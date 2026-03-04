Ексочільнику прокуратури Івано-Франківської області визначили 4,3 млн грн застави у справі про хабарі
ВАКС застосував до колишнього керівника прокуратури однієї з областей запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 4 326 400 грн. Посадовця підозрюють у систематичному одержанні неправомірної вигоди за непритягнення осіб до кримінальної відповідальності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.
04 березня 2026 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 4 326 400 грн до колишнього керівника прокуратури однієї з областей.
Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:
- прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування зі свідками у справі та іншим підозрюваним;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади документи, що дають право на виїзд з України;
- носити електронний засіб контролю.
Строк запобіжного заходу – 2 місяці.
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ВАКС, САП, коли вже щось здвинеться у справі Краяну? 10 років тому чиновники мерії разом з самим мером Трухановим "наколядували" з міського бюджету 92 млн.грн., а вироків учасникам афери так і немає.
Доречі, одна з фігуранток розслідування вже навіть померла.
Оце так "ефективність" антикорупційних органів!