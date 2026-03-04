Бывшему главе прокуратуры области назначили 4,3 млн грн залога по делу о взятках
ВАКС применил к бывшему руководителю прокуратуры одной из областей меру пресечения в виде залога в размере 4 326 400 грн. Чиновника подозревают в систематическом получении неправомерной выгоды за непривлечение лиц к уголовной ответственности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.
4 марта 2026 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в виде залога в размере 4 326 400 грн к бывшему руководителю прокуратуры одной из областей.
Также на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:
- являться к детективу, прокурору и суду по каждому требованию;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
- воздерживаться от общения со свидетелями по делу и другим подозреваемым;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти документы, дающие право на выезд из Украины;
- носить электронное средство контроля.
Срок меры пресечения – 2 месяца.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ВАКС, САП, коли вже щось здвинеться у справі Краяну? 10 років тому чиновники мерії разом з самим мером Трухановим "наколядували" з міського бюджету 92 млн.грн., а вироків учасникам афери так і немає.
Доречі, одна з фігуранток розслідування вже навіть померла.
Оце так "ефективність" антикорупційних органів!