Наслідки Міндічгейту: Кабмін знову змінив склад наглядової ради "Енергоатома"

Кабінет Міністрів призначив заступницю міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарію Марчак до складу наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

У якості представника держави вона замінить у наглядовій раді голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергія Сухомлина, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Згідно із повідомленням, Сухомлин залишив посаду члена наглядової ради "Енергоатома" за власним бажанням менше ніж через місяць після призначення.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів призначив новий склад наглядової ради "Енергоатома" наприкінці січня.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко тоді заявляла, що уряд поставив новій наглядовій раді дві задачі: терміново призначити нове керівництво "Енергоатома" та провести повний аналіз попередньої діяльності компанії. Наразі ці доручення не виконані.

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Нагадаємо, незалежними членами наглядової ради "Енергоатома" було призначено Руміна Велші, Лауру Гарбенчуте-Бакієне, Патріка Фрагмана та Бріса Буюона. Номінаційний комітет затвердив їх кандидатури наприкінці грудня.

Представниками держави у наглядовій раді призначили:

заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталія Кіндратіва;

голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергія Сухомлина;

держсекретаря Міністерства енергетики Максима Малашкіна.

Кабінет Міністрів достроково припинив повноваження попереднього складу наглядової ради "Енергоатома" 11 листопада минулого року після корупційного скандалу за участі співвласника "95 кварталу" Тімура Міндіча, який організував схему розкрадання коштів компанії, стверджують детективи НАБУ.