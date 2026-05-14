РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15655 посетителей онлайн
Новости Удар россиян по Полтавщине Массированный комбинированный удар
1 975 6

Ночной удар по Кременчугу: разрушения на предприятиях и в жилом секторе

Кременчуг затянуло черным дымом

В ночь на 14 мая Полтавская область подверглась комбинированной атаке со стороны РФ. В Кременчугском районе были повреждены промышленные объекты, склады, транспорт и частные дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате атаки повреждено технологическое оборудование промышленного предприятия, а также транспортные средства и складские помещения автотранспортного предприятия.

Также зафиксированы разрушения и повреждения частных домов в двух местах.

Дякивнич отметил, что информации о пострадавших не поступало.

Массированный комбинированный удар 14 мая

Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.

Главный удар пришелся на Киев. Зафиксированы:

  • разрушение жилых домов;
  • пожары после падения обломков;
  • частичные обрушения многоэтажек;
  • люди могут оказаться под завалами.

Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Черниговская области. Кроме того, была атакована Одесская область.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированная атака РФ на Киев: ракеты и дроны ударили по столице, погиб человек, 31 пострадавший (обновлено)

Автор: 

Кременчуг (388) обстрел (32618) Полтавская область (1395) Кременчугский район (75)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Також під ударами були інші регіони: Харківщина, Сумщина, Чернігівщина. Крім того, була атакована Одещина. Джерело: https://censor.net/ua/n4003131

Послухали трампа( який ненавидить Україну) про парад і ось результат

Сабіга має швидко робити заяву і світові ЗМІ і посольства. Нехай Трамп знову буде у лайні .
А професійні дипломати мають ПОДАТИ це лайно КРАСИВО
показать весь комментарий
14.05.2026 08:02 Ответить
У нас є професійні дипломати?
показать весь комментарий
14.05.2026 08:04 Ответить
Багато дипломатів професійних відправили на пенсію. Хоча кадрів в МЗС не вистачає , та і молодь на фронт треба відправляти
ТОМУ ТРЕБА Запропонувати ПЕНСАМ ПОПРАЦЮВАТИ НА УКРАЇНУ ЗАМІСТЬ ДАЧ
для таких возрастних группу надо зробити особливий распорядок праці - з 11-16 і 3 дня у неділю
показать весь комментарий
14.05.2026 08:50 Ответить
Якби не Трамп, то Зєля...що зробив би Зєля?
показать весь комментарий
14.05.2026 08:31 Ответить
Що Вам сказати ? Давайте спочатку перерахуємо назви країн ЯКІ ДАВИЛИ на Україну з приводу параду вбивц. Це не тількі Трамп , це і Євросоюз просив.
ось тепер треба робити заяву до їх ЗМІ( обовʼязково) і лідерів ПРО ПІДЛОГО *****
показать весь комментарий
14.05.2026 08:53 Ответить
То що зробив би Зєля, якби на нього не давив Євросоюз та Трамп?
показать весь комментарий
14.05.2026 08:58 Ответить
 
 