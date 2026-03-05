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Новини Корупція в енергетиці Міндічгейт
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"Шлагбаум" був корисним для України, це дозволило "Енергоатому" не збанкрутувати, - адвокат фігуранта "Міндічгейту"

Міндічгейт: адвокат пояснив важливість шлагбауму

Адвокат фігуранта "Міндічгейту" Ігоря Миронюка пояснив, що схема "шлагбауму" в енергетиці дозволила уникнути банкрутства "Енергоатому".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що каже захист про "шлагбаум?

Сьогодні Вищий антикорупційний суд розглядає продовження запобіжного заходу фігуранту "Міндічгейту" Ігорю Миронюку.

Адвокат Олександр Готін заявив, що ніякого "шлагбаума" не існує в природі.

"В обставинах вчинення Миронюком кримінального правопорушення говориться, що був створений "шлагбаум", за рахунок якого була можливість в ручному режимі стримувати платежі, відпускати чи не відпускати платежі. Оце був начебто шлагбаум.

Органом розслідування ставиться у вину, що цей "шлагбаум" начебто був створений за допомогою наказу Мінстратегпрому №95 від 2 серпня 2024 року. Начбто "Енергоатом" був включений до реєстру суб'єктів, з яких неможливо стягувати кошти, нібито був створений штучно "шлагбаум". Виходить, що в ручному режимі за рахунок цього "шлагбауму" комусь гроші давалися, а комусь не давалися. Це неправда", - додав він.

Готін каже, що наказ №95 насправді був юридичним інструментом, який блокував можливість стягувати грошові кошти зі стратегічно важливого "Енергоатома".

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3 березня 2022 року Кабміном було ухвалено постанову №187 "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації", зазначив адвокат.

"Згідно з цією постановою було заборонено виконання грошових та інших зобов'язань кредиторами, за якими стягувачами є РФ або пов'язані з нею особи. Після початку виконання цієї постанови "Енергоатомом" почалася тенденція, що розпочалися масові звернення до судів України, зокрема до райсудів, подання позовів для отримання рішень зі стягнення грошових сум з "Енергоатому". 

Тобто яка вийшла ситуація. Кабміном було створено нормативний документ, за допомогою якого для того, щоб "Енергоатом" не збанкрутував, щоб з нього не списали кошти, зробили певний мораторій. Однак деякі суб'єкти господарювання почали обходити цей мораторій. Почали масово закидати в суди позови на значні суми про стягнення коштів з "Енергоатому", щоб обійти цей мораторій просто", - каже Готін.

Адвокат зазначив, що критичною була ситуація з позовними провадженнями підрядників та постачальників Запорізької АЕС.

Наказ №95 був правовим механізмом, що допомагав уникнути обходу цього мораторію. 

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"Ми отримали лист "Енергоатому" від 17 грудня 2025 року, в якому зазначається, що "Енергоатом" звернулося до Мінстратегпрому із заявою про включення "Енергоатому" до переліку підприємств, які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій, по яким зупиняється стягнення.

Заява обґрунтовувалася тим, що "Енергоатом" було включено до реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів. Тобто виникла така ситуація - "Енергоатом" отримав кошти для виконання державних контрактів, тут з районних судів почали прибувати безліч рішень районних судів і списувати ці кошти. 

Фактично, виконання державних програм, зокрема підтримання нашої енергосистеми в тому стані хоча б, в якому вона є, просто було неможливо", - наголосив він.

Захисник заявив, що наказом №95 Мінстратегпром включив "Енергоатом" до переліку підприємств, з яких неможливе стягнення.

"Тобто цей "шлагбаум" мав абсолютно іншу мету. Це було суспільно-корисно для держави, щоб не збанкрутувало держпідприємство", - сказав Готін.

Адвокат також заявив, що низка судів відмовили у позовах щодо скасування наказу №95, визнавши його законність.

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Міндічгейт

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Автор: 

