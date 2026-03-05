"Шлагбаум" був корисним для України, це дозволило "Енергоатому" не збанкрутувати, - адвокат фігуранта "Міндічгейту"

Адвокат фігуранта "Міндічгейту" Ігоря Миронюка пояснив, що схема "шлагбауму" в енергетиці дозволила уникнути банкрутства "Енергоатому".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що каже захист про "шлагбаум?

Сьогодні Вищий антикорупційний суд розглядає продовження запобіжного заходу фігуранту "Міндічгейту" Ігорю Миронюку.

Адвокат Олександр Готін заявив, що ніякого "шлагбаума" не існує в природі.

"В обставинах вчинення Миронюком кримінального правопорушення говориться, що був створений "шлагбаум", за рахунок якого була можливість в ручному режимі стримувати платежі, відпускати чи не відпускати платежі. Оце був начебто шлагбаум.

Органом розслідування ставиться у вину, що цей "шлагбаум" начебто був створений за допомогою наказу Мінстратегпрому №95 від 2 серпня 2024 року. Начбто "Енергоатом" був включений до реєстру суб'єктів, з яких неможливо стягувати кошти, нібито був створений штучно "шлагбаум". Виходить, що в ручному режимі за рахунок цього "шлагбауму" комусь гроші давалися, а комусь не давалися. Це неправда", - додав він.

Готін каже, що наказ №95 насправді був юридичним інструментом, який блокував можливість стягувати грошові кошти зі стратегічно важливого "Енергоатома".

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3 березня 2022 року Кабміном було ухвалено постанову №187 "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації", зазначив адвокат.

"Згідно з цією постановою було заборонено виконання грошових та інших зобов'язань кредиторами, за якими стягувачами є РФ або пов'язані з нею особи. Після початку виконання цієї постанови "Енергоатомом" почалася тенденція, що розпочалися масові звернення до судів України, зокрема до райсудів, подання позовів для отримання рішень зі стягнення грошових сум з "Енергоатому".

Тобто яка вийшла ситуація. Кабміном було створено нормативний документ, за допомогою якого для того, щоб "Енергоатом" не збанкрутував, щоб з нього не списали кошти, зробили певний мораторій. Однак деякі суб'єкти господарювання почали обходити цей мораторій. Почали масово закидати в суди позови на значні суми про стягнення коштів з "Енергоатому", щоб обійти цей мораторій просто", - каже Готін.

Адвокат зазначив, що критичною була ситуація з позовними провадженнями підрядників та постачальників Запорізької АЕС.

Наказ №95 був правовим механізмом, що допомагав уникнути обходу цього мораторію.

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"Ми отримали лист "Енергоатому" від 17 грудня 2025 року, в якому зазначається, що "Енергоатом" звернулося до Мінстратегпрому із заявою про включення "Енергоатому" до переліку підприємств, які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій, по яким зупиняється стягнення.

Заява обґрунтовувалася тим, що "Енергоатом" було включено до реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів. Тобто виникла така ситуація - "Енергоатом" отримав кошти для виконання державних контрактів, тут з районних судів почали прибувати безліч рішень районних судів і списувати ці кошти.

Фактично, виконання державних програм, зокрема підтримання нашої енергосистеми в тому стані хоча б, в якому вона є, просто було неможливо", - наголосив він.

Захисник заявив, що наказом №95 Мінстратегпром включив "Енергоатом" до переліку підприємств, з яких неможливе стягнення.

"Тобто цей "шлагбаум" мав абсолютно іншу мету. Це було суспільно-корисно для держави, щоб не збанкрутувало держпідприємство", - сказав Готін.

Адвокат також заявив, що низка судів відмовили у позовах щодо скасування наказу №95, визнавши його законність.

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Міндічгейт

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