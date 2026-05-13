РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11476 посетителей онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
11 137 65

РФ наносит комбинированный удар по Украине с помощью дронов и ракет, - Воздушные силы (обновлено)

Массированная комбинированная атака на Львовскую область 7 февраля

Вечером 13 мая продолжается масштабный комбинированный удар по Украине.

Россияне атакуют ударными беспилотникамии ракетами. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстрел Украины

В 20:24 - Сообщалось о ракетной опасности. Зафиксирован взлет МиГ-31К.

Обновленная информация

В 20:40 – отбой угрозы по МиГ-31К.

В 20:58 - угроза ударных БПЛА на востоке Сумщины.

Обновленная информация

В 21:20 – группы вражеских БПЛА из Сумщины на Полтавщину.

В 21:26 – пуски КАБ в Сумской области.

В 21:32 - пуски КАБ в Донецкой области.

В 21:38 – пуски КАБ на Запорожье.

В 21:42 – активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

Обновленная информация

В 22:01 – вражеские БПЛА из Херсонщины на Николаевщину.

В 22:29 – вражеские БПЛА из Полтавщины на Черкасщину западным курсом.

В 22:29 – вражеские БпЛА на севере Харьковщины в направлении Харькова.

Обновленная информация

В 23:16 – новые группы вражеских БПЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Читайте также: Россия атаковала объекты "Нафтогаза" в двух областях Украины

Автор: 

беспилотник (5175) обстрел (32566) ракеты (3948) атака (1401)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
ніколи такого не було і от знову ...

а у відповідь летять потужні фламінги

показать весь комментарий
13.05.2026 20:35 Ответить
+15
Завтра буде пику кривити на фоні влучань
показать весь комментарий
13.05.2026 21:37 Ответить
+14
там де міліард дерев
показать весь комментарий
13.05.2026 20:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ніколи такого не було і от знову ...

а у відповідь летять потужні фламінги

показать весь комментарий
13.05.2026 20:35 Ответить
Це вже не Зеленський, а якийсь Рожевенський...
показать весь комментарий
13.05.2026 23:12 Ответить
Летять в Ізраїль, Маямі, офшори...
показать весь комментарий
13.05.2026 23:20 Ответить
В.о. Хмара, коли ти, нарешті, одягнеш скаженого Пуйла в дерев'яний макінтош?
показать весь комментарий
13.05.2026 23:49 Ответить
BBC
Ввечері у середу російська армія завдала ракетного удару в районі Старокостянтинова Хмельницької області Кинджалом .
Після того, як у Старконі пролунали вибухи, моніторинги зафіксували виліт двох Ту-160 з аеродрому "Українка", що на Далекому Сході Росії.

За їхньою інформацію, борти споряджені крилатими ракетами. Приблизно о 02:30-03:30 вони можуть прибути на потенційні пускові рубежі.

Крім того, як застерігають монітори, протягом ночі очікуються вильоти бомбардувальників Ту-95МС/Ту-160/Ту-22М3, а також - пуски "Калібрів" і вильоти МіГ-31К.
показать весь комментарий
13.05.2026 20:38 Ответить
У 1999 році Україна передала Росії значну кількість ракет та стратегічної авіації в межах угоди про погашення боргів за спожитий природний газ. Це відбулося згідно з угодою між Кабінетом Міністрів України (під керівництвом Валерія Пустовойтенка) та урядом РФ.

Що саме було передано:
Ракети: 575 крилатих ракет повітряного базування Х-55.
Літаки: 11 стратегічних бомбардувальників:
8 одиниць Ту-160;
3 одиниці Ту-95МС.
Інше: 12 турбогвинтових двигунів, запасні частини та наземне обладнання.

Коли та на яких умовах:
Дата підписання: Жовтень 1999 року (Ялта).
Сума угоди: Усе озброєння оцінили у 275 мільйонів доларів, які були списані як частина боргу перед «Газпромом».
Контекст: На той час Україна дотримувалася курсу на роззброєння та не мала фінансових ресурсів для утримання стратегічної авіації, тому обрала варіант передачі техніки в рахунок боргів замість її повної утилізації.

