РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15655 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО Массированный комбинированный удар
5 478 43

56 ракет и 675 БПЛА выпустила РФ ночью по Украине: ПВО сбила 41 ракету и 652 БПЛА. ИНФОГРАФИКА

Массированный удар по Украине 14 мая: как отработала ПВО?

В ночь на 14 мая российские оккупанты нанесли по Украине 731 удар - 56 ракет и 675 БПЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Основным направлением удара был Киев.

Всего зафиксировано 731 цель - 56 ракет и 675 БПЛА:

  • 3 аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал" (район запуска – Липецкая обл., РФ);
  • 18 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы запуска – Брянск, Курск);
  • 35 крылатых ракет Х-101 (район запуска – Вологодская обл., РФ);
  • 675 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", баражующих боеприпасов "Бандероль" (2 шт.), дронов-имитаторов типа "Пародия" (из направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда, ВОТ АР Крым).

Как отработали силы ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 693 цели – 41 ракета и 652 беспилотника различных типов:

  • 29 крылатых ракет Х-101;
  • 12 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400
  • 652 вражеских БПЛА различных типов.

Зафиксировано попадание 15 ракет и 23 ударных БПЛА в 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА в 18 локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушное пространство Украины вошли несколько новых групп ударных БПЛА.

Читайте: Ночной удар по Кременчугу: разрушения на предприятиях и в жилом секторе

Массированный удар по Украине 14 мая: как отработала ПВО?

Массированный комбинированный удар 14 мая

Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.

Главный удар пришелся на Киев. Зафиксированы:

  • разрушение жилых домов;
  • пожары после падения обломков;
  • частичные обрушения многоэтажек;
  • люди могут оказаться под завалами.

Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Черниговская области. Кроме того, была атакована Одесская область.

Читайте: Последствия атаки на Киевскую область: пострадали 7 человек, среди них – ребенок. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (32618) ПВО (3675) Воздушные силы (3075)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
А картон і рожеву фарбу закупили? Чи вже нема за що, все вже вкрали і міловану перерахували?
показать весь комментарий
14.05.2026 08:22 Ответить
+19
Фламінги, як завжди втекли з України і насолоджуються своїм життям ці дні в Румунії. А родичі і друзі фламінгів за кордоном, найбільше в ЄС і Ізраїлі.
Подяка нашим ЗСУ, що збили багато ракет і дронів, не давши можливість ворогу нанести великі руйнування і смерті.
Царство Небесне загиблому. Одужання пораненим. Ніякого прощення кацапу.
показать весь комментарий
14.05.2026 08:34 Ответить
+11
ППО ЗСУ ЧЕСТЬ!
показать весь комментарий
14.05.2026 08:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фламінги -на старт💪
показать весь комментарий
14.05.2026 08:17 Ответить
А картон і рожеву фарбу закупили? Чи вже нема за що, все вже вкрали і міловану перерахували?
показать весь комментарий
14.05.2026 08:22 Ответить
ти багато їх зробив?
показать весь комментарий
14.05.2026 08:28 Ответить
А ти хто такий,щоб цікавитися?
показать весь комментарий
14.05.2026 08:39 Ответить
а мені і не потрібно кимось особливим бути щоб цікавитись, цікавлюсь тому що бажаю цікавитися

і ще я знаю що фламінги ти не зробив жодної - все що ти можеш це постійно смердіти на цензорі
показать весь комментарий
14.05.2026 22:09 Ответить
А ти що зробив? Висрався тут,бо тебе хтось образив? Що ти можеш? Корчити із себе щось важливе в цьому житті? Не напружуйся. Ти ніщо.
показать весь комментарий
15.05.2026 00:51 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2026 07:52 Ответить
Фламінги, як завжди втекли з України і насолоджуються своїм життям ці дні в Румунії. А родичі і друзі фламінгів за кордоном, найбільше в ЄС і Ізраїлі.
Подяка нашим ЗСУ, що збили багато ракет і дронів, не давши можливість ворогу нанести великі руйнування і смерті.
Царство Небесне загиблому. Одужання пораненим. Ніякого прощення кацапу.
показать весь комментарий
14.05.2026 08:34 Ответить
"ФЛАМІНГІ" вже давно на старті ... бо нарешті дочекались перших траншів з тих 90 млрд євриків, що гнилуваті євроЛідори виділили на ще 2 роки кривавої та геноцидної ( для Неньки ) війни в Україні !