Енергоатом (1744) ВАКС Антикорупційний суд (2219) Миронюк Ігор (18)
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Топ коментарі
+29
Думаю, адвокат наговорив на підозру. Як мінімум - за виправдання злочину.
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05.03.2026 11:09 Відповісти
+27
А двушечки на москву запобігли ударам по енергетиці? Так получається?
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05.03.2026 11:12 Відповісти
+26
Як довго я цієї маніпуляції чекав! Так давно напрошувалася.
"Корупція - це запорука виживання держави"
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05.03.2026 11:15 Відповісти
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Думаю, адвокат наговорив на підозру. Як мінімум - за виправдання злочину.
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05.03.2026 11:09 Відповісти
Адвокат виконує свою роботу , це ж не Медведчук у Стуса
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05.03.2026 11:13 Відповісти
Якщо б цей адвокат захищав гітлера, він би розповідав, що концтабори то для чогось корисного чи намагався довести що гітлер не винен.
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05.03.2026 11:39 Відповісти
це , щє гірше Він , вважає мільйони українців за дегенератів , яким можно впарювати , що чорне - білє ‼️А як воно пояснить , кубометри доларів $💵з резервного фонду США , " двушечка ушла на москву "в Ізраїль ,……на будівлю кооперативу" дінастія" !мільйони в швейцарію гр РФ сеструхі міндіч Галущенко на фонд ойго виродків
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05.03.2026 11:48 Відповісти
Почекайте! Ще трохи і вони розкажуть , що усіх співучасників треба нагородити найвищими нагородами України за «спасіння» держави в умовах війни!
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05.03.2026 15:05 Відповісти
Тварюка цинічна.
Коли там буде тотальна реформа адвокатури, що подібних істот отруєних парами гними портнова там не було???
Вже так начасі, що далі терпіти це виличезна небезпека для країни!
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05.03.2026 12:06 Відповісти
Потужно
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05.03.2026 11:11 Відповісти
А двушечки на москву запобігли ударам по енергетиці? Так получається?
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05.03.2026 11:12 Відповісти
.Тоб то краще було краще ці гроші вкрасти. Так надійніше буде.
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05.03.2026 11:13 Відповісти
Судячи з пістьожу адвоката треба всіх уйопків виправдати і повернути вкрадені ними гроші в держави повернути і ще пару двушечек на маскву.
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05.03.2026 11:14 Відповісти
Як довго я цієї маніпуляції чекав! Так давно напрошувалася.
"Корупція - це запорука виживання держави"
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05.03.2026 11:15 Відповісти
"Паймі! Єті дєньгі мнє паложєни па негласнаму еканаміческаму закону"
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05.03.2026 12:49 Відповісти
Та так, Зе ще обгрунтують що корупція, це змазка для "заржавілого" механізму держави.
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05.03.2026 13:25 Відповісти
Беріть більше: "Корупція, як метод державного керування"
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05.03.2026 13:41 Відповісти
ну да - вони не вкрали ... вони просто взяли долари в пакуванні банка федерального резерву США щоб вони не зіпсувались )
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05.03.2026 11:15 Відповісти
То Міндич герой України? Медаль на грудь швидко!
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05.03.2026 11:16 Відповісти
На "скотному дворі", створеним зейлом ,по Оруєлу можливо все ЗеГниди готували Україну до передачі під рашистський ГЕНОЦИД " Київ за три дні" , а потім , як хамеліони поміняли кольор і стали косіть під патріотів , хоча зірвали всі контрнаступи , особисто Зейлоі ойго контролер Ермак
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05.03.2026 11:52 Відповісти
Поки вони сиділи обісрані з переляку, українська армія відбила навалу і почала повертати захоплене ворогом. Але потім зелені виродки очухалися і почали ставити палки в колеса генералам.
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05.03.2026 12:02 Відповісти
Палки то м'яко сказано - просто звільняли з ЗСУ.
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05.03.2026 12:13 Відповісти
Кілограм з 10. На шию.
І в басейн
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05.03.2026 14:01 Відповісти
Обстріли росіян корисні - це дозволило оновити обладнання на енергооб'єктах.
Війна корисна - це зменшує навантаження на пенсійний фонд, у майбутньому.
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05.03.2026 11:20 Відповісти
А ще корисними були яйки по 17, рукавички та корм для рибок на ЗАЕС.
А про неймовірну користь бракованих мін я взагалі промовчу...
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05.03.2026 11:21 Відповісти
З приводу оновлення технологій - люто плюсую. З приводу ПФУ, а точніше - людських ресурсів - питання спірне. 55к загиблими (зі слів блазня, бреше ж), 91к - безвісти зниклі, в перспективі через три роки можуть бути визнані загиблими - і всім по 15 мільйонів виплат за 6 (здається) років - виходить кругленька сума. 6 (чи 9?) мільйонів виїхало, повернутися збираються 40% - а це трудові ресурси для наповнення бюджету на десятиліття вперед. Сумно.
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05.03.2026 14:12 Відповісти
Звісно. І "двушечка" на мааскву також корисною була: той хто там її отримував не пуляв зі всієї дурі по електропідстанціях та енерговузлах Києва і області, а лише так, "с легонца". Що й дозволяло "міндічам-галущенкам" економити на витратах зі спорудження захисних об'єктів для енергосистеми собі в кишені.
Суцільні пруфи. Аж доки НАБУ всю цю чудову ідилію не поламало.
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05.03.2026 11:21 Відповісти
А НАБУ точно щось там поламало? Може д'Єрмак під слідством чи "портрет"?
Механізм скоріш за все продовжує працювати.
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05.03.2026 12:09 Відповісти
Поламало, поламало. Навіть і не сумнівайтесь.