Використання сьогодні:
За даними розслідувань проєкту «Схеми», Росія наразі використовує ці ж ракети Х-55 та бомбардувальники для ударів по території України під час повномасштабного вторгнення. Журналісти ідентифікували серійні номери збитих ракет, які повністю збігаються з тими, що були в переліку переданих у 1999 році.
Зокрема, ідентифіковано щонайменше 6 літаків Ту-160, які раніше належали Україні, а тепер перебувають у бойовому складі армії РФ (наприклад, літак з бортовим номером «10» отримав у Росії назву «Микола Кузнецов»).
показать весь комментарий
13.05.2026 20:40 Ответить
Росія у 2025 році ввела в експлуатацію два модернізованих ракетоносця Ту-160М.
З урахуванням переданих літаків, загальна чисельність авіапарку всіх модифікацій Ту-160 оцінюється приблизно у 20 одиниць.
показать весь комментарий
13.05.2026 20:51 Ответить
Роботи з глибокої модернізації радянських машин та складання нових зразків виконуються на Казанському авіаційному заводі.
показать весь комментарий
13.05.2026 20:54 Ответить
Навіть нові роблять?
показать весь комментарий
13.05.2026 21:12 Ответить
Вони використали два готових планера, що лежали на заводі роками і поставили нові двигуни і електроніку.
показать весь комментарий
13.05.2026 21:19 Ответить
Планують робити (вже роблять?) нові планери.
показать весь комментарий
13.05.2026 21:23 Ответить
А вакуумну камеру зварювання титану полагодили?
показать весь комментарий
13.05.2026 21:27 Ответить
Щоб відновити радянські технології обробки титанових сплавів, на Казанському авіаційному заводі була побудована вакуумна піч діаметром 12 метрів.
показать весь комментарий
13.05.2026 21:35 Ответить
Ці ракети до 22 року,би згнили.Хто би їх обслуговував на початку 2000-х?Літаки ситратегічної авіації тим більше.Москалі вже цими ракетами давно не стріляють.Вистріляли всі вже кілька років назад.
показать весь комментарий
13.05.2026 21:22 Ответить
А хто їх до 1999 обслуговував?
показать весь комментарий
13.05.2026 21:39 Ответить
Стояли не обслужені.В них є терміни придатності.Ці ж ракети на москальщині виготовлялися,на їхніх підприємствах.В нас багато ракет до точок -у було,які стали потім просто металоломом.Так само як і стратегічна авіація.До тактичної авіації є запчастини,в різних країн,а до стратегічної взагалі тільки москалі робили.Нам потрібно своє робитим з нуля,або вже на базі існуючого і не дивитися на весь 50 літній мотлох.
показать весь комментарий
13.05.2026 23:32 Ответить
Тепер весь цей 50 літній мотлох зараз нам на голови сиплеться. До с300 теж деяких запчастин не було.
показать весь комментарий
13.05.2026 23:39 Ответить
Нові ракети і безпілотники вже прилітають,які виготовляні тільки що.Х-101,іскандери,кинджали,шахеди.Так до С-300 і немає пускових ракет вже.Нам їх зі всієї європи передали.Порвторюю,не потрібнео вже на толй хлам весь дивитися.Зараз нове потрібно робити.Як Пакистан,чи навіть Іран.
показать весь комментарий
14.05.2026 01:20 Ответить
ракети Х-55 не лише обслуговувалися в Україні, а й були тісно пов'язані з нашою промисловістю від самого початку їхнього створення.
Ось ключові факти про роль України в життєвому циклі цих ракет:

1. Серійне виробництво двигунів
Хоча корпус ракети Х-55 розробило російське МКБ «Радуга» (Дубна), «серцем» ракети був двигун ТРДД-50.
Ці двигуни серійно вироблялися на запорізькому підприємстві «Мотор Січ».
Довгий час Україна була єдиним постачальником двигунів для цього сімейства ракет. Росія змогла налагодити власне повноцінне виробництво аналогів (двигунів серії «36МТ») лише у 2000-х роках.