ЗіцГолова Царської Фірми "ФраєрПонт" Деніска Штіллєрман ( в дівоцтві - Данілов ) вже потирає кошерні лапки!
показать весь комментарий
14.05.2026 10:17 Ответить
Фото попередніх вдалих влучань Фламінго в студію.
показать весь комментарий
14.05.2026 19:10 Ответить
Я можу в студію принести словник,щоб ви ознайомилися що таке сарказм та іронія.
показать весь комментарий
15.05.2026 00:54 Ответить
У Штілермана дуже цікава біографія,і жодної попередньої роботи по розробках ракет.Скорше всього це ,,пустишка,,яка викачує мільярди з українського оборонного бюджету-
Денис Леонідович Штілерман (нар. 1974, Одеса) - український бізнесмен, співвласник (97,5%) та головний конструктор української компанії Fire Point, яка розробляє далекобійні ударні дрони та ракети. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 1, https://uk.wikipedia.org/wiki/Fire_Point 2]
Основні факти про його професійну діяльність:
Оборонні технології: Є головним конструктором компанії Fire Point, відомої розробкою ракет «Фламінго» та БПЛА.IT та розробка: За словами самого Штілермана, раніше він працював над розробкою програмного забезпечення та ігор, зокрема програм для розпізнавання медичних зображень та агрегаторів соцмереж.Освіта: Навчався у Московському фізико-технічному інституті (МФТІ).Попередня діяльність: У 2000-х роках займався бізнесом у Росії (продаж землі, IT-проєкти)
показать весь комментарий
14.05.2026 19:14 Ответить
По параду не стріляли, але "мстя" прилетіла.
Трамп допускає продовження перемир'я між Україною та РФ після 11 травня
Лох Трамп нагнув поца зєлю, а ***** всралось з парадом, до останньої миті готуючись зустрічати українські дрони на площаді красной.
показать весь комментарий
14.05.2026 08:20 Ответить
ППО ЗСУ ЧЕСТЬ!
показать весь комментарий
14.05.2026 08:21 Ответить
ППО ЗСУ ЧЕСТЬ! Зеленському - позор до кінця днів його...
показать весь комментарий
14.05.2026 09:31 Ответить
Ну, пан якийсь ЗЕоптиміст ... я щось не чув, щоб в керівництві ППО щось адекватне казали ЦАРЮ, коли він дроноводів та дрони надсилав до арабських країн Перської Затоки , бо ЦАР ну дуже переймається безпекою арабських шейхів та їх підданих ... а деякі злі язики кажуть - ще й безпекою своєї нерухомості та рахунків в Еміратах !
показать весь комментарий
14.05.2026 10:23 Ответить
Була б у мене можливість, то я б особисто вибив би ослинчика з під ного зе. З оптимізмом.
А ви були особисто присутні на той доповіді?
показать весь комментарий
14.05.2026 10:30 Ответить
На якій доповіді? Хто та що доповідав ЦАРЮ , який зараз насолоджується мамалигою у мирній Румунії?
показать весь комментарий
14.05.2026 11:35 Ответить
Тобто, на доповіді керівництва ППО препізденту тебе не було. Чого ж т и тоді стверджуєш шо ти увага цитую - ... я щось не чув, щоб в керівництві ППО щось адекватне казали ЦАРЮ, коли він дроноводів та дрони надсилав до арабських країн Перської Затоки , бо ......?
показать весь комментарий
14.05.2026 12:03 Ответить
Пане, якби керівництво ППО щось квакнуло проти намірів ЦАРЯ надіслати дроноводів ЗСУ з дронами на захист країн Перської Затоки в той час, як мацковитські шахеди літають вже вдень аж до Закарпаття ( чого раніше не було ), то ми б вже дізнались про ЦАРСЬКЕ рішення замінити керівництво ППО!

Керівництво ППО не змінилось, отже я і зробив логічний висновок, що то керівництво на доповідях каже те, що ЦАРЮ приємно , а коли ЦАР дурню каже - сидять тихо, як миши під віником!

