Массированная атака РФ на Киев: ракеты и дроны ударили по столице, 21 человек погиб, среди них - 3 детей. ВИДЕО (обновлено)

Киев подвергся масштабной комбинированной атаке российских войск с применением ракет и дронов. В столице зафиксированы повреждения и пострадавшие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Видео Ангелина Шорохова

В Днепровском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на крыше 5-этажного жилого дома. Также зафиксировано попадание БПЛА в жилой дом.

В другом доме в этом районе повреждено перекрытие между пятым этажом и крышей.

В Голосеевском районе обломки упали на проезжую часть дороги. Экстренные службы направляются на место. Также произошло падение обломков на здание бизнес-центра.

На Оболони падение обломков ракеты на нежилое помещение. На одном месте зафиксировано падение обломков ракеты. На территории нежилой застройки. Кроме того, обломки упали на трехэтажное здание паркинга и на здание бизнес-центра. Также зафиксировано попадание обломков в квартиру на 12-м этаже жилого дома. Возник пожар.

Зафиксировано попадание в 25-этажное недостроенное здание.

В Соломенском районе на парковке возле бизнес-центра горит автомобиль. Кроме того, обломки упали на территорию нежилой застройки.
Экстренные службы направляются на места.

В Днепровском районе, по предварительным данным, попадание. Зафиксировано возгорание гаражей и припаркованного автомобиля.

В Шевченковском районе попадание в нежилое здание.

В Дарницком районе, по предварительной информации, обрушились конструкции в жилом доме. Там могут быть заблокированы люди. Спасатели направляются на место.

Также в районе горят МАФы и пожар на АЗС, зафиксировано падение обломков на открытой территории.
Еще в одном месте падение обломков возле нежилого здания.

Есть попадание в частный жилой дом.

"В Дарницком районе, где обрушились конструкции жилого дома и под завалами находятся люди, продолжается поисково-спасательная операция. Все службы на месте", - отметил Кличко.

Также поврежден фасад многоэтажки. На придомовой территории горят авто, сообщил глава КГВА Ткаченко.

Пострадавшие и жертва

По словам Кличко, медики госпитализировали двух пострадавших в результате атаки врага на столицу.

Бригады продолжают дежурить на местах попаданий.

По информации начальника КГВА Тимура Ткаченко, в столице четверо пострадавших. Они госпитализированы.

Впоследствии Кличко сообщил:

"9 пострадавших в результате массированной атаки врага на столицу госпитализировали в медучреждения города. Двум людям оказали помощь амбулаторно".

В 6:40 Ткаченко сообщил, что в результате атаки пострадали 16 человек. К сожалению, один человек погиб.

Воздушная тревога продолжается. В Киеве снова слышны взрывы.

По данным ГСЧС, по состоянию на 7:30 известно по меньшей мере о 31 пострадавшем, из которых один - ребенок. К сожалению, есть информация об одном погибшем.

В Дарницком районе удалось спасти 27 человек. Продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску людей под завалами на месте разрушения конструкций многоэтажки и тушения пяти автомобилей во дворе жилого дома по другому адресу.

В настоящее время ликвидация последствий обстрелов продолжается в Оболонском, Дарницком и Голосеевском районах.

Утром Кличко сообщил, что в результате атаки в столице уже 32 пострадавших. Среди них – одномесячный ребенок. В стационарах сейчас – 20 госпитализированных. В том числе – ребенок.

По состоянию на 10:10 в столице в результате массированной атаки врага уже 40 пострадавших. Среди них – двое детей.
Госпитализирован 31 пострадавший. В том числе - один ребенок.

В Дарницком районе продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара по многоквартирному жилому дому

"По состоянию на 10:00 известно о двух погибших. Спасателям удалось спасти 28 человек. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС. Спасатели уже вывезли более 20 куб. м обломков строительных конструкций и эвакуировали 5 поврежденных автомобилей", - сообщили в ГСЧС Украины.

Возросло количество погибших из-за российского удара по Киеву.

Из-под завалов многоэтажки в Дарницком районе извлекли тело еще одной жертвы массированной атаки, сообщили в ГСЧС.

В общей сложности под российский удар попали 5 районов столицы.

Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одной погибшей. Личность женщины устанавливают.

"Уже четверо погибших в столице в результате атаки врага", - сообщил Кличко.

В 13:30 стало известно, что из-под завалов дома в Дарницком районе спасатели извлекли тела еще двух человек.

"Таким образом, количество жертв российского удара возросло до 5 человек. Кроме того, сейчас есть данные о минимум 20 пропавших без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются. Информация обновляется", - сообщили в ГСЧС.

Как сообщил киевский городской голова Виталий Кличко, среди пяти погибших в столице - ребенок.

По его словам, спасатели извлекли из-под завалов дома в Дарницком районе тело 12-летней девочки. Поисково-спасательная операция продолжается.

По состоянию на 15:00 количество погибших в результате попадания в многоквартирный дом в Дарницком районе возросло до 7 человек.

Обновлено 16:30. Ткаченко уточнил, что в результате атаки погибли 8 человек. Среди погибших – 13-летняя девочка.

По состоянию на 17:00 известно уже о 9 погибших. Спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшего, сообщил Ткаченко.

В ГСЧС сообщили, что до 12 человек возросло число погибших в результате российского удара по Киеву, среди них 2 ребенка. Также известно о 46 пострадавших, 20 из них находятся в стационарах городских больниц.

