РФ атаковала Одесщину дронами: поврежден порт и ранены два человека

Одесская область под ударом БПЛА: есть пострадавшие и разрушения в порту

Ночью 14 мая российские захватчики в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Под удары попали объекты портовой инфраструктуры. В результате двух волн атак повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт. Двое человек получили ранения.

Возникшие пожары оперативно ликвидированы спасателями. На месте событий работают соответствующие службы. Продолжаются работы по устранению последствий. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Массированный комбинированный удар 14 мая

Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.

Главный удар пришелся на Киев. Зафиксированы:

  • разрушение жилых домов;
  • пожары после падения обломков;
  • частичные обрушения многоэтажек;
  • люди могут оказаться под завалами.

Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Черниговская области. Кроме того, была атакована Полтавская область.

Автор: 

обстрел (32618) Одесская область (4314)
Пане Мадяр Бровді, Ваш виступ.
14.05.2026 08:35 Ответить
14.05.2026 08:35 Ответить
Якраз по Одесі сьогодні вранці чітко було: все збили, жоден підар не долетів.
В області ситуація гірша.
14.05.2026 09:06 Ответить
14.05.2026 09:06 Ответить
тільки що по новостях сказали 40+ людей вбито..
14.05.2026 09:09 Ответить
14.05.2026 09:09 Ответить
В Одесі?
14.05.2026 09:14 Ответить
14.05.2026 09:14 Ответить
ні, взагалі в Україні за цю вшиву ніч
14.05.2026 09:20 Ответить
14.05.2026 09:20 Ответить
Romania annuls first round of presidential votes won by far-right candidate over russia interference allegations....
14.05.2026 09:26 Ответить
14.05.2026 09:26 Ответить
хоч би один наш дрон над кацапією пролетів 9 травня на обісратися їм,
ні в нас був наказ пістолета...
14.05.2026 09:14 Ответить
14.05.2026 09:14 Ответить
Був наказ Трампа.
Зелін наказ - це просто жарт в сумній ситуації.
Якщо сприймаєте всерйоз - значить, вам прикро, що русні якась там Україна офіційно дозволяє провести головне свято.
14.05.2026 09:15 Ответить
14.05.2026 09:15 Ответить
так, мені прикро шо не їбанули, а могли...
цей зессикун не 4 рази ссикун, а набагато більше разів ссикун.
хто ж їх ті рази рахує?
14.05.2026 09:32 Ответить
14.05.2026 09:32 Ответить
*********** з Трампом - така собі ідея. Він хоч і дурний, але США на прутні крутить.
14.05.2026 09:35 Ответить
14.05.2026 09:35 Ответить
ну і до чого тут сша?
розмова за Україну.
ті 670 дронів все одно прилетіли би в Україну, але наш ссикун вирішив дії замінити понтами.
все як завжди - нуль діла, сама хрипотня.
14.05.2026 09:41 Ответить
14.05.2026 09:41 Ответить
А попередні масовані обстріли - їх як зєля спровокував? Теж якимось наказом русню дражнив?
14.05.2026 09:42 Ответить
14.05.2026 09:42 Ответить
понтами, крадіжками і нічого неробительством.
вам скількі рочків, шо мені вам це треба поясняти?
14.05.2026 09:45 Ответить
14.05.2026 09:45 Ответить
Тобто виходить, у війні винне не *****, а зєля?
А ***** просто спровокували, поставили в обставини, коли у нього не залишилось ніяких варіантів, крім як почати війну?
14.05.2026 09:47 Ответить
14.05.2026 09:47 Ответить
обидва - одно ***** іншого не кращє.
а особливо ви яке кидало папір з хрестиком напроти зє.
14.05.2026 09:54 Ответить
14.05.2026 09:54 Ответить
Тоді я за Порошенко голосував.
Можете не вірити.
14.05.2026 09:58 Ответить
14.05.2026 09:58 Ответить
тепер вже можна казати все що завгодно.
після пожару і *** насос.
14.05.2026 10:01 Ответить
14.05.2026 10:01 Ответить
Свята трійця Сі та два холуя
14.05.2026 09:43 Ответить
14.05.2026 09:43 Ответить
 
 