Це ж ЕЛЕМЕНТАРНО, Ватсоне!
показать весь комментарий
14.05.2026 12:16 Ответить
Якби, до якби вони .... . Та ти конспіролог! Чи ти у командуванні ППО служиш?До ворожки разом з Ермачатиною не звертаєшся?
показать весь комментарий
14.05.2026 13:30 Ответить
Пан якось неадекватно почав смикатись та нервувати ... я з паном спокійно говорю, але пан діалог не витягує .. на жаль .
показать весь комментарий
14.05.2026 15:30 Ответить
З чого ти взчв шо я смикаюсь та нервую? Ворожка Ермачатіни підсказала чи сам вигадав, фантаст?
Як і за командування ППО.
показать весь комментарий
14.05.2026 15:47 Ответить
Діалог це коли відповідають на запитання, чого ти не робиш, а не твої припущення, домисли та вологи мрії, з якими всі повинні на твою думку, погодится.
показать весь комментарий
14.05.2026 15:49 Ответить
Вибачаюсь, а у вас був діалог?
показать весь комментарий
14.05.2026 16:18 Ответить
Ну що,будуть чергові "висери"ЗЕленського чи відповідь і помста застигне тваринну недоімперію?
Чи асиметрична відповідь,чи пуста болтовня про необхідність посилення тиску на Ху...ла зі сторони західних партнерів?Взагалі де те на фоні якого ти записував черговий відосик?
показать весь комментарий
14.05.2026 08:31 Ответить
обов'язково буде.
у голобородька оральне нетримання.
показать весь комментарий
14.05.2026 08:35 Ответить
Яка може бути асиметрична відповідь, коли Голобородько всі сім років брехав про 3000 ракет, про нову балістику та інше озброєння. А його оточення весь цей час під його дахом крало і будувало собі ''династії'' по всьому світу.
показать весь комментарий
14.05.2026 08:37 Ответить
Хто на фатерлянді скавучить, як та курва мендель наприклад, то кацапу врадість. I was born in Syrec, and I proud of it.
показать весь комментарий
14.05.2026 08:34 Ответить
На 18 балістичних і 3 аеро необхідно десь 63 патріот.По аналогії з Американською - іранською.
показать весь комментарий
14.05.2026 08:43 Ответить
Нафіга та моцьква. Треба бити по найбільшому в Європі омському НПЗ. Всі ППО зараз у моцькві
показать весь комментарий
14.05.2026 08:45 Ответить
А де домовленість з Маєю Сандою про звільнення Придністров'я? Ось це і була б асиметрична відповідь
показать весь комментарий
14.05.2026 09:11 Ответить
Які жалюгідні рашиські варвари і чого ці чорти досягли ? що вбили декілька цивільних людей ,що поранили десятки людей,що зруйнували будинки та інфраструктурні об'єкти ? бункерний щур який ніяк не здохне вважає це тріумфом ?
показать весь комментарий
14.05.2026 08:49 Ответить
Цє ОК лаяти зешмарклю трампо і ґейропу, аби ви там вижили під тими обстрілами. Як цє, не спати всю ніч,кожну ніч, а завтра до роботи, бо ґрошенята. Ну цє *******, любі малята фатерлянд.
показать весь комментарий
14.05.2026 08:53 Ответить
Що таке *******?
показать весь комментарий
14.05.2026 09:11 Ответить
Цє дуже цікаве питаннячко. Але я далеко не лінґвіст, тому фатерлянд Украіна е і буде. З кримом донбабве луґанда цє вам відніше.
показать весь комментарий
14.05.2026 09:44 Ответить
Ти вживаєш слова, не знаючи їх значення??
показать весь комментарий
14.05.2026 10:03 Ответить
4,5 роки в нас на Закарпатті війна не відчувалася - була цілком мирна область: вся Україна приїзжала до нас на лікування, просто - щоб відпочити від того армагедону, який твориться за перевалом. І тут на тобі: лише місяць пройшов від виборів і зміни влади в Угорщині - і перший такий масований, нищівний, комплексний і масштабний удар по всій території області. Вдумайтеся: атакований Ужгород - в місті на злітній смузі аеропорту починається словацька територія. Це все випадковість ? Не думаю.
показать весь комментарий
14.05.2026 09:41 Ответить
Хрипун адекватно відповісти не спроможний, бо нема чім
показать весь комментарий
14.05.2026 10:07 Ответить
Хоч і опинився вчора свідком кількох вибухів, але все одно скажу: пепеошники наші-красені!
Покласти стільки ракет та шахедів це треба вміти!
показать весь комментарий
14.05.2026 10:58 Ответить
От новина з виставки в Польщі де ця бездарність Шухерман(Штілерман) прелставив балістику яку планує виробляти------FP-9.( https://rubryka.com/2026/04/28/maket-************-balistychnoyi-rakety-fp-9/ )Судячи по фото це збільшена копія ракети Сапсан(Грім-2).І вже пішли слухи що проект Сапсан закривають зелені мародери,а інженерів,напрацювання,і технічну документацію передають в Fire Point.Вдумайтесь,в державної фірми КБ Південне забирають розробки щоб передати фірмі яка підпорядковується Міндічу.---------

Огляд від ШІ

Станом на весну 2026 року ситуація навколо українського оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) «Сапсан» (експортна назва «Грім-2») є суперечливою. Проєкт не закритий остаточно, але існує серйозний ризик його «замороження». [https://opk.com.ua/%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83-%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BC/ 1, 2, https://www.liga.net/ua/politics/articles/masove-vyrobnytstvo-balistychnykh-raket-sapsan-mozhut-zamorozyty-chomu-ne-varto-tsoho-robyty 3]
Ось основні факти:
Успіхи та серійне виробництво: У 2022 році Міноборони України вперше уклало контракт на закупівлю ОТРК 1КР1 «Сапсан», а до 2025 року комплекс вийшов на серійне виробництво.Загроза замороження: На квітень 2026 року з'являється інформація, що масове виробництво балістичних ракет «Сапсан» можуть заморозити.Причини ризиків: Експерти вказують на спроби приватизації програми приватними структурами, що може призвести до затримок, а також на ризики для фінансування та стабільності постачання комплектуючих
показать весь комментарий
14.05.2026 20:57 Ответить
Під завалами загинули два працівника ТЦК, які відмовилися йти воювати на фронт.
показать весь комментарий
14.05.2026 22:17 Ответить
 
 