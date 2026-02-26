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Новини ДТП з посадовцями
2 015 16

Тримання під вартою або 266 тис. грн застави: обрано запобіжний захід прокурору, який збив двох дітей на переході на Львівщині

ДТП за участі прокурора

Сьогодні, 26 лютого, Личаківський районний суд м. Львова обрав запобіжний захід прокурору Шептицької окружної прокуратури, який вчинив ДТП на Львівщині, у якій загинула 14-річна дівчинка і травмувався її 10-річний брат.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

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Обрано запобіжний захід

Як зазначається, слідчий суддя постановив ухвалу про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 266 240,00 грн відповідно.

Повідомляється, що у випадку внесення застави на підозрюваного покладається низка процесуальних обов’язків, які діятимуть до 24 квітня 2026 року.

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Можливість оскарження

"Відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, обраний запобіжний захід може бути оскаржений в апеляційному порядку у строки та у спосіб, передбачений чинним законодавством", - додали в суді.

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Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що 24 лютого у Львівській області сталася смертельна ДТП за участі працівника прокуратури: загинула дитина, ще одну госпіталізовано. Водія затримано, розслідування перебуває на контролі Офіс Генерального прокурора.
  • У ДБР розповіли подробиці ДТП поблизу Львова, в якій прокурор здійснив наїзд на неповнолітніх брата і сестру, внаслідок чого загинула 14-річна дівчинка.
  • 25 лютого прокурору Шептицької окружної прокуратури, який 24 лютого на Львівщині вчинив смертельну ДТП, повідомлено про підозру.

Автор: 

ДТП (4509) прокурор (664) Львівська область (2795)
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Топ коментарі
+25
Заголовок сформульовано з явним помʼякшенням вчиненого прокурором. Написали «збив двох дітей» замість «вбив одну дитину та покалічив іншу». Це розраховано на тих читачів які на жаль не читають далі заголовків і у них про певні події складається зовсім інші уявлення ніж те що фактично відбулось.
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26.02.2026 20:37 Відповісти
+21
Дайте вгадаю: 266 тисяч застави і завтра через кордон, там не далечко.
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26.02.2026 20:30 Відповісти
+18
Це як півтори пенсії прокурора-інваліда ??
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26.02.2026 20:32 Відповісти
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Дайте вгадаю: 266 тисяч застави і завтра через кордон, там не далечко.
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26.02.2026 20:30 Відповісти
Це як півтори пенсії прокурора-інваліда ??
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26.02.2026 20:32 Відповісти
Це як його місячна зарплата ((
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26.02.2026 20:38 Відповісти
P.S. Уточнення - офіційна .
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26.02.2026 20:39 Відповісти
Ахахахах 266тис.грн!! Це 6к USD!! десь приблизно.....
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26.02.2026 20:35 Відповісти
Заголовок сформульовано з явним помʼякшенням вчиненого прокурором. Написали «збив двох дітей» замість «вбив одну дитину та покалічив іншу». Це розраховано на тих читачів які на жаль не читають далі заголовків і у них про певні події складається зовсім інші уявлення ніж те що фактично відбулось.
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26.02.2026 20:37 Відповісти
Випустили надурняк! Ким є судді?
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26.02.2026 20:47 Відповісти
Друзяки його.
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26.02.2026 21:06 Відповісти
266 тис. застави за вбивство дитини на пішохідному переході? Що це - знущання? А не думає поважний суддя, що прокурор-порушник буде чинити тиск на розслідування справи?
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26.02.2026 21:01 Відповісти
Країна мрій.
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26.02.2026 21:18 Відповісти
дешево людське життя коштує мабуть із того що дитина , за нацгвардійця зразу 120 лямів просили
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26.02.2026 21:25 Відповісти
Дві його зарплати за вбиту і скалічену дитину... В серйьозно?....
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26.02.2026 22:26 Відповісти
Откупиться и вийде на волю через рік..
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26.02.2026 22:32 Відповісти
Подивимось на обставини ДТП без емоцій.

