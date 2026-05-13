РФ наносит комбинированный удар по Украине с помощью дронов и ракет, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 13 мая продолжается масштабный комбинированный удар по Украине.

Россияне атакуют ударными беспилотникамии ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Обстрел Украины

В 20:24 - Сообщалось о ракетной опасности. Зафиксирован взлет МиГ-31К.

В 20:40 – отбой угрозы по МиГ-31К.

В 20:58 - угроза ударных БПЛА на востоке Сумщины.

В 21:20 – группы вражеских БПЛА из Сумщины на Полтавщину.

В 21:26 – пуски КАБ в Сумской области.

В 21:32 - пуски КАБ в Донецкой области.

В 21:38 – пуски КАБ на Запорожье.

В 21:42 – активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

В 22:01 – вражеские БПЛА из Херсонщины на Николаевщину.

В 22:29 – вражеские БПЛА из Полтавщины на Черкасщину западным курсом.

В 22:29 – вражеские БпЛА на севере Харьковщины в направлении Харькова.

В 23:16 – новые группы вражеских БПЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.

