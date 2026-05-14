Зеленский о массированной атаке РФ: Это точно не действия тех, кто считает, что война подходит к концу

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар РФ по Украине.

В Киеве после массированного удара РФ спасены десятки людей, известно об одном погибшем.

"Сейчас в Киеве продолжается спасательная операция на месте российского удара дронов по жилому девятиэтажному дому – в здании полностью разрушен подъезд. ...

За ночь россияне выпустили по Украине более 670 ударных дронов и 56 ракет. Были удары баллистическими, аэробаллистическими и крылатыми ракетами. Главная цель этого удара – Киев. В городе есть повреждения в 20 местах. Это обычные жилые дома, школа, ветеринарная клиника, другая сугубо гражданская инфраструктура. Также есть разрушения в Киевской области, были такие же террористические удары по энергетике в Кременчуге, портовой и жилой застройке в Черноморске", – говорится в сообщении.

С начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов для ударов по Украине.

"Это точно не действия тех, кто считает, что война подходит к концу. Важно, чтобы партнеры не молчали об этом ударе. И так же важно продолжать поддержку защиты нашего неба. Программа PURL нужна, чтобы Украина могла защититься от таких баллистических ударов. И так же в интересах всех, кто стремится к миру, нужно продолжать давление на Россию. Спасибо всем, кто вместе с Украиной", - подытожил президент.

Зеленский прокомментировал массированный удар 14 мая
Массированный комбинированный удар 14 мая

Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.

Главный удар пришелся на Киев. Зафиксированы:

  • разрушение жилых домов;
  • пожары после падения обломков;
  • частичные обрушения многоэтажек;
  • люди могут оказаться под завалами.

Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Черниговская области. Кроме того, была атакована Одесская область.

В ночь на 14 мая российские оккупанты выпустили по Украине 731 цель - 56 ракет и 675 БПЛА.

+18
Так це ж ти придурок разом зі своїм Будановим кожен день про завершення війни ******. Це ти гнида кожен день про переговори і про мірні угоди з Ху'йлом мрієш. Це ти домовився з Ху'йлом і ТРомбом що не будеш заважати Ху'йлу провести деньпобєдобєсія, а за це Х'уйло не буде бити по Київу і проведе обмін 1000 полонених. В любій угоді винуваті дві сторони. І та сторона яка порушила угоду і та строна яка повірила брехунам.
14.05.2026 09:02 Ответить
+16
Знову як під копірку пробекало-промекало та й по всьому. Тьфу.
14.05.2026 08:56 Ответить
+11
Це тобі придурок ЗЕлений кацапи віддячили за день побєдобєсія
14.05.2026 09:07 Ответить
БЛА БЛА БЛА
путлєр у війні от і ******** - ти теж можеш шось ляпнути
Знищення ворога, як раз таки і наближає завершення війни... Але для "лідера світу" россіяни мабуть не вороги.
Як справи в Ормузській протоці?
зе!шмаркля у відкриту сере на гоїв посполитих!!!
і ніхто нічого йому не зробе, поки ***** бомбить!
а зе!гандон буде мандрувати світом. і звідти продовжувати срати на гоїв посполитих!
Мало дронів передали бусурманам, ще просять
Геть ішака!
@ Майже 800 шахедів в нашому повітрі, які атакували Україну цілий день і ніч - результат так званого "перемирʼя" імені ************/Зеленського.
Обмін полоненими досі не відбувся, зате рф провела пропагандистський парад і накопичила багато шахедів.
А Трамп не виконав взяті на себе зобовʼязання по обміну.Тож, вже ми своїми силами тиснемо на рф, щоб обмін відбувся.
А Трамп після 8-го числа - жодного слова саме за обмін не сказав.
Звичайно легко тявкатм сидячи за кордоном. А ти зелена шмаркля у Києві під час обстрілу у звичайне метро зайди і там посидь сцикло
В метро?? Нехай посидить у квартирі, де поряд немає укриттів.
Та хочаб в метро нехай зайде, йому там розкажуть🤭
Хоча не здивуюсь якщо станцію закриють а всіх виженуть на вулицю....
Він думками був зі своїм "плем'ям"!
Ти б краще розповів людям про свої дії перед початком вторгнення в 22-му, "вова R1".
Це було схоже на дії президента, чи на дії сцикливої ворожої підстилки?
Питання риторичне.
Думаю, прийшов вже час Володимиру Олександровичу своїм указом рішуче припинити обстріли України з боку кацапів!
Оманський вводить в оману Народ України. Це війна на знищення України і українців як народу. Прутін думає що він близький до знищення України та українців. Тим більше що зелений міністр Улютін сказав що українців залишилося тільки половина від кількості в 41 мільйон на 2022. Виживе або Україна або росія. Своя Ядерна зброя це ЄДИНА гарантія виживання України та Українського народу. Маю надію що Україна виживе і переможе.
Якась зовсім "непотужна" заява. У мене питання - чому завод в Єлабузі працює?
Це дії того зрадника, що надав ворогу цю можливість. Скотина продажна.
хрипате4мо завчасно здриснув в Будапешт вигуляти скумбріеллу. все як завжди, тільки воно їде - херячать Київ
вові і міндічами закінчення війни це шлях за дерьмаком агентом фсб
В не соромно щось коментувати sцикуну, який постійно в тікає з України під час обстрілів, який чотирижди відносив і допомагав ворогу до повномасштабного нападу?
