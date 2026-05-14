Ночной удар по Кременчугу: разрушения на предприятиях и в жилом секторе
В ночь на 14 мая Полтавская область подверглась комбинированной атаке со стороны РФ. В Кременчугском районе были повреждены промышленные объекты, склады, транспорт и частные дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич.
В результате атаки повреждено технологическое оборудование промышленного предприятия, а также транспортные средства и складские помещения автотранспортного предприятия.
Также зафиксированы разрушения и повреждения частных домов в двух местах.
Дякивнич отметил, что информации о пострадавших не поступало.
Массированный комбинированный удар 14 мая
Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.
Главный удар пришелся на Киев. Зафиксированы:
- разрушение жилых домов;
- пожары после падения обломков;
- частичные обрушения многоэтажек;
- люди могут оказаться под завалами.
Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Черниговская области. Кроме того, была атакована Одесская область.
Послухали трампа( який ненавидить Україну) про парад і ось результат
Сабіга має швидко робити заяву і світові ЗМІ і посольства. Нехай Трамп знову буде у лайні .
А професійні дипломати мають ПОДАТИ це лайно КРАСИВО
ТОМУ ТРЕБА Запропонувати ПЕНСАМ ПОПРАЦЮВАТИ НА УКРАЇНУ ЗАМІСТЬ ДАЧ
для таких возрастних группу надо зробити особливий распорядок праці - з 11-16 і 3 дня у неділю
ось тепер треба робити заяву до їх ЗМІ( обовʼязково) і лідерів ПРО ПІДЛОГО *****