Ночной удар по Кременчугу: разрушения на предприятиях и в жилом секторе

В ночь на 14 мая Полтавская область подверглась комбинированной атаке со стороны РФ. В Кременчугском районе были повреждены промышленные объекты, склады, транспорт и частные дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич.

В результате атаки повреждено технологическое оборудование промышленного предприятия, а также транспортные средства и складские помещения автотранспортного предприятия.

Также зафиксированы разрушения и повреждения частных домов в двух местах.

Дякивнич отметил, что информации о пострадавших не поступало.

Массированный комбинированный удар 14 мая

Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.

Главный удар пришелся на Киев. Зафиксированы:

разрушение жилых домов;

пожары после падения обломков;

частичные обрушения многоэтажек;

люди могут оказаться под завалами.

Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Черниговская области. Кроме того, была атакована Одесская область.

