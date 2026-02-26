НАБУ установило, кто из госорганов искал данные в реестрах и системе "Безпечне місто" после начала операции "Мидас", - Железняк. ВИДЕО
После старта операции "Мидас" ряд должностных лиц из различных правоохранительных и государственных органов осуществляли поиск информации в судебных реестрах и системе видеонаблюдения Киева по делу и транспортным средствам НАБУ.
Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Получил как председатель ВСК ответ от НАБУ относительно лиц, которые просматривали в судебных реестрах информацию по операции "Мидас" и искали в системе "Безпечне місто" информацию о транспортных средствах НАБУ", - написал он.
Что выяснено?
На данный момент выяснено, что отдельные сотрудники органов государственной власти осуществляли поиск в Едином государственном реестре судебных решений (ЕГСРС) по принятым судебным решениям в производстве № 52025000000000472 (это операция "Мидас"). И это после начала операции "Мидас".
В частности, после проведения детективами обысков 10.11.2025, по номеру производства поиск осуществляли:
- Романченко О.В., Войтко В.В., Лутай А.А. (Служба безопасности Украины, 14.11.2025).
- Згиблов С.А. (Государственное бюро расследований, 15.11.2025).
- Гавриш В.И., Сидоров М.Д. (Офис Генерального прокурора, 18.11.2025).
- Великоречанин П.А. (Заместитель председателя АРМА, 28.11.2025).
- Русавский В.А. (Национальная полиция Украины, 28.11.2025).
- Махаринский А.В. (Служба безопасности Украины, 01.12.2025).
Поиск по "Чернышов Алексей"
Также по контекстному поиску по фамилии подозреваемого "Чернышов Алексей" или по определенным адресам проживания поиск осуществляли:
- Клименко Н.А. (Государственная служба финансового мониторинга Украины, 20.11.2025).
- Жук А.В. (судья Киевского апелляционного суда, 01.12.2025).
- Великоречанин П.А. (Заместитель АРМА, 28.11.2025).
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Поиск транспортных средств НАБУ
Кроме того, по результатам временного доступа к документам КП "Информатика" установлено, что в течение 2025 года осуществлялся поиск в комплексной системе видеонаблюдения города Киева ("Безопасный город") транспортных средств Национального бюро. К этому причастны работники:
- Службы безопасности Украины: Сироус А.В., Воронцов О.Л., Ференс Д.Д., Хмилевский О.А.
- Государственного бюро расследований: Тагамлик О.В., Просяник И.О., Архипов А.С.
- Национальной полиции Украины: Золотых М.Ю., Романюк С.М., Шуть Д.В., Конончук С.В., Бойко В.И., Клец С.А., Дудик А.К.
- Бюро экономической безопасности Украины: Бондаренко А.Р.
Семен Кривонос отметил: "Нет логического объяснения, почему в реестре судебных решений такое количество чиновников пытались что-то увидеть. В том числе выяснить, какие лица фигурируют в деле".
Трансляция Комитета здесь.
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Виходить, що ці держслужбовці працювали на користь окупантів з московії, відслідковуючи ЗАКОННІ дії працівників НАБУ і САП!!
Ворог з московії, сидить на посадах в Україні ????
Якщо НАБУ та САП мають контролера від США ( в посольстві США в Києві)
Якщо НАБУ та САП тримають усі розслідувані справи на цепурі зі США
А розвиток розслідувань схожий на роботу Умєрова, ГОЛОВИ ДЕЛЕГАЦІЇ (держави України чи ЗЕРИГОмафії ?)
А сами перемовини посланого ЗЕригомафією ведуться навколо їхньої власної безпеки, то...
Чим весь спектакль в Україні ( на цепурі інспектора США над діями НАБУ та САП з влади Трампа) відрізняється справедливістю розслідувань та покарань від цих подій американського шоуменПрезика?
ФБР звільнило агентів, які працювали над розслідуванням щодо Трампа у справі про секретні документи Джерело: https://censor.net/ua/n3602559
Й когось дивує ,що Трамп НІ СЛОВОМ не згадав у своєму шоу перед Парламентом США в річницю початку вторгнення рашистів в Україну
Для нього країна -це не загиблі десятки тисяч якогось там народу
для нього країна - це територія її надра та УЗУРПАТОР влади
А ЩО ТАКЕ З ЦЬОГО ПОГЛЯДУ для нього ЗЄ?
Особливо такого собі Великоречаніна П.О., заступника голови АРМА, що засвітився аж двічі.