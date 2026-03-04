Бывшему главе прокуратуры области назначили 4,3 млн грн залога по делу о взятках

ВАКС применил к бывшему руководителю прокуратуры одной из областей меру пресечения в виде залога в размере 4 326 400 грн. Чиновника подозревают в систематическом получении неправомерной выгоды за непривлечение лиц к уголовной ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.

4 марта 2026 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в виде залога в размере 4 326 400 грн к бывшему руководителю прокуратуры одной из областей.

Также на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:

- являться к детективу, прокурору и суду по каждому требованию;

- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

- воздерживаться от общения со свидетелями по делу и другим подозреваемым;

- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти документы, дающие право на выезд из Украины;

- носить электронное средство контроля.

Срок меры пресечения – 2 месяца.