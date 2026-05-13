РФ наносит комбинированный удар по Украине с помощью дронов и ракет, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 13 мая продолжается масштабный комбинированный удар по Украине.
Россияне атакуют ударными беспилотникамии ракетами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Обстрел Украины
В 20:24 - Сообщалось о ракетной опасности. Зафиксирован взлет МиГ-31К.
Обновленная информация
В 20:40 – отбой угрозы по МиГ-31К.
В 20:58 - угроза ударных БПЛА на востоке Сумщины.
Обновленная информация
В 21:20 – группы вражеских БПЛА из Сумщины на Полтавщину.
В 21:26 – пуски КАБ в Сумской области.
В 21:32 - пуски КАБ в Донецкой области.
В 21:38 – пуски КАБ на Запорожье.
В 21:42 – активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.
Обновленная информация
В 22:01 – вражеские БПЛА из Херсонщины на Николаевщину.
В 22:29 – вражеские БПЛА из Полтавщины на Черкасщину западным курсом.
В 22:29 – вражеские БпЛА на севере Харьковщины в направлении Харькова.
Обновленная информация
В 23:16 – новые группы вражеских БПЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.
Ввечері у середу російська армія завдала ракетного удару в районі Старокостянтинова Хмельницької області Кинджалом .
Після того, як у Старконі пролунали вибухи, моніторинги зафіксували виліт двох Ту-160 з аеродрому "Українка", що на Далекому Сході Росії.
За їхньою інформацію, борти споряджені крилатими ракетами. Приблизно о 02:30-03:30 вони можуть прибути на потенційні пускові рубежі.
Крім того, як застерігають монітори, протягом ночі очікуються вильоти бомбардувальників Ту-95МС/Ту-160/Ту-22М3, а також - пуски "Калібрів" і вильоти МіГ-31К.
Що саме було передано:
Ракети: 575 крилатих ракет повітряного базування Х-55.
Літаки: 11 стратегічних бомбардувальників:
8 одиниць Ту-160;
3 одиниці Ту-95МС.
Інше: 12 турбогвинтових двигунів, запасні частини та наземне обладнання.
Коли та на яких умовах:
Дата підписання: Жовтень 1999 року (Ялта).
Сума угоди: Усе озброєння оцінили у 275 мільйонів доларів, які були списані як частина боргу перед «Газпромом».
Контекст: На той час Україна дотримувалася курсу на роззброєння та не мала фінансових ресурсів для утримання стратегічної авіації, тому обрала варіант передачі техніки в рахунок боргів замість її повної утилізації.
Використання сьогодні:
За даними розслідувань проєкту «Схеми», Росія наразі використовує ці ж ракети Х-55 та бомбардувальники для ударів по території України під час повномасштабного вторгнення. Журналісти ідентифікували серійні номери збитих ракет, які повністю збігаються з тими, що були в переліку переданих у 1999 році.
Зокрема, ідентифіковано щонайменше 6 літаків Ту-160, які раніше належали Україні, а тепер перебувають у бойовому складі армії РФ (наприклад, літак з бортовим номером «10» отримав у Росії назву «Микола Кузнецов»).
З урахуванням переданих літаків, загальна чисельність авіапарку всіх модифікацій Ту-160 оцінюється приблизно у 20 одиниць.
Ось ключові факти про роль України в життєвому циклі цих ракет:
1. Серійне виробництво двигунів
Хоча корпус ракети Х-55 розробило російське МКБ «Радуга» (Дубна), «серцем» ракети був двигун ТРДД-50.
Ці двигуни серійно вироблялися на запорізькому підприємстві «Мотор Січ».
Довгий час Україна була єдиним постачальником двигунів для цього сімейства ракет. Росія змогла налагодити власне повноцінне виробництво аналогів (двигунів серії «36МТ») лише у 2000-х роках.
2. Технічне обслуговування до передачі
До 1999-2000 років Україна мала на озброєнні понад 1000 одиниць ракет Х-55 та її модифікацій (Х-55СМ).
Вони зберігалися на базах у Прилуках, Узині та інших об'єктах.
Обслуговування здійснювалося технічними експлуатаційними частинами (ТЕЧ) відповідних авіаполків за участю українських фахівців.
Де наші системи ППО і наші крилаті та балістичні ракети?
За їхніми даними, путін стає «все більш зацикленим на захопленні Донбасу», незважаючи на те, що раніше висловлював готовність заморозити бойові дії по лінії фронту.
Зараз путін планує захопити регіон цілком і підвищити ціну миру через нарощування територіальних вимог.
