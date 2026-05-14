56 ракет и 675 БПЛА выпустила РФ ночью по Украине: ПВО сбила 41 ракету и 652 БПЛА. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 14 мая российские оккупанты нанесли по Украине 731 удар - 56 ракет и 675 БПЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Основным направлением удара был Киев.

Всего зафиксировано 731 цель - 56 ракет и 675 БПЛА:

3 аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал" (район запуска – Липецкая обл., РФ);

18 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы запуска – Брянск, Курск);

35 крылатых ракет Х-101 (район запуска – Вологодская обл., РФ);

675 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", баражующих боеприпасов "Бандероль" (2 шт.), дронов-имитаторов типа "Пародия" (из направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда, ВОТ АР Крым).

Как отработали силы ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 693 цели – 41 ракета и 652 беспилотника различных типов:

29 крылатых ракет Х-101;

12 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400

652 вражеских БПЛА различных типов.

Зафиксировано попадание 15 ракет и 23 ударных БПЛА в 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА в 18 локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушное пространство Украины вошли несколько новых групп ударных БПЛА.

Массированный комбинированный удар 14 мая

Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.

Главный удар пришелся на Киев. Зафиксированы:

разрушение жилых домов;

пожары после падения обломков;

частичные обрушения многоэтажек;

люди могут оказаться под завалами.

Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Черниговская области. Кроме того, была атакована Одесская область.