По состоянию на 22:00 известно о 16 погибших и 47 пострадавших.

По состоянию на 01:31 - сообщается о 21 погибшем человеке, в том числе трое детей.

+65
На Харківському знищили панельку з людьми.
Пізніше Зеленський із Сибігою коли проспляться - заведуть звичну шарманку про "путін не хоче миру, треба посилити тиск, будемо відповідати", і в підсумку підірвуть ще пару бочок з нафтою.
14.05.2026 05:10 Ответить
+62
Воно ж зі своєю шмарою здриснуло в Румунію.
14.05.2026 05:24 Ответить
+55
Сране перемірря, сраний наказ про яке пафосно підписав сраний президент зе, підписав заради свого сраного піару, дало змогу свинособакам накопичити дрони та ракети у точках запуску. Зараз огребаємо. А сраний презилент, зі своєю сраною першою бледі, заздалегіть здристнув з країни.
14.05.2026 06:56 Ответить
Знов страшна трагедія.
14.05.2026 14:28 Ответить
валодя, ты разрешил указом парад в рашке, путен провел, теперь запрети стрелять, а ушлепок конченный?
14.05.2026 14:30 Ответить
Це таку ціну ми платимо за триденне перемир'я??? Від якого ми НІЧОГО не отримали з обіцяного???
14.05.2026 15:16 Ответить
Щоб ви розуміли, ця "помста" не помста за 9 мая. Все приурочено до зустрічі Трампа з Сі.
14.05.2026 15:29 Ответить
Питання в тому, коли ми побачимо симетричну відповідь України?
14.05.2026 16:05 Ответить
Ніколи. Відповідь України завжди буде асиметричною. У нас немає стільки ресурсів щоб кошмарити населення ********** в містах і селах. У нас інший шлях. Не терору населення, а розвал і ліквідація федерації як такої.
14.05.2026 17:08 Ответить
На жаль, без тероризування населення країни-агресора ці зусилля можуть затягнутися до нескінченності.
14.05.2026 17:16 Ответить
Не думаю. Кацапам врешті набридне вмирати за амбіції *****, а їх економіка всьго 2% світового ВВП. Загнуться. Поки били безкарно і вважали себе "недоторканними" і куражились, а тепер потроху відчувають що "війна повернулась до них задом".
14.05.2026 17:39 Ответить
нічого вони не відчувають
15.05.2026 00:59 Ответить
Це пряме влучення чи наслідок не вдалого збиття ракети чи дрона?
14.05.2026 17:02 Ответить
Оцю небриту зелену суку висмикнути з Румунії , посадити тоді в минулу ніч в Києві в квартирі на 10 поверсі і хай подивиться на наслідки свого шоу дурне.
14.05.2026 19:16 Ответить
Соссия , конечно, это гной планеты Земля, но насколько же некачественно построены эти панельные дома?
14.05.2026 20:20 Ответить
при качественной владі в цих некачественных панельках ще десятки років люди би щасливо жили, але вирішили знатно поржати в 2019 році і тепер весь гной планеты Земля, який комусь ввижався миром в глазах, хлинув в Україну.
14.05.2026 22:50 Ответить
Панельки руйнуються навіть від землетрусу, а не тільки від прямого влучання.
Недосконала технологія.
Такий собі конвеерний метод, щоб багато побудувати
15.05.2026 00:44 Ответить
Панельки собирают с закладными медалическими пластинами,
которые свариваются. А сварка не работает на вибрацию и отклонения.
Самое страшное- лестничные марши, они летят вниз, с последнего
этажа до первого.
15.05.2026 03:00 Ответить
А скільки загиблих в мацкві? Нуль. От і маємо.
14.05.2026 22:58 Ответить
такого буде ще дуже багато , з ****** ніхто не збирається нічого робити ...
14.05.2026 22:59 Ответить
**** зелена, не бий по кацапському параду!
ідіотіни кусок.
14.05.2026 23:00 Ответить
Оце подяка за 9 тавня !
14.05.2026 23:03 Ответить
Треба на офіційному рівні оголосити це чорною датою на 1000 років вперед, щоб хач в конституцію вписати - аби лиш не було можливості відмінити.
Щоб навіки це перестало сприйматися як "парад" і як "свято"...

Мля, казали колись блогери, що 9м@я це День перемоги Гулагу над Бухенвалтдом
15.05.2026 00:43 Ответить
я також вважаю, що це має бути їх останнє святкування 9.05 в житті
15.05.2026 01:00 Ответить
https://censor.net.ua/news/3171999/mejdu_putinym_i_zelenskim_ustanovlen_vesma_effektivnyyi_kontakt_peskov

· «Военные парады проводят только африканские диктаторы»
Голда Меир

·
15.05.2026 02:32 Ответить
А х#й#о "вова" за кордоном ?
Так люди і попереджали...
15.05.2026 00:40 Ответить
" Будемо діяти зеркально" - В. Зеленський.
То скоро на москву масована атака чи знову набрехав людям "янєлох"???
15.05.2026 01:29 Ответить
Смерть рашистським окупантам!
15.05.2026 03:09 Ответить
Гундосний диктатор скумбрію вигулює і намародерене кожен тиждень вивозить ,Ощадбанку с генералами фейковими с СБУ уже недовіряє
15.05.2026 06:59 Ответить
Де він той презедент, що дозволив Путіну подивитись площу.
15.05.2026 07:52 Ответить
