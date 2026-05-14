Зеленский о массированной атаке РФ: Это точно не действия тех, кто считает, что война подходит к концу

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар РФ по Украине.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

В Киеве после массированного удара РФ спасены десятки людей, известно об одном погибшем.

"Сейчас в Киеве продолжается спасательная операция на месте российского удара дронов по жилому девятиэтажному дому – в здании полностью разрушен подъезд. ...



За ночь россияне выпустили по Украине более 670 ударных дронов и 56 ракет. Были удары баллистическими, аэробаллистическими и крылатыми ракетами. Главная цель этого удара – Киев. В городе есть повреждения в 20 местах. Это обычные жилые дома, школа, ветеринарная клиника, другая сугубо гражданская инфраструктура. Также есть разрушения в Киевской области, были такие же террористические удары по энергетике в Кременчуге, портовой и жилой застройке в Черноморске", – говорится в сообщении.

С начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов для ударов по Украине.

"Это точно не действия тех, кто считает, что война подходит к концу. Важно, чтобы партнеры не молчали об этом ударе. И так же важно продолжать поддержку защиты нашего неба. Программа PURL нужна, чтобы Украина могла защититься от таких баллистических ударов. И так же в интересах всех, кто стремится к миру, нужно продолжать давление на Россию. Спасибо всем, кто вместе с Украиной", - подытожил президент.



















Массированный комбинированный удар 14 мая

Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.

Главный удар пришелся на Киев. Зафиксированы:

разрушение жилых домов;

пожары после падения обломков;

частичные обрушения многоэтажек;

люди могут оказаться под завалами.

Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Черниговская области. Кроме того, была атакована Одесская область.

В ночь на 14 мая российские оккупанты выпустили по Украине 731 цель - 56 ракет и 675 БПЛА.

