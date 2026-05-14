РФ атаковала Одесщину дронами: поврежден порт и ранены два человека

Ночью 14 мая российские захватчики в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Под удары попали объекты портовой инфраструктуры. В результате двух волн атак повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт. Двое человек получили ранения.

Возникшие пожары оперативно ликвидированы спасателями. На месте событий работают соответствующие службы. Продолжаются работы по устранению последствий. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Массированный комбинированный удар 14 мая

Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.

Главный удар пришелся на Киев. Зафиксированы:

разрушение жилых домов;

пожары после падения обломков;

частичные обрушения многоэтажек;

люди могут оказаться под завалами.

Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Черниговская области. Кроме того, была атакована Полтавская область.

