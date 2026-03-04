РУС
Новости Коррупция в прокуратуре
341 4

Бывшему главе прокуратуры области назначили 4,3 млн грн залога по делу о взятках

суд

ВАКС применил к бывшему руководителю прокуратуры одной из областей меру пресечения в виде залога в размере 4 326 400 грн. Чиновника подозревают в систематическом получении неправомерной выгоды за непривлечение лиц к уголовной ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.

4 марта 2026 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в виде залога в размере 4 326 400 грн к бывшему руководителю прокуратуры одной из областей.

Также на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:
- являться к детективу, прокурору и суду по каждому требованию;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
- воздерживаться от общения со свидетелями по делу и другим подозреваемым;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти документы, дающие право на выезд из Украины;
- носить электронное средство контроля.

Срок меры пресечения – 2 месяца.

Автор: 

що цікаво: рівно $100,000 (по курсу на сьогодня)... Як заставу у гривнях обчислювали?
04.03.2026 17:25 Ответить
Через два місяці відпочинку чинуша повернеться на роботу з повною компенсацією, це вже традиція. Ще й держава залишиться винна.
ВАКС, САП, коли вже щось здвинеться у справі Краяну? 10 років тому чиновники мерії разом з самим мером Трухановим "наколядували" з міського бюджету 92 млн.грн., а вироків учасникам афери так і немає.
04.03.2026 17:29 Ответить
через 10 років - справа закрита, у архів
04.03.2026 17:36 Ответить
"За даними слідства НАБУ, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала у приватної структури будівлю, яка раніше входила до майнового комплексу заводу "Краян", за завищеною ціною." - ще є час проте результат відомий.
Доречі, одна з фігуранток розслідування вже навіть померла.
Оце так "ефективність" антикорупційних органів!
04.03.2026 17:41 Ответить
 
 