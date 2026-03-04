УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Корупція в прокуратурі
948 7

Ексочільнику прокуратури Івано-Франківської області визначили 4,3 млн грн застави у справі про хабарі

суд

ВАКС застосував до колишнього керівника прокуратури однієї з областей запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 4 326 400 грн. Посадовця підозрюють у систематичному одержанні неправомірної вигоди за непритягнення осіб до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

04 березня 2026 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 4 326 400 грн до колишнього керівника прокуратури однієї з областей.

Також читайте: Ексочільник Миколаївської облпрокуратури Казак оформив інвалідність, відсудив пенсію та виїхав у Швецію, - ЗМІ

Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:
- прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування зі свідками у справі та іншим підозрюваним;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади документи, що дають право на виїзд з України;
- носити електронний засіб контролю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тримання під вартою або 266 тис. грн застави: обрано запобіжний захід прокурору, який збив двох дітей на переході на Львівщині

Строк запобіжного заходу – 2 місяці.

Автор: 

хабар (4787) прокурор (664) ВАКС Антикорупційний суд (2219) запобіжний захід (676)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
що цікаво: рівно $100,000 (по курсу на сьогодня)... Як заставу у гривнях обчислювали?
показати весь коментар
04.03.2026 17:25 Відповісти
Через два місяці відпочинку чинуша повернеться на роботу з повною компенсацією, це вже традиція. Ще й держава залишиться винна.
ВАКС, САП, коли вже щось здвинеться у справі Краяну? 10 років тому чиновники мерії разом з самим мером Трухановим "наколядували" з міського бюджету 92 млн.грн., а вироків учасникам афери так і немає.
показати весь коментар
04.03.2026 17:29 Відповісти
через 10 років - справа закрита, у архів
показати весь коментар
04.03.2026 17:36 Відповісти
"За даними слідства НАБУ, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала у приватної структури будівлю, яка раніше входила до майнового комплексу заводу "Краян", за завищеною ціною." - ще є час проте результат відомий.
Доречі, одна з фігуранток розслідування вже навіть померла.
Оце так "ефективність" антикорупційних органів!
показати весь коментар
04.03.2026 17:41 Відповісти
Які можуть бути застави ці негідники за30років накрали на міліарди а їм заставу замість шибениці а родинам кайло і в шахту
показати весь коментар
04.03.2026 18:44 Відповісти
В системі прокурватури НЕ ****** є?
показати весь коментар
04.03.2026 19:09 Відповісти
Що не прокурор, то або інвалід, або ворюга або два в одному. І ні одного вироку.
показати весь коментар
10.03.2026 18:24 Відповісти
 
 