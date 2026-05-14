Зеленский о массированной атаке РФ: Это точно не действия тех, кто считает, что война подходит к концу
Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар РФ по Украине.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
В Киеве после массированного удара РФ спасены десятки людей, известно об одном погибшем.
"Сейчас в Киеве продолжается спасательная операция на месте российского удара дронов по жилому девятиэтажному дому – в здании полностью разрушен подъезд. ...
За ночь россияне выпустили по Украине более 670 ударных дронов и 56 ракет. Были удары баллистическими, аэробаллистическими и крылатыми ракетами. Главная цель этого удара – Киев. В городе есть повреждения в 20 местах. Это обычные жилые дома, школа, ветеринарная клиника, другая сугубо гражданская инфраструктура. Также есть разрушения в Киевской области, были такие же террористические удары по энергетике в Кременчуге, портовой и жилой застройке в Черноморске", – говорится в сообщении.
С начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов для ударов по Украине.
"Это точно не действия тех, кто считает, что война подходит к концу. Важно, чтобы партнеры не молчали об этом ударе. И так же важно продолжать поддержку защиты нашего неба. Программа PURL нужна, чтобы Украина могла защититься от таких баллистических ударов. И так же в интересах всех, кто стремится к миру, нужно продолжать давление на Россию. Спасибо всем, кто вместе с Украиной", - подытожил президент.
Массированный комбинированный удар 14 мая
Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.
Главный удар пришелся на Киев. Зафиксированы:
- разрушение жилых домов;
- пожары после падения обломков;
- частичные обрушения многоэтажек;
- люди могут оказаться под завалами.
Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Черниговская области. Кроме того, была атакована Одесская область.
В ночь на 14 мая российские оккупанты выпустили по Украине 731 цель - 56 ракет и 675 БПЛА.
Обмін полоненими досі не відбувся, зате рф провела пропагандистський парад і накопичила багато шахедів.
А Трамп не виконав взяті на себе зобовʼязання по обміну.Тож, вже ми своїми силами тиснемо на рф, щоб обмін відбувся.
А Трамп після 8-го числа - жодного слова саме за обмін не сказав.
