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Новини Міндічгейт
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Фігуранту "Міндічгейту" Миронюку продовжили запобіжний захід: заставу зменшено до 100 млн грн

Міндічгейт: Миронюка залишили під вартою, але зменшили заставу

Вищий антикорупційний суд продовжив строк тримання під вартою фігуранту "Міндічгейту" Ігорю Миронюку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, Миронюку продовжили строк тримання під вартою до 3 травня 2026 року.

Водночас підозрюваному зменшили заставу зі 126 млн грн до 100 млн.

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Міндічгейт

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Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (2219) Миронюк Ігор (18)
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Таке враження, що суд торгується за заставу. Та заплатіть вже йому самі і відпустіть на волю раз такі гуманні.
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05.03.2026 14:13 Відповісти
Шо за лядство з цими зменшеннями застави.
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05.03.2026 14:38 Відповісти
Суд діє згідно з нормами КПК.
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05.03.2026 15:56 Відповісти
107 млн грн - ексголові Верховного Суду, якого підозрюють в отриманні 2,7 млн доларів неправомірної вигоди (хабаря). Захист підозрюваного заявив, що він не може сплатити таку суму.

- у травні 2023 року йому призначили тримання під вартою із заставою у 107 млн грн;

- за два тижні після цього АП ВАКС зменшив заставу до 75 млн грн;

- у серпні ВАКС зменшив заставу до 55 млн грн;

- через місяць АП ВАКС зменшив заставу до 45 млн грн;

- у жовтні ВАКС зменшив заставу до 35 млн;

- у грудні заставу зменшували двічі: до 27 млн грн, потім до 20 млн грн;

- 30 січня 2024 року заставу зменшили до 18 168 000 грн.

як буде
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05.03.2026 20:51 Відповісти
Суд аукціон робить із застави???Скільки можете дати???
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05.03.2026 16:03 Відповісти
Скоро відпустять.
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05.03.2026 17:33 Відповісти
 
 