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Майора ВСУ подозревают в вымогательстве 100 тыс. грн за поставку продовольствия военным в Одессе. ФОТО

Майору — начальнику продовольственного склада одного из центров обеспечения ВСУ в Одессе — предъявлено подозрение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

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Что установило следствие?

Как отмечается, чиновник вымогал 100 тыс. грн у представительницы компании, которая поставляла суточные полевые наборы продуктов для украинских военных.

чиновник воинской части вымогал взятку
чиновник воинской части вымогал взятку
чиновник воинской части вымогал взятку

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"Речь идет о государственном контракте с Государственным оператором тыла на сумму более 50 млн грн. Компания должна была поставить продукцию в воинскую часть, а подозреваемый отвечал за ее проверку и оформление документов", - пояснили в Офисе генпрокурора.

Искусственное затягивание процедур

Во время приемки первой партии товара он искусственно затягивал процедуры, инициировал дополнительные проверки, не предусмотренные договором, и блокировал подписание необходимых документов.

  • Впоследствии чиновник выдвинул требование предоставить ему 100 тыс. грн за "беспрепятственное" выполнение договора в дальнейшем.
  • 8 мая 2026 года его задержали сразу после получения средств.
  • Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, соединенном с вымогательством. По ходатайству прокуроров суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 915 200 грн.

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Автор: 

взятка (6384) Одесса (8448) Одесская область (4685) еда (362) Офис Генпрокурора (3338) Одесский район (746)
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