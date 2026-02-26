Тримання під вартою або 266 тис. грн застави: обрано запобіжний захід прокурору, який збив двох дітей на переході на Львівщині
Сьогодні, 26 лютого, Личаківський районний суд м. Львова обрав запобіжний захід прокурору Шептицької окружної прокуратури, який вчинив ДТП на Львівщині, у якій загинула 14-річна дівчинка і травмувався її 10-річний брат.
Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.
Обрано запобіжний захід
Як зазначається, слідчий суддя постановив ухвалу про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 266 240,00 грн відповідно.
Повідомляється, що у випадку внесення застави на підозрюваного покладається низка процесуальних обов’язків, які діятимуть до 24 квітня 2026 року.
Можливість оскарження
"Відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, обраний запобіжний захід може бути оскаржений в апеляційному порядку у строки та у спосіб, передбачений чинним законодавством", - додали в суді.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що 24 лютого у Львівській області сталася смертельна ДТП за участі працівника прокуратури: загинула дитина, ще одну госпіталізовано. Водія затримано, розслідування перебуває на контролі Офіс Генерального прокурора.
- У ДБР розповіли подробиці ДТП поблизу Львова, в якій прокурор здійснив наїзд на неповнолітніх брата і сестру, внаслідок чого загинула 14-річна дівчинка.
- 25 лютого прокурору Шептицької окружної прокуратури, який 24 лютого на Львівщині вчинив смертельну ДТП, повідомлено про підозру.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1 - Нажаль більшість коментаторів ніколи не були на місці ДТП, а тому, начитавшись "журналізДів", вважають, що дорога, де загинула дівчина, іде по селі, по якому черговий п'яний прокурор, летів, ********** "ксивою".
Це не так, адже село Смереків розташоване за добрих півкілометра від траси М09. Теротеріально цей відрізок траси М09 розташований на теріторії Смереківської громади, але фактично до найближчої хати декілька хвилин пішого ходу.
Будете їхати з Рави-Руської митниці до Львова, переконайтеся в цьому своїми очима, а ще краще вже гляньте на карту.
2 - Сама траса являє собою звичайну однополосну дорогу у кожному напрямку, яка зараз в відмінному стані, за винятком ділянок, де продовжується ремонт.
Обмеження швидкості на цій ділянці не має, а тому дозволенна швидкість ДО 90 км/год, але фактично меньше "сотки" там ніхто не тримає, а більшість "придурків" летять, як скажені, тому що траса в цьому місці пряма і досить широка.
До чого це приводить, догадайтеся самі, але на моїй памяті, допоки я за кермом, на цій "дорозі смерті" від Куликова до Жовкви загинула не одна людина.
Особисто бачив, як в неділю, в суху ясну погоду, в обід, на пустій дорозі черговий "шумахер" влетів в причеп попутного трактора і сталося це, до речі, напроти Смерекова.
3 - Нажаль, я давно не був на місці трагедії, але пригадую, що напроти Смерекова є два пішоходні переходи. Один біля Т-подібного перехрестя на саме село, а другий біля АЗС, що розташована десь за кілометр в сторону Львова. Самі переходи були не освітлені, але оскільки повним ходом іде реконструкція М09, в майбутньому освітлення, скоріш за все, буде, адже ремонт ведеться по європейським дорожним нормам.
- Чи знав водій (прокурор) про них? Чи раніше бачив людей на переходах? Чи знав, що в той день можуть бути люди?
- Безперечно!
Адже сам Генпрокурор сказав, що його підлеглий іхав з роботи додому у Самбір, а тому ця дорога йому знайома, як свої п'ять пальців.
- Чому не прийняв міри застороги і не був уважний?
4 - ДТП сталося в темну пору доби, коли видимість обмежена, до того ж дорожне покриття було мокре, що по-перше збільшує гальмівний шлях, а по-друге дуже обмежує видимість. Все це повинно було спонукати водія (прокурора) бути масимально сконцентрованим і обережним, адже пункт 12.2 ніхто не відміняв:
-У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості швидкість руху повинна бути такою, щоб водій мав змогу зупинити транспортний засіб у межах видимості дороги.
5- На официйному фото поліції чітко видно, що автомобіль прокурора стоїть передними колесами на середині "зебри". Той, хто за кермом розуміє, що неможливо, проїхавши пару метрів по "зебрі", зупинитися миттєво, тим більше, коли швидкість впала майже до нуля, збити дитину насмерть.
Отже, збиття сталося до пешехідного переходу, з чого слідує, що діти перебігали чи переходили дорогу ПЕРЕД пішоходним переходом, а зовсім не по "зебрі".
З цього виникає дуже незручне запитання:
- А що робили самі діти без нагляду дорослих в темну пору доби на міжнародній трасі і чому вони з'явилися на дорозі поза пішоходним переходом?
Коли за кермом прокурор, автомобіль після ДТП поставлять, як треба...