко вперед " , оформив апартаменти в Криму ,за які сумлінно сплачує податки , а цє свідчить , що в нього є рашистський паспорт
26.02.2026 15:41 Ответить
Як бридко, типо "патріоти " надягнуті у вишиванки у яких в кожного в кишені російський паспорт і розказують різні патріотичні речі, Л-лицемірство
26.02.2026 12:23 Ответить
Цікаво як вони літали до москви? Тихенько через через Білорусь і з Білорусі літаком до москви чи як? Оце цікаво.
26.02.2026 12:25 Ответить
Чому з Білорусі,з ЄС до москви рейси регулярні.
26.02.2026 14:15 Ответить
Блін, те що миндич працював з деркачем і відправляв двушку до мацкві- вже ОСНОВА для обвинувачення у зраді. І заказ Інтерполу його повернути до України
І ОСЬ НЕ ТРЕБА тут тягнути кота про корупцію
РАССТРЕЛ ЧИ ГИЛЯКА (дієвий народний метод)
є щоб іншим неповадно було
26.02.2026 12:25 Ответить
Цікаво, хтось здивувався?
26.02.2026 12:28 Ответить
26.02.2026 12:33 Ответить
"а Зєля слушаєт да єст"((с))
26.02.2026 12:34 Ответить
Що там Міндіч,коли:
"Родичі генерала Служби безпеки України Сергія Дуки мають російські паспорти та бізнес з реєстрацією в реєстрах країни-агресорки.
В липні, напередодні голосування скандального закону про фактичну ліквідацію незалежності НАБУ і САП, СБУ провела понад 50 обшуків у детективів бюро.
Тоді один з керівників детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов опинився в СІЗО СБУ. Попри гучні заяви, за півтора місяця слідчі так і не пред'явили реальних доказів його вини. Головний доказ у СБУ - відео, де начебто записано розмову Магамедрасулова про продаж технічної коноплі з України у Дагестан (Республіку у Росії). Хоча на записі чутно - йдеться про Узбекистан, а не російську територію», - кажуть активісти цпк".
https://zaxid.net/news/
26.02.2026 12:39 Ответить
26.02.2026 13:07 Ответить
Сергій Дука обіймає посаду першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ, а також має звання бригадного генерала. За попередніми даними активістів, саме Дука курував силовою частиною гучних політичних спецоперацій проти журналістів-розслідувачів з bihus.info та детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
https://zaxid.net/news/
26.02.2026 13:12 Ответить
Мовчання Зеленського

Побачив це повідомлення в ТГ Президента і помітив одну цікаву історію. Президент від слово "взагалі":

не коментував підозру свому ефективному менеджеру - заступнику ОП Шурмі.

не коментував підозру головні прикордонників майже всю каденцію президента

не коментував навіть весь жах, який ми побачили з підозри Галущенко. Який був 5 рокі міністром енергетики і трохи міністром юстиції….

Просто як не було. Жодної реакції або публічної заяви.

Хоча можливо це той випадок, коли "щастя любить тишу"?
Джерело: https://censor.net/ua/b3602476
26.02.2026 13:14 Ответить
Євреї України і євреї росії брати навіки. Що їм та війна? Вони на ній наждиваються. Ведуть бізнес одночасно в Україні і на росії. Сплачують податки і в Україну і в росію. Приклад Міндича і Хіхінашвілі. Вони по два боки вели і ведуть бізнес. Або приклад Арахамії і російського олфгарха Абрамовича, з якого Арахамія спробував через ЄС зняти санкції, підготувавши лист від імені Верховної Ради. Але вумним 73% Голобородько втирає сьомий рік, що він патріот і саме сташне те, що нарід йому вірить.
26.02.2026 13:50 Ответить
нічєво лічнава.... тварі.
26.02.2026 14:24 Ответить
 
 