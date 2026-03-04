Ексочільнику прокуратури Івано-Франківської області визначили 4,3 млн грн застави у справі про хабарі

ВАКС застосував до колишнього керівника прокуратури однієї з областей запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 4 326 400 грн. Посадовця підозрюють у систематичному одержанні неправомірної вигоди за непритягнення осіб до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

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04 березня 2026 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 4 326 400 грн до колишнього керівника прокуратури однієї з областей.

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Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:

- прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками у справі та іншим підозрюваним;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади документи, що дають право на виїзд з України;

- носити електронний засіб контролю.

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Строк запобіжного заходу – 2 місяці.