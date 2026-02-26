Содержание под стражей или 266 тыс. грн залога: избрана мера пресечения прокурору, который сбил двух детей на переходе на Львовщине
Сегодня, 26 февраля, Лычаковский районный суд г. Львова избрал меру пресечения прокурору Шептицкой окружной прокуратуры, который совершил ДТП на Львовщине, в котором погибла 14-летняя девочка и получил травмы ее 10-летний брат.
Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.
Избрана мера пресечения
Как отмечается, следственный судья вынес постановление о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 266 240,00 грн соответственно.
Сообщается, что в случае внесения залога на подозреваемого возлагается ряд процессуальных обязанностей, которые будут действовать до 24 апреля 2026 года.
Возможность обжалования
"В соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства, избранная мера пресечения может быть обжалована в апелляционном порядке в сроки и в порядке, предусмотренном действующим законодательством", - добавили в суде.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что 24 февраля во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием сотрудника прокуратуры: погиб ребенок, еще один госпитализирован. Водитель задержан, расследование находится на контроле Офиса Генерального прокурора.
- В ГБР рассказали подробности ДТП вблизи Львова, в котором прокурор совершил наезд на несовершеннолетних брата и сестру, в результате чего погибла 14-летняя девочка.
- 25 февраля прокурору Шептицкой окружной прокуратуры, который 24 февраля на Львовщине совершил смертельное ДТП, сообщено о подозрении.
1 - Нажаль більшість коментаторів ніколи не були на місці ДТП, а тому, начитавшись "журналізДів", вважають, що дорога, де загинула дівчина, іде по селі, по якому черговий п'яний прокурор, летів, ********** "ксивою".
Це не так, адже село Смереків розташоване за добрих півкілометра від траси М09. Теротеріально цей відрізок траси М09 розташований на теріторії Смереківської громади, але фактично до найближчої хати декілька хвилин пішого ходу.
Будете їхати з Рави-Руської митниці до Львова, переконайтеся в цьому своїми очима, а ще краще вже гляньте на карту.
2 - Сама траса являє собою звичайну однополосну дорогу у кожному напрямку, яка зараз в відмінному стані, за винятком ділянок, де продовжується ремонт.
Обмеження швидкості на цій ділянці не має, а тому дозволенна швидкість ДО 90 км/год, але фактично меньше "сотки" там ніхто не тримає, а більшість "придурків" летять, як скажені, тому що траса в цьому місці пряма і досить широка.
До чого це приводить, догадайтеся самі, але на моїй памяті, допоки я за кермом, на цій "дорозі смерті" від Куликова до Жовкви загинула не одна людина.
Особисто бачив, як в неділю, в суху ясну погоду, в обід, на пустій дорозі черговий "шумахер" влетів в причеп попутного трактора і сталося це, до речі, напроти Смерекова.
3 - Нажаль, я давно не був на місці трагедії, але пригадую, що напроти Смерекова є два пішоходні переходи. Один біля Т-подібного перехрестя на саме село, а другий біля АЗС, що розташована десь за кілометр в сторону Львова. Самі переходи були не освітлені, але оскільки повним ходом іде реконструкція М09, в майбутньому освітлення, скоріш за все, буде, адже ремонт ведеться по європейським дорожним нормам.
- Чи знав водій (прокурор) про них? Чи раніше бачив людей на переходах? Чи знав, що в той день можуть бути люди?
- Безперечно!
Адже сам Генпрокурор сказав, що його підлеглий іхав з роботи додому у Самбір, а тому ця дорога йому знайома, як свої п'ять пальців.
- Чому не прийняв міри застороги і не був уважний?
4 - ДТП сталося в темну пору доби, коли видимість обмежена, до того ж дорожне покриття було мокре, що по-перше збільшує гальмівний шлях, а по-друге дуже обмежує видимість. Все це повинно було спонукати водія (прокурора) бути масимально сконцентрованим і обережним, адже пункт 12.2 ніхто не відміняв:
-У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості швидкість руху повинна бути такою, щоб водій мав змогу зупинити транспортний засіб у межах видимості дороги.
5- На официйному фото поліції чітко видно, що автомобіль прокурора стоїть передними колесами на середині "зебри". Той, хто за кермом розуміє, що неможливо, проїхавши пару метрів по "зебрі", зупинитися миттєво, тим більше, коли швидкість впала майже до нуля, збити дитину насмерть.
Отже, збиття сталося до пешехідного переходу, з чого слідує, що діти перебігали чи переходили дорогу ПЕРЕД пішоходним переходом, а зовсім не по "зебрі".
З цього виникає дуже незручне запитання:
- А що робили самі діти без нагляду дорослих в темну пору доби на міжнародній трасі і чому вони з'явилися на дорозі поза пішоходним переходом?
Коли за кермом прокурор, автомобіль після ДТП поставлять, як треба...