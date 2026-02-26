НАБУ установило, кто из госорганов искал данные в реестрах и системе "Безпечне місто" после начала операции "Мидас", - Железняк. ВИДЕО

После старта операции "Мидас" ряд должностных лиц из различных правоохранительных и государственных органов осуществляли поиск информации в судебных реестрах и системе видеонаблюдения Киева по делу и транспортным средствам НАБУ.

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

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"Получил как председатель ВСК ответ от НАБУ относительно лиц, которые просматривали в судебных реестрах информацию по операции "Мидас" и искали в системе "Безпечне місто" информацию о транспортных средствах НАБУ", - написал он.

Что выяснено?

На данный момент выяснено, что отдельные сотрудники органов государственной власти осуществляли поиск в Едином государственном реестре судебных решений (ЕГСРС) по принятым судебным решениям в производстве № 52025000000000472 (это операция "Мидас"). И это после начала операции "Мидас".

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В частности, после проведения детективами обысков 10.11.2025, по номеру производства поиск осуществляли:

Романченко О.В., Войтко В.В., Лутай А.А. (Служба безопасности Украины, 14.11.2025).

Згиблов С.А. (Государственное бюро расследований, 15.11.2025).

Гавриш В.И., Сидоров М.Д. (Офис Генерального прокурора, 18.11.2025).

Великоречанин П.А. (Заместитель председателя АРМА, 28.11.2025).

Русавский В.А. (Национальная полиция Украины, 28.11.2025).

Махаринский А.В. (Служба безопасности Украины, 01.12.2025).

Поиск по "Чернышов Алексей"

Также по контекстному поиску по фамилии подозреваемого "Чернышов Алексей" или по определенным адресам проживания поиск осуществляли:

Клименко Н.А. (Государственная служба финансового мониторинга Украины, 20.11.2025).

Жук А.В. (судья Киевского апелляционного суда, 01.12.2025).

Великоречанин П.А. (Заместитель АРМА, 28.11.2025).

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Поиск транспортных средств НАБУ

Кроме того, по результатам временного доступа к документам КП "Информатика" установлено, что в течение 2025 года осуществлялся поиск в комплексной системе видеонаблюдения города Киева ("Безопасный город") транспортных средств Национального бюро. К этому причастны работники:

Службы безопасности Украины: Сироус А.В., Воронцов О.Л., Ференс Д.Д., Хмилевский О.А.

Государственного бюро расследований: Тагамлик О.В., Просяник И.О., Архипов А.С.

Национальной полиции Украины: Золотых М.Ю., Романюк С.М., Шуть Д.В., Конончук С.В., Бойко В.И., Клец С.А., Дудик А.К.

Бюро экономической безопасности Украины: Бондаренко А.Р.

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Семен Кривонос отметил: "Нет логического объяснения, почему в реестре судебных решений такое количество чиновников пытались что-то увидеть. В том числе выяснить, какие лица фигурируют в деле".

Трансляция Комитета здесь.