2. Технічне обслуговування до передачі
До 1999-2000 років Україна мала на озброєнні понад 1000 одиниць ракет Х-55 та її модифікацій (Х-55СМ).
Вони зберігалися на базах у Прилуках, Узині та інших об'єктах.
Обслуговування здійснювалося технічними експлуатаційними частинами (ТЕЧ) відповідних авіаполків за участю українських фахівців.
показать весь комментарий
13.05.2026 23:56 Ответить
А електроніка і навігація до ракет чия там?Без москалів вони не обслуговувались.Москалі всюди були.
показать весь комментарий
14.05.2026 01:21 Ответить
А двигуни розроблялися також на москальщині і коли був совок,почалим випускати їх на моторсічі.
показать весь комментарий
14.05.2026 01:25 Ответить
Греміло ппо, але походу далеко полетіли без збиття, ппц.
показать весь комментарий
13.05.2026 20:47 Ответить
Пінакопичили за час "побєдобєсного перемир'я" тепер "изливают" 🤔
показать весь комментарий
13.05.2026 20:53 Ответить
А де наша Гетьман, який мав би бути зі своїм народом? Де його булава і відповідальність та захист тих, які його обрали?
Де наші системи ППО і наші крилаті та балістичні ракети?
показать весь комментарий
13.05.2026 20:53 Ответить
там де міліард дерев
показать весь комментарий
13.05.2026 20:57 Ответить
Якщо не помиляюсь, то він сьогодні у Румунії...
показать весь комментарий
13.05.2026 21:10 Ответить
Смотрел парк развлечений Дракулы, под Бухарестом (2027 запуск) красота, стоимость его как "Династия", с.Козятин, или две квартиры в Монако нашего рыжего патриота....так це Румуни.....б...дь, Румуни, наверно поехал опыт перенимать
показать весь комментарий
13.05.2026 21:52 Ответить
з'їбався наш гетьман, і скумбрію з собою прихопив.
показать весь комментарий
13.05.2026 21:26 Ответить
Завтра буде пику кривити на фоні влучань
показать весь комментарий
13.05.2026 21:37 Ответить
Ну так, порізали в 90 роках патронні заводи, віддали бомбардувальники за якісь надумані борги і все вони в будинку, а ви громадянини воюйте, воюйте без ніфуЯ
показать весь комментарий
13.05.2026 21:07 Ответить
Да нічого. Он Зеля в черговий раз як дасть отвєточку по моцкві... Тобто запропонує нове пєрєміріє під патронатом Тромба
показать весь комментарий
13.05.2026 21:28 Ответить
Військове командування переконало путіна, що Росія захопить залишок Донецької області до осені, після чого Росія втратила інтерес до переговорів. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

