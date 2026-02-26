Тримання під вартою або 266 тис. грн застави: обрано запобіжний захід прокурору, який збив двох дітей на переході на Львівщині

Сьогодні, 26 лютого, Личаківський районний суд м. Львова обрав запобіжний захід прокурору Шептицької окружної прокуратури, який вчинив ДТП на Львівщині, у якій загинула 14-річна дівчинка і травмувався її 10-річний брат.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

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Обрано запобіжний захід

Як зазначається, слідчий суддя постановив ухвалу про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 266 240,00 грн відповідно.

Повідомляється, що у випадку внесення застави на підозрюваного покладається низка процесуальних обов’язків, які діятимуть до 24 квітня 2026 року.

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Можливість оскарження

"Відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, обраний запобіжний захід може бути оскаржений в апеляційному порядку у строки та у спосіб, передбачений чинним законодавством", - додали в суді.

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