Галущенко за ґратами? Так. І Міндіч у вигнанні весь час ходить у касці і оглядається.
Єрмак? Так він же голий і босий - он довелось проситись на роботу в якусь НААУ, щоби мати за щось жити.
Посадити його, як Галущенка? А як? Відомо ж, що "за голу задницю важко вкусити" (с).
То чого ж Вам ще потрібно?
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05.03.2026 13:43 Відповісти
А що заважає міндічам з єрмаками продовжувати свої брудні справи? Всі виконавці схем продовжують займатися махінаціями, а керувати можна навіть з камери СІЗО.
Поки на місцях сидять всі призначені д'Єрмаком чиновники, нічого не зміниться.
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05.03.2026 13:47 Відповісти
Так вище ж ясно написано: заважає грізне НАБУ.
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05.03.2026 13:51 Відповісти
А, точно
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05.03.2026 13:55 Відповісти
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05.03.2026 11:23 Відповісти
Всіх фігурантав Міндічгейту нагородити званням "Герой України" і назвати їх іменами вулиці міст України та виплатити моральне відшкодування по 1трлн гривень."Двушку на Маскву" закріпити в Конституції України,як і вступ до НАТО.Так переможемо.
*****,лядський цирк.
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05.03.2026 11:23 Відповісти
Звання Героя України Міндічу та Галущенко !!!
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05.03.2026 11:26 Відповісти
Посмертно.
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05.03.2026 12:03 Відповісти
Тільки так !
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05.03.2026 13:13 Відповісти
Рішення суду повинні виконуватися. Крапка. Ніякі Постанови уряду не можуть їх відмінити чи заборонити стягнення. Таким самим чином Пенсійний фонд роками! не виплачує гроші пенсіонерам за судовими рішеннями. Але,завдяки,схемам типу "шлагбаум" - виплачують! За 10 -30 відсотків відкату,або особливо поважним пенсіонерам...за "телефонним правом". Отже адвокат - неправий. Схема діяла і таких схем - сотні!
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05.03.2026 11:30 Відповісти
Цікавий адвокат...
Не захищає підозрюваного, а виправдовує злочини.
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05.03.2026 11:30 Відповісти
це також спосіб захисту. Щоб суд вирішив, що ніякого злочину не було.
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05.03.2026 11:40 Відповісти
У адвокатів немає совісті чи моралі. Це не образа, це - основа їх існування.
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05.03.2026 12:05 Відповісти
* на роботі.
На вулиці вони виглядають як звичайні люди
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05.03.2026 12:10 Відповісти
Все правильно ..орден йому....ні треба потужніше.....зразу героя......
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05.03.2026 11:36 Відповісти
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05.03.2026 11:38 Відповісти
Відрубати руки по саму шию Галущенку і шоблі було б корисним для країни.
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05.03.2026 11:45 Відповісти
Галущенко мразота , алє головний мафіозі -організатор - вождь племені , хитрозробленних з трійними громадянствами " чуть што , завтра ти не гр України , непідсудний , гуляй з награбованими мільярдами " Дякуйтє всім 🐑🐏🐑🐏🐑🐏🦠🦠🦠🦠🦠
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05.03.2026 11:59 Відповісти
Будуть красти п'ятами і вухами.
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05.03.2026 12:24 Відповісти
- Навіщо ви "угукаете" на всю вулицю?
- Я банкрутство Енергоатому відганяю.
- Але ж банкрутства ніякого не має?
- Ось бачите, ДОПОМОГАЄ!!!
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05.03.2026 11:48 Відповісти
Разкрадання Енергоатому почав ще Мартиненко. Яким чином розкрадання допомогло уникнути банкротства? Це як "свобода це рабство" з відомого твору... Типова єврейська аргументація на основі хуцпи.
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05.03.2026 11:49 Відповісти
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05.03.2026 12:30 Відповісти
Олександр ГОТІН закінчив Луганський інститут внутрішніх справ. Після закінчення навчання з 1997 до 2006 р. працював на посадах викладача, доцента, декана факультету економічної безпеки Луганського державного університету внутрішніх справ. Тобто він готував отих податкових мусорів (пізніше БЕБ) які все життя (окрім 2014-2019 коли перевірки малого та середнього бізнесу були заборонені законом) кошмарили і зараз кошмарять підприємців. З 1997 р. і до дотепер займається юридичною, адвокатською діяльністю. Ватник з Луганська, який захищає зрадників та мародерів.
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05.03.2026 12:10 Відповісти
Штаа, ***??? Терміново вручити громадянину Ізраїлю рятівнику Міндічу Героя України!
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05.03.2026 12:21 Відповісти
Нє, двічі Героя!
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05.03.2026 12:25 Відповісти
А, да, дякую, що виправили. Двушки для героїв міндічгейту!
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05.03.2026 13:17 Відповісти
Красти - це корисно. Нє, ну а шо? Десять християнських заповідей це ж не для #идів та #идовствующіх
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05.03.2026 13:08 Відповісти
*******..я можно.
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05.03.2026 13:11 Відповісти
"Це було суспільно-корисно для держави." - ордени всім міндічам! І золотими літерами вписати їх імена в історію України. Мо петицію запиляти?
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05.03.2026 13:18 Відповісти
Гнида якій всунули смародерені кошти виправдовує потужного і його зграю
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05.03.2026 13:20 Відповісти
Ха-ха-ха,райсуды полностью коррумпированы,а Миндич патриот рискнувший своей израильский свободой ради будущего украинцев - эти хитрожопые адвокаты много чего интересного могут рассказать.
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05.03.2026 13:26 Відповісти
Всі друзі,куми,оточення ЗЕленського це хитрожопі тварі,хабарники і корупціонери.Та і сам він такий.
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05.03.2026 13:27 Відповісти
 
 