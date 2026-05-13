Майора ВСУ подозревают в вымогательстве 100 тыс. грн за поставку продовольствия военным в Одессе. ФОТО
Майору — начальнику продовольственного склада одного из центров обеспечения ВСУ в Одессе — предъявлено подозрение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Что установило следствие?
Как отмечается, чиновник вымогал 100 тыс. грн у представительницы компании, которая поставляла суточные полевые наборы продуктов для украинских военных.
"Речь идет о государственном контракте с Государственным оператором тыла на сумму более 50 млн грн. Компания должна была поставить продукцию в воинскую часть, а подозреваемый отвечал за ее проверку и оформление документов", - пояснили в Офисе генпрокурора.
Искусственное затягивание процедур
Во время приемки первой партии товара он искусственно затягивал процедуры, инициировал дополнительные проверки, не предусмотренные договором, и блокировал подписание необходимых документов.
- Впоследствии чиновник выдвинул требование предоставить ему 100 тыс. грн за "беспрепятственное" выполнение договора в дальнейшем.
- 8 мая 2026 года его задержали сразу после получения средств.
- Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, соединенном с вымогательством. По ходатайству прокуроров суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 915 200 грн.
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