РФ атаковала Одесщину дронами: поврежден порт и ранены два человека
Ночью 14 мая российские захватчики в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.
Под удары попали объекты портовой инфраструктуры. В результате двух волн атак повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт. Двое человек получили ранения.
Возникшие пожары оперативно ликвидированы спасателями. На месте событий работают соответствующие службы. Продолжаются работы по устранению последствий. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Массированный комбинированный удар 14 мая
Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.
Главный удар пришелся на Киев. Зафиксированы:
- разрушение жилых домов;
- пожары после падения обломков;
- частичные обрушения многоэтажек;
- люди могут оказаться под завалами.
Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Черниговская области. Кроме того, была атакована Полтавская область.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В області ситуація гірша.
ні в нас був наказ пістолета...
Зелін наказ - це просто жарт в сумній ситуації.
Якщо сприймаєте всерйоз - значить, вам прикро, що русні якась там Україна офіційно дозволяє провести головне свято.
цей зессикун не 4 рази ссикун, а набагато більше разів ссикун.
хто ж їх ті рази рахує?
розмова за Україну.
ті 670 дронів все одно прилетіли би в Україну, але наш ссикун вирішив дії замінити понтами.
все як завжди - нуль діла, сама хрипотня.
вам скількі рочків, шо мені вам це треба поясняти?
А ***** просто спровокували, поставили в обставини, коли у нього не залишилось ніяких варіантів, крім як почати війну?
а особливо ви яке кидало папір з хрестиком напроти зє.
Можете не вірити.
після пожару і *** насос.