За їхніми даними, путін стає «все більш зацикленим на захопленні Донбасу», незважаючи на те, що раніше висловлював готовність заморозити бойові дії по лінії фронту.
Зараз путін планує захопити регіон цілком і підвищити ціну миру через нарощування територіальних вимог.
показать весь комментарий
13.05.2026 23:06 Ответить
Я впевнений що Ху'йла найбільше надихає до продовження війни те що йому все зходить з рук. Бо воно бачить що не дивлячись на любі звірства які він творить, і Європа і сша все одно з ним лижуться і постійно заявляють що з ним будуть везти переговори і йти на компроміси. Саме це збуджує маніяка а не якийсь там шматок землі. Ху'йло половину Сосії віддав би Китаю чи Тромбу аби тільки йому допомогли захопити всю Україну і жорстоко вбити всіх українців.
показать весь комментарий
13.05.2026 23:15 Ответить
Це Європа та США нам цю владу обрали?
показать весь комментарий
14.05.2026 03:40 Ответить
Україну нищать,а президент десь на гастролях.
показать весь комментарий
13.05.2026 21:29 Ответить
"слишь "буратіно", ти на 13 мая свалівай с України я буду наносіть удари і дронамі і ракетамі" розмова закінчилася...
показать весь комментарий
13.05.2026 21:37 Ответить
Ну і чому Зе не зіпсував парад Путіну? Що за це отримав? Бомбардування українських міст?
показать весь комментарий
13.05.2026 22:29 Ответить
Оманський пропіарився на начебто Обміні 9-11травня 1000 на 1000 який і не планувався. Як і Перемир'я 6 травня. І зараз робить вигляд дурника як завжди. Народ любить дурників. Схоже казка про Івана Дурака популярна в Україні також як і Серіал про Голобородька ( ******** Іван Дурак ).
показать весь комментарий
13.05.2026 23:14 Ответить
Дякуємо Оманському за те що дав спокійно провести Парад Прутіна. Парад Прутіна це найкраща можливість закінчити війну ліквідувавши головнокомандувача російської окупаційної армії привселюдно щоб не було можливості замінити на нового юніта.
П.С. на Гітлера було здійснено 13 замахів на Прутіна нуль. ДумайТе.
показать весь комментарий
13.05.2026 23:03 Ответить
В Румунію сібався в вумнічає звідти, це ось вершник апокаліпсису ******* версія
показать весь комментарий
13.05.2026 23:11 Ответить
Воно Осел Апокаліпсису, був такий мульт.
показать весь комментарий
13.05.2026 23:16 Ответить
Примерно с 22 я по 23-10 по Харькову дроны массово налетели. Есть попадания, точно утром, днём станет ясно. Теперь ждут баллистику. Может и зря не лупанули 9 мая, твари должны сгинуть.
показать весь комментарий
13.05.2026 23:28 Ответить
Як казав Лобановський - якщо ти не забиваєш, то забивають тобі.
показать весь комментарий
14.05.2026 00:23 Ответить
Повітряна в Києві , саме зараз!!
показать весь комментарий
14.05.2026 00:53 Ответить
классно кацапи 9 травня відсвяткували. А то ми вдаримо по Києву казали вони. І спокійно вдарили не 9, а 14....які ідіоти домовлялися за це "перемир'я"?
показать весь комментарий
14.05.2026 01:19 Ответить
Треба було херачити на 9 травня прямо по червоній площі але ішак захищає свого хазяїна, дурко ******.
показать весь комментарий
14.05.2026 01:26 Ответить
У відповідь зранку сибіга потужно напише в соцмережі про "потрібен тиск" а бубачка ввечері продублює у відосіку.
показать весь комментарий
14.05.2026 02:06 Ответить
сівуха
показать весь комментарий
14.05.2026 03:29 Ответить
Зате москва і чекісти під надійним захистом від дронів та ракет: ппо "двушечка на Москву"
показать весь комментарий
14.05.2026 03:21 Ответить
Прибирати цього зашквареного зеленого дебіла і гатити так же само дзеркально як вони по нам
показать весь комментарий
14.05.2026 03:31 Ответить
шкода, що ядерки нема, щоб також дзеркально відповідати, бо, на мій погляд, цей світ заслуговує на ядерну війну і повне знищення
показать весь комментарий
14.05.2026 03:53 Ответить
забагато ********* живе у цьому світі, як виявилося, і в основному вони не досяжні, а так здохнуть усі разом зі своїм кодлом, а не тільки ми тут як терпіли зі своїми дітьми
показать весь комментарий
14.05.2026 03:57 Ответить
Не росія заслуговує на знищення, а весь світ...а може спочатку росію знищити і подивитися, може воно краще стане?...
показать весь комментарий
14.05.2026 04:13 Ответить
чого ще не знищив? щось задовго знищуєш
показать весь комментарий
14.05.2026 04:40 Ответить
при настільки "успішному" знищенні росії, тут може нічого не залишитися. Скільки цивільних за час війни загинуло в росії? скільки в Україні? Скільки дітей загинуло в росії? скільки в Україні? то хто кого знищує більш успішно? хто має ядерну зброю ? то хто має більші шанси вижити?
показать весь комментарий
14.05.2026 04:49 Ответить
Так добре, що ми невідсвічували на 9 Мая, а то б вони по нам ракетами....
Як там, конченій зеленій гундосій тварині в Румунії?
Зранку почуємо статистику?
показать весь комментарий
14.05.2026 03:43 Ответить
Та дрихне напевно
показать весь комментарий
14.05.2026 03:48 Ответить
Дивлюся по моніторингу активно колупають Бориспіль - готуються кацапи потім погодитися на аеропортне перемир'я 🤬
показать весь комментарий
14.05.2026 03:51 Ответить
Угу, більша частина якось наді мною пролітають в тому напрямку - то пекло..грохіт стоїть, що капець..я постійно смикаюсь, що уламки на будинок впадуть...
показать весь комментарий
14.05.2026 04:13 Ответить
Тримайтеся 😿
показать весь комментарий
14.05.2026 04:57 Ответить
 
 