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НАБУ установило, кто из госорганов искал данные в реестрах и системе "Безпечне місто" после начала операции "Мидас", - Железняк. ВИДЕО

После старта операции "Мидас" ряд должностных лиц из различных правоохранительных и государственных органов осуществляли поиск информации в судебных реестрах и системе видеонаблюдения Киева по делу и транспортным средствам НАБУ.

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

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"Получил как председатель ВСК ответ от НАБУ относительно лиц, которые просматривали в судебных реестрах информацию по операции "Мидас" и искали в системе "Безпечне місто" информацию о транспортных средствах НАБУ", - написал он.

Что выяснено?

На данный момент выяснено, что отдельные сотрудники органов государственной власти осуществляли поиск в Едином государственном реестре судебных решений (ЕГСРС) по принятым судебным решениям в производстве № 52025000000000472 (это операция "Мидас"). И это после начала операции "Мидас".

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В частности, после проведения детективами обысков 10.11.2025, по номеру производства поиск осуществляли:

  • Романченко О.В., Войтко В.В., Лутай А.А. (Служба безопасности Украины, 14.11.2025).
  • Згиблов С.А. (Государственное бюро расследований, 15.11.2025).
  • Гавриш В.И., Сидоров М.Д. (Офис Генерального прокурора, 18.11.2025).
  • Великоречанин П.А. (Заместитель председателя АРМА, 28.11.2025).
  • Русавский В.А. (Национальная полиция Украины, 28.11.2025).
  • Махаринский А.В. (Служба безопасности Украины, 01.12.2025).

Поиск по "Чернышов Алексей" 

Также по контекстному поиску по фамилии подозреваемого "Чернышов Алексей" или по определенным адресам проживания поиск осуществляли:

Поиск транспортных средств НАБУ

Кроме того, по результатам временного доступа к документам КП "Информатика" установлено, что в течение 2025 года осуществлялся поиск в комплексной системе видеонаблюдения города Киева ("Безопасный город") транспортных средств Национального бюро. К этому причастны работники:

  • Службы безопасности Украины: Сироус А.В., Воронцов О.Л., Ференс Д.Д., Хмилевский О.А.
  • Государственного бюро расследований: Тагамлик О.В., Просяник И.О., Архипов А.С.
  • Национальной полиции Украины: Золотых М.Ю., Романюк С.М., Шуть Д.В., Конончук С.В., Бойко В.И., Клец С.А., Дудик А.К.
  • Бюро экономической безопасности Украины: Бондаренко А.Р.

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Семен Кривонос отметил: "Нет логического объяснения, почему в реестре судебных решений такое количество чиновников пытались что-то увидеть. В том числе выяснить, какие лица фигурируют в деле".

Трансляция Комитета здесь.

Автор: 

НАБУ (4840) Железняк Ярослав (606)
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Топ комментарии
+24
Логічне пояснення для пана Кривоноса - Організоване злочинне угруповання в органах державного управління.
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26.02.2026 14:47 Ответить
+7
За наказом сонцесяйного...
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26.02.2026 14:55 Ответить
+3
Тотальна Zельона Корупція
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26.02.2026 15:03 Ответить
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Логічне пояснення для пана Кривоноса - Організоване злочинне угруповання в органах державного управління.
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26.02.2026 14:47 Ответить
верной дорогой идем товарищи
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26.02.2026 14:49 Ответить
За наказом сонцесяйного...
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26.02.2026 14:55 Ответить
Родичі цих посадовців мають тепер халепу від неправомірних дій цих посадових осіб, які виконували ЗЛОЧИННІ накази, та сприяли своєю діяльністю організованому злочинному угрупуванню що завдавало шкоду Національній безпеці України та своєю діяльністю допомагало воєнному злочинцю прутіну УБИВАТИ Українців!!
Виходить, що ці держслужбовці працювали на користь окупантів з московії, відслідковуючи ЗАКОННІ дії працівників НАБУ і САП!!
Ворог з московії, сидить на посадах в Україні ????
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26.02.2026 14:59 Ответить
Тотальна Zельона Корупція
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26.02.2026 15:03 Ответить
Що каже КК України?
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26.02.2026 15:09 Ответить
Мовчить
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26.02.2026 15:21 Ответить
Це так скоро і будь-кого переслідуватимуть за те, що щось шукав в інеті. На росії це вже зробили.
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26.02.2026 15:55 Ответить
Може тупе запитання від бабці:

Якщо НАБУ та САП мають контролера від США ( в посольстві США в Києві)
Якщо НАБУ та САП тримають усі розслідувані справи на цепурі зі США
А розвиток розслідувань схожий на роботу Умєрова, ГОЛОВИ ДЕЛЕГАЦІЇ (держави України чи ЗЕРИГОмафії ?)
А сами перемовини посланого ЗЕригомафією ведуться навколо їхньої власної безпеки, то...

Чим весь спектакль в Україні ( на цепурі інспектора США над діями НАБУ та САП з влади Трампа) відрізняється справедливістю розслідувань та покарань від цих подій американського шоуменПрезика?

ФБР звільнило агентів, які працювали над розслідуванням щодо Трампа у справі про секретні документи Джерело: https://censor.net/ua/n3602559
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26.02.2026 15:59 Ответить
А якщо коротко - то владна мафія двох держав вирішуює з ***** свої справи від втечі від закону та збагачення під вивіскою перемовини про мир...
Й когось дивує ,що Трамп НІ СЛОВОМ не згадав у своєму шоу перед Парламентом США в річницю початку вторгнення рашистів в Україну

Для нього країна -це не загиблі десятки тисяч якогось там народу
для нього країна - це територія її надра та УЗУРПАТОР влади
А ЩО ТАКЕ З ЦЬОГО ПОГЛЯДУ для нього ЗЄ?
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26.02.2026 16:09 Ответить
Список цікавих)
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26.02.2026 18:43 Ответить
Всіх цих "зацікавлених" осіб потрібно негайно звільнити зі своїх посад та допитати, як пособників корупції у справі "міндічів-галущенок".
Особливо такого собі Великоречаніна П.О., заступника голови АРМА, що засвітився аж двічі.
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26.02.2026 20:03 Ответить
 
 