1 - Нажаль більшість коментаторів ніколи не були на місці ДТП, а тому, начитавшись "журналізДів", вважають, що дорога, де загинула дівчина, іде по селі, по якому черговий п'яний прокурор, летів, ********** "ксивою".
Це не так, адже село Смереків розташоване за добрих півкілометра від траси М09. Теротеріально цей відрізок траси М09 розташований на теріторії Смереківської громади, але фактично до найближчої хати декілька хвилин пішого ходу.
Будете їхати з Рави-Руської митниці до Львова, переконайтеся в цьому своїми очима, а ще краще вже гляньте на карту.

2 - Сама траса являє собою звичайну однополосну дорогу у кожному напрямку, яка зараз в відмінному стані, за винятком ділянок, де продовжується ремонт.
Обмеження швидкості на цій ділянці не має, а тому дозволенна швидкість ДО 90 км/год, але фактично меньше "сотки" там ніхто не тримає, а більшість "придурків" летять, як скажені, тому що траса в цьому місці пряма і досить широка.
До чого це приводить, догадайтеся самі, але на моїй памяті, допоки я за кермом, на цій "дорозі смерті" від Куликова до Жовкви загинула не одна людина.
Особисто бачив, як в неділю, в суху ясну погоду, в обід, на пустій дорозі черговий "шумахер" влетів в причеп попутного трактора і сталося це, до речі, напроти Смерекова.

3 - Нажаль, я давно не був на місці трагедії, але пригадую, що напроти Смерекова є два пішоходні переходи. Один біля Т-подібного перехрестя на саме село, а другий біля АЗС, що розташована десь за кілометр в сторону Львова. Самі переходи були не освітлені, але оскільки повним ходом іде реконструкція М09, в майбутньому освітлення, скоріш за все, буде, адже ремонт ведеться по європейським дорожним нормам.

- Чи знав водій (прокурор) про них? Чи раніше бачив людей на переходах? Чи знав, що в той день можуть бути люди?
- Безперечно!
Адже сам Генпрокурор сказав, що його підлеглий іхав з роботи додому у Самбір, а тому ця дорога йому знайома, як свої п'ять пальців.
- Чому не прийняв міри застороги і не був уважний?

4 - ДТП сталося в темну пору доби, коли видимість обмежена, до того ж дорожне покриття було мокре, що по-перше збільшує гальмівний шлях, а по-друге дуже обмежує видимість. Все це повинно було спонукати водія (прокурора) бути масимально сконцентрованим і обережним, адже пункт 12.2 ніхто не відміняв:

-У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості швидкість руху повинна бути такою, щоб водій мав змогу зупинити транспортний засіб у межах видимості дороги.

5- На официйному фото поліції чітко видно, що автомобіль прокурора стоїть передними колесами на середині "зебри". Той, хто за кермом розуміє, що неможливо, проїхавши пару метрів по "зебрі", зупинитися миттєво, тим більше, коли швидкість впала майже до нуля, збити дитину насмерть.
Отже, збиття сталося до пешехідного переходу, з чого слідує, що діти перебігали чи переходили дорогу ПЕРЕД пішоходним переходом, а зовсім не по "зебрі".

З цього виникає дуже незручне запитання:
- А що робили самі діти без нагляду дорослих в темну пору доби на міжнародній трасі і чому вони з'явилися на дорозі поза пішоходним переходом?
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26.02.2026 22:56 Відповісти
З усіма вашими висновками згоден повнісю,крім останньго речення Не намагайтесь вигородити водія,адже ви зробили правиль висновки. Можливо і останнє речення має сенс,але НЕ ЗАРАЗ І НЕ ПУБЛІЧНО Загинула неповнолітня дитина,інша скалічення.а ви так жорстко хочете "вдарити" по батькам. Прокурор--водій ПОВИНЕН вирішити питання по матеріальній допомозі рідним,бо буде ДУЖЕ аморально тратити зроші на "вірішення" проблеми з слідством і судами.
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26.02.2026 23:20 Відповісти
На официйному фото поліції чітко видно, що автомобіль прокурора стоїть передними колесами на середині "зебри"

Коли за кермом прокурор, автомобіль після ДТП поставлять, як треба...
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26.02.2026 23:31 Відповісти
 
 