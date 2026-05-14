Массированная атака РФ на Киев: ракеты и дроны ударили по столице, 21 человек погиб, среди них - 3 детей. ВИДЕО (обновлено)
Киев подвергся масштабной комбинированной атаке российских войск с применением ракет и дронов. В столице зафиксированы повреждения и пострадавшие.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
Видео Ангелина Шорохова
В Днепровском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на крыше 5-этажного жилого дома. Также зафиксировано попадание БПЛА в жилой дом.
В другом доме в этом районе повреждено перекрытие между пятым этажом и крышей.
В Голосеевском районе обломки упали на проезжую часть дороги. Экстренные службы направляются на место. Также произошло падение обломков на здание бизнес-центра.
На Оболони падение обломков ракеты на нежилое помещение. На одном месте зафиксировано падение обломков ракеты. На территории нежилой застройки. Кроме того, обломки упали на трехэтажное здание паркинга и на здание бизнес-центра. Также зафиксировано попадание обломков в квартиру на 12-м этаже жилого дома. Возник пожар.
Зафиксировано попадание в 25-этажное недостроенное здание.
В Соломенском районе на парковке возле бизнес-центра горит автомобиль. Кроме того, обломки упали на территорию нежилой застройки.
Экстренные службы направляются на места.
В Днепровском районе, по предварительным данным, попадание. Зафиксировано возгорание гаражей и припаркованного автомобиля.
В Шевченковском районе попадание в нежилое здание.
В Дарницком районе, по предварительной информации, обрушились конструкции в жилом доме. Там могут быть заблокированы люди. Спасатели направляются на место.
Также в районе горят МАФы и пожар на АЗС, зафиксировано падение обломков на открытой территории.
Еще в одном месте падение обломков возле нежилого здания.
Есть попадание в частный жилой дом.
"В Дарницком районе, где обрушились конструкции жилого дома и под завалами находятся люди, продолжается поисково-спасательная операция. Все службы на месте", - отметил Кличко.
Также поврежден фасад многоэтажки. На придомовой территории горят авто, сообщил глава КГВА Ткаченко.
Пострадавшие и жертва
По словам Кличко, медики госпитализировали двух пострадавших в результате атаки врага на столицу.
Бригады продолжают дежурить на местах попаданий.
По информации начальника КГВА Тимура Ткаченко, в столице четверо пострадавших. Они госпитализированы.
Впоследствии Кличко сообщил:
"9 пострадавших в результате массированной атаки врага на столицу госпитализировали в медучреждения города. Двум людям оказали помощь амбулаторно".
В 6:40 Ткаченко сообщил, что в результате атаки пострадали 16 человек. К сожалению, один человек погиб.
Воздушная тревога продолжается. В Киеве снова слышны взрывы.
По данным ГСЧС, по состоянию на 7:30 известно по меньшей мере о 31 пострадавшем, из которых один - ребенок. К сожалению, есть информация об одном погибшем.
В Дарницком районе удалось спасти 27 человек. Продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску людей под завалами на месте разрушения конструкций многоэтажки и тушения пяти автомобилей во дворе жилого дома по другому адресу.
В настоящее время ликвидация последствий обстрелов продолжается в Оболонском, Дарницком и Голосеевском районах.
Утром Кличко сообщил, что в результате атаки в столице уже 32 пострадавших. Среди них – одномесячный ребенок. В стационарах сейчас – 20 госпитализированных. В том числе – ребенок.
По состоянию на 10:10 в столице в результате массированной атаки врага уже 40 пострадавших. Среди них – двое детей.
Госпитализирован 31 пострадавший. В том числе - один ребенок.
В Дарницком районе продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара по многоквартирному жилому дому
"По состоянию на 10:00 известно о двух погибших. Спасателям удалось спасти 28 человек. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС. Спасатели уже вывезли более 20 куб. м обломков строительных конструкций и эвакуировали 5 поврежденных автомобилей", - сообщили в ГСЧС Украины.
Возросло количество погибших из-за российского удара по Киеву.
Из-под завалов многоэтажки в Дарницком районе извлекли тело еще одной жертвы массированной атаки, сообщили в ГСЧС.
В общей сложности под российский удар попали 5 районов столицы.
Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одной погибшей. Личность женщины устанавливают.
"Уже четверо погибших в столице в результате атаки врага", - сообщил Кличко.
В 13:30 стало известно, что из-под завалов дома в Дарницком районе спасатели извлекли тела еще двух человек.
"Таким образом, количество жертв российского удара возросло до 5 человек. Кроме того, сейчас есть данные о минимум 20 пропавших без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются. Информация обновляется", - сообщили в ГСЧС.
Как сообщил киевский городской голова Виталий Кличко, среди пяти погибших в столице - ребенок.
По его словам, спасатели извлекли из-под завалов дома в Дарницком районе тело 12-летней девочки. Поисково-спасательная операция продолжается.
По состоянию на 15:00 количество погибших в результате попадания в многоквартирный дом в Дарницком районе возросло до 7 человек.
Обновлено 16:30. Ткаченко уточнил, что в результате атаки погибли 8 человек. Среди погибших – 13-летняя девочка.
По состоянию на 17:00 известно уже о 9 погибших. Спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшего, сообщил Ткаченко.
В ГСЧС сообщили, что до 12 человек возросло число погибших в результате российского удара по Киеву, среди них 2 ребенка. Также известно о 46 пострадавших, 20 из них находятся в стационарах городских больниц.
По состоянию на 22:00 известно о 16 погибших и 47 пострадавших.
Станом на 01:31 - пові сообщается домляється про 21 загиблу людину, зокрема троє дітей.
По состоянию на 01:31 - сообщается о 21 погибшем человеке, в том числе трое детей.
Недосконала технологія.
Такий собі конвеерний метод, щоб багато побудувати
которые свариваются. А сварка не работает на вибрацию и отклонения.
Самое страшное- лестничные марши, они летят вниз, с последнего
этажа до первого.
Щоб навіки це перестало сприйматися як "парад" і як "свято"...
Мля, казали колись блогери, що 9м@я це День перемоги Гулагу над Бухенвалтдом
· «Военные парады проводят только африканские диктаторы»
Голда Меир
Так люди і попереджали...
То скоро на москву масована атака чи знову набрехав людям "янєлох"???