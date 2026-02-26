Содержание под стражей или 266 тыс. грн залога: избрана мера пресечения прокурору, который сбил двух детей на переходе на Львовщине

Сегодня, 26 февраля, Лычаковский районный суд г. Львова избрал меру пресечения прокурору Шептицкой окружной прокуратуры, который совершил ДТП на Львовщине, в котором погибла 14-летняя девочка и получил травмы ее 10-летний брат.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

Избрана мера пресечения

Как отмечается, следственный судья вынес постановление о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 266 240,00 грн соответственно.

Сообщается, что в случае внесения залога на подозреваемого возлагается ряд процессуальных обязанностей, которые будут действовать до 24 апреля 2026 года.

Возможность обжалования

"В соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства, избранная мера пресечения может быть обжалована в апелляционном порядке в сроки и в порядке, предусмотренном действующим законодательством", - добавили в суде.

Что